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સાતમ-આઠમ પહેલા જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું! સીંગતેલ-કપાસિયા તેલ મોંઘા થતા કમર તૂટી, સીંગતેલના ભાવમાં 50નો વધારો!

Cottonseed oil: રાજકોટમાંથી સામાન્ય અને મધ્યમ વર્ગના પરિવારો માટે ચિંતાજનક અહેવાલ આવ્યા છે. ચોમાસાની સીઝન જામી છે અને આગામી સમયમાં તહેવારોની હારમાળા શરૂ થઈ રહી છે, બરાબર એ જ સમયે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ફરી એકવાર તેજીનો કરંટ જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલના 15 કિલોના નવા ડબ્બાના ભાવમાં સીધો રૂ. 50નો તોતિંગ વધારો જીંકી દેવામાં આવ્યો છે. આ વધારા સાથે સિંગતેલ સામાન્ય માણસની પહોંચથી વધુ દૂર થઈ ગયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 03:21 PM IST
સાતમ-આઠમ પહેલા જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું! સીંગતેલ-કપાસિયા તેલ મોંઘા થતા કમર તૂટી, સીંગતેલના ભાવમાં 50નો વધારો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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