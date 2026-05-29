  রাজকোটমাં કাળજું કંપાવতી ઘટના: પતિએ હથોડીના જીવલેણ ઘા ઝીંકી પત્નીની કરી ઘાતકી હત્યા

રાજકોટમાં કાળજું કંપાવતી ઘટના: પતિએ હથોડીના જીવલેણ ઘા ઝીંકી પત્નીની કરી ઘાતકી હત્યા

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં વધુ એક હત્યાની ઘટના સામે આવી. શહેરના 150 ફૂટ રીંગ રોડ પર આવેલા રૈયા ટેલિફોન એક્સચેન્જ નજીક બની ઘટના. 40 વર્ષીય શિલ્પાબેન લાલાણીની તેમના જ પતિ અલતાફે હથોડીના ઘા મારી હત્યા કરી હોવાનો આરોપ. માથાના ભાગે જીવલેણ ઘા ઝીંકાતા મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત. મૃતકનો મૃતદેહ પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડાયો. ઘટનાની જાણ થતાં યુનિવર્સિટી પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો કાફલો સ્થળ પર દોડી ગયો..

Written ByKinjal Patel
Published: May 29, 2026, 03:16 PM IST|Updated: May 29, 2026, 03:16 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

