/સાતમ-આઠમ પહેલા જ ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું! સીંગતેલ-કપાસિયા તેલ મોંઘા થતા કમર તૂટી, સીંગતેલના ભાવમાં 50નો વધારો!

Cottonseed oil: સાતમ આઠમના તહેવારને આડે હવે બસ દોઢ થી પોણા બે મહિના જેટલો સમય બાકી બચ્યો છે. ત્યારે તહેવારો પુર્વે જ રાજકોટ સહિત ગુજરાતના ખાદ્ય તેલ બજારમાં ભાવવધારાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ દિવસ દરમિયાન સીંગતેલના 15 કિલોના ડબ્બાના ભાવમાં કુલ ₹50નો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે કપાસિયા અને પામોલીન તેલના ભાવમાં પણ વધારો થતા ગ્રાહકો પર મોંઘવારીનું વધુ ભારણ આવ્યું છે.
કપાસિયા તેલમાં પણ છેલ્લા બે દિવસમાં પ્રતિ ડબ્બા 20નો વધારો
સોમવારના રોજ સીંગતેલના ડબ્બાના ભાવમાં વધુ ₹10નો વધારો નોંધાતા નવા ડબ્બાનો ભાવ ₹2,710થી વધીને ₹2,760 સુધી ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. કપાસિયા તેલમાં પણ છેલ્લા બે દિવસમાં પ્રતિ ડબ્બા ₹20નો વધારો નોંધાયો છે. તેના ભાવ ₹2,590થી વધીને ₹2,640 સુધી પહોંચ્યા છે. બીજી તરફ પામોલીન તેલના ડબ્બાના ભાવમાં આજે ₹10નો વધારો થતા ભાવ ₹2,330થી વધીને ₹2,340 થયા છે.
કાચા માલની આવકમાં સુધારો નહીં થાય તો ભાવમાં વધુ તેજી
બજારના જાણકારોના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદને કારણે કાચા માલની આવક ઘટી છે. ઉપરાંત માંગની સરખામણીએ પુરવઠો ઓછો રહેતા ખાદ્ય તેલના ભાવમાં સતત વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. આગામી દિવસોમાં કાચા માલની આવકમાં સુધારો નહીં થાય તો ભાવમાં વધુ તેજી જોવા મળી શકે છે.
તહેવાર ટાણે ખાદ્યતેલના ડબ્બાનો ભાવ કેટલે પહોંચે છે તે જોવું રહ્યું?
ખાદ્યતેલના વિક્રેતાઓનું કહેવું છે કે, સીંગતેલ, કપાસીયા તેલ તેમજ પામોલીન તેલના ભાવમાં 150 થી 180 રૂપિયા જેટલો ફેર હોવાના કારણે લોકો હાલ પામોલીન તેમજ કપાસિયા તેલના વપરાશની જગ્યાએ સીંગતેલના વપરાશ તરફ વળ્યા છે. જેના કારણે પણ સીંગતેલની ડિમાન્ડમાં વધારો થયો છે. ત્યારે આગામી સમયમાં તહેવાર ટાણે ખાદ્યતેલના ડબ્બાનો ભાવ કેટલે પહોંચે છે તે જોવું રહ્યું.