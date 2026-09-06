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રાજકોટના પડધરી નજીક ગોઝારી દુર્ઘટના; ચેકડેમમાં ડૂબવાથી 4 માસૂમ બાળકોના કરૂણ મોત, વિસ્તારોમાં શોકની કાલિમા છવાઈ

Rajkot News: રાજકોટ જિલ્લાના પડધરી તાલુકા પાસે આવેલા દહીસરડા ગામમાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક ઘટના બની છે. ગામના પાટ હનુમાન મંદિર પાછળ આવેલા ચેકડેમમાં બપોરે 3 વાગ્યાના અરસામાં 4 શાળાના બાળકો પાણીમાં ડૂબી ગયા હતા. આ ગોઝારી ઘટનામાં ચારેય માસૂમ બાળકોના કરુણ મોત નીપજ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભારે અરેરાટી અને ગમગીની વ્યાપી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 06, 2026, 09:51 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 10:14 AM IST
રાજકોટના પડધરી નજીક ગોઝારી દુર્ઘટના; ચેકડેમમાં ડૂબવાથી 4 માસૂમ બાળકોના કરૂણ મોત, વિસ્તારોમાં શોકની કાલિમા છવાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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રાજકોટના પડધરી નજીક ગોઝારી દુર્ઘટના; ચેકડેમમાં ડૂબવાથી 4 માસૂમ બાળકોના કરૂણ મોત
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