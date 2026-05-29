/રાજકોટમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના: પતિએ હથોડીના જીવલેણ ઘા ઝીંકી પત્નીની કરી ઘાતકી હત્યા

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી. શહેરના 150 ફૂટ રીંગ રોડ પર આવેલા રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીક બની ઘટના. 40 વર્ષીય શિલ્પાબેન લાલાણીની તેમના જ પતિ અલતાફે હથોડીના ઘા મારી હત્યા કરી હોવાનો આરોપ. માથાના ભાગે જીવલેણ ઘા ઝીંકાતા મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત. મૃતકનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો. ઘટનાની જાણ થતાં યુનિવર્સિટી પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો..
Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે સવાલો ઉભા કરતી વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી છે. શહેરના વ્યસ્ત ગણાતા 150 ફૂટ રીંગ રોડ પર આવેલા રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીક એક પતિએ જ પોતાની પત્નીની હથોડીના ઘા મારી નિર્મમ હત્યા કરી નાખતા સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે.
માથાના ભાગે હથોડીના જીવલેણ ઘા ઝીંક્યા
આ ઘટનાની મળતી માહિતી મુજબ, રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ પાસે આવેલી એક સોસાયટીમાં 40 વર્ષીય શિલ્પાબેન લાલાણી નામના મહિલાની તેમના જ પતિ અલ્તાફ દ્વારા હથોડી વડે કરપીણ હત્યા કરવામાં આવી હોવાનો આરોપ લાગ્યો છે. કૌટુંબિક અણબનાવ અથવા અન્ય કોઈ અકળ કારણોસર અલ્તાફે શિલ્પાબેનના માથાના ભાગે હથોડીના એકપછી એક જીવલેણ ઘા ઝીંકી દીધા હતા. હુમલો એટલો ભયાનક હતો કે ગંભીર ઈજાઓના કારણે મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું.
પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે: તપાસનો ધમધમાટ શરૂ
હત્યાની આ ઘટના અંગે આસપાસના લોકોને જાણ થતાં જ વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સહિતનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી ગયો હતો. પોલીસે મૃતક શિલ્પાબેનના મૃતદેહને કબજે કરી પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે ખસેડ્યો છે.
સમગ્ર મામલે એ.સી.પી. બારીઆનું નિવેદન
યુનિવર્સિટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આ હત્યાની ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. જેમાં શિલ્પાબેન નામના 40 વર્ષીય મહિલાની હથોડીના ઘા મારીને હત્યા નીપજાવવામાં આવી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા મૃતકના ભત્રીજીની ફરિયાદ નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં હત્યા મૃતકના પતિ અલ્તાફ દ્વારા જ કરવામાં આવી હોવાની પ્રબળ શંકા છે, જે દિશામાં પોલીસ આગળ તપાસ ચલાવી રહી છે.
ભત્રીજીની ફરિયાદના આધારે આગળની કાર્યવાહી
પોલીસે આ ઘાતકી હત્યા મામલે મૃતકના પરિવારજનો અને આસપાસના લોકોના નિવેદનો નોંધવાની તજવીજ શરૂ કરી છે. મૃતકના ભત્રીજીની સત્તાવાર ફરિયાદના આધારે યુનિવર્સિટી પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપી પતિ અલ્તાફને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. પતિએ પત્નીની હત્યા પાછળ કયા કારણો જવાબદાર હતા, તે આરોપીની ધરપકડ બાદ જ સ્પષ્ટ થશે.