VIDEO: 'દીકરી સામે કપડાં કાઢી મોઢામાં ડૂચો મારી મને પીંખી નાખી', રાજકોટમાં પીડિતાએ વર્ણવી દર્દનાક આપવીતી!

Rajkot News: રાજકોટમાં થોડા સમય અગાઉ કોન્સ્ટેબલ અમિતસિંગ વિરુધ્ધ દૂષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાયા બાદ આજે વધુ એક પોલીસ કર્મી વિરુધ્ધ દુષ્કર્મ અને પોક્સોની ફરિયાદ નોંધાઈ છે. પીડીતાએ આરોપ લગાવ્યા છે કે તેની સાથે દુષ્કર્મ અને તેની સગીર વયની પુત્રી સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા છે. એટલું જ નહીં સગીર પુત્રીને ધર્મ પરિવર્તન કરી વેંચી દેવાનો પણ આક્ષેપ લગાવ્યા છે. જુઓ કોણ છે આ શખ્સ અમારા આ રિપોર્ટમાં..
ગૌરવ દવે/રાજકોટ: શહેરમાં ટ્રાફિક બ્રાંચના હેડ કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતા ઈમરાન હબીબ રાઉમાએ દોઢ વર્ષ સુધી અનેક વખત બળજબરી પૂર્વક દુષ્કર્મ આચરી મહિલાની પાંચ વર્ષની માસૂમ પુત્રી સાથે પણ અડપલા કર્યાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવતા યુનિવર્સીટી પોલીસે દૂષ્કર્મ તેમજ પોક્સોની કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી તેની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આરોપી દ્વારા અવારનવાર ફરિયાદીને તેની પાંચ વર્ષની પુત્રીને આફ્રિકા વેચી દેવા ધમકી આપી ધર્મપરિવર્તન કરવા દબાણ કરતો હોવાનું સામે આવતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હાલો પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી તપાસ શરૂ કરી છે.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
રાજકોટના યુનિવર્સીટી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતી મહિલાએ ફરિયાદ નોંધાવતા જણાવ્યું હતું કે, દોઢ વર્ષ પહેલા યુનિવર્સિટી રોડ વિસ્તારમાં રહેતી માતાને ત્યાં પુત્રી સાથે રોકાવા ગઈ હતી જયાંથી એક દિવસ નજીકમાં દરજીની દુકાને બ્લાઉઝ સિવડાવવા માટે ગઈ હતી જયાં આરોપીની બેઠક હોવાથી તે હાજર હતો અને તે પાડોશી હોવાથી તેને ઓળખતી હતી આરોપી તે સમયે શહેર પોલીસમાં કોન્સ્ટેબલ તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. આ પછી એક દિવસ તેના ઘરે પિતા અને પુત્રી સુતા હતા. માતા ગામડે ગઈ હતી ત્યારે પાછળથી તે ટેઈલરની દુકાનેથી મોડી રાત્રે માતાના ઘરે ગઈ હતી. થોડીવારમાં જ પાછળ આરોપી આવ્યો હતો જે રૂમમાં સુતી હતી તે રૂમમાં આવી આરોપીએ તેને મોઢે મુંગો દઈ પેટના ભાગે સીઝેરીયન કરાવ્યુ હતું ત્યાં બે પાટા મારી દીધા હતા. આ પછી તેને નિર્વસ્ત્ર કરી પોતાના ફોનમાં તેના નિર્વસ્ત્ર હાલતમાં ફોટો અને વિડિયો ઉતાર્યા બાદ શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો.
સાથો-સાથ છરી બતાવી આ વાત કોઈને કરીશ તો વીડિયો અને ફોટા વાયરલ કરી દઈશ તેમ કહી જતો રહ્યો હતો. જેનાથી ખુબજ ડરી જતા તેણે આ વાત કોઈને કરી ન હતી. ત્યારપછી આરોપી અવાર- નવાર તેને કોલ કરી તેના વિડિયોના આધારે માનસિક ત્રાસ આપતો હતો અને આ વીડિયો તેના સાસરીયા પક્ષને મોકલવાની ધમકી આપતો હતો. પરિણામે ડરી જતા માતાના ઘરેથી પોતાના ઘરે જતી રહી હતી. તેનો પતિ કામ સબબ અવાર-નવાર બહારગામ જતો ત્યારે આરોપી મોકો શોધી તેના ઘરમાં ધૂસી ગળું પકડી મરજી વિરુધ્ધ શરીર સબંધ બાંધતો હતો. વારંવાર ધમકી આપતો હતો કે અમારા માણસો આવી તારા પ્રાઇવેટ પાર્ટ ઉપર છરી મારી દેશે અને મારી નાખશે.
આ ઉપરાંત તેમને ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, મારી સાથે બળજબરી કરતો એ સમયે મારી પુત્રી 4 વર્ષની હતી તેને રમકડા દેખાડવાના બહાને તેની સાથે પણ અડપલા કર્યા હતા. જેના કારણે તેની પુત્રી તેનાથી એટલી ડરી ગઈ હતી કે તેની સાથે પણ રહેતી નહીં તેની પાસે પણ આવવા રાજી થતી નહી. આરોપી તેને દુનિયામાં એકલી કરી નાખવાની પણ ધમકી આપતો હતો. આ સ્થિતિમાં તેની પાસે આરોપી પાસે જવા સિવાય કોઈ રસ્તો રહ્યો ન હતો. આરોપી તેના મિત્ર સર્કલ, સગા વ્હાલાઓ અને પાડોશીઓને તેના વિશે ખૂબજ ખરાબ વાતો કરતો હતો અને શ્રુષ્ટિ વિરુધ્ધ કૃત્ય પણ આચરતો હતો.
ભોગ બનનાર પરિણીતાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આરોપી તેની પુત્રીને આફ્રિકા વેચી નાખવાની વાતો કરતો હતો. તે રડે તો કહેતો કે, તારા નાટક બંધ કરી દે. આ ઉપરાંત વારંવાર ધર્મ પરિવર્તન કરવા માટે પણ દબાણ કરતો હતો. વારંવાર કહેતો કે તારી જેવી 21 છોકરીઓ હજુ મારે ફસાવવાની છે. એક વખત વી.વી.આઈ.પી. બંદોબસ્તમાં સાસણ ખાતે ગયો હતો. જયાં તેને બળજબરીથી બોલાવી હતી અને એક રીસોર્ટમાં રૂમ બુક કરાવ્યો હતો જયાં તેને ખૂબજ માર માર્યો હતો અને ધર્મ પરિવર્તન કરાવવા અને તાવીજ પહેરાવવાની પણ કોશિષ કરી હતી. ત્યાં પણ તેની સાથે સૃષ્ટિ વિરૂધ્ધનં કૃત્ય કર્યું હતું. ફોટા વિડીયો વાયરલ કરવાની પણ ધમકી આપતો હતો. જયાં સુધી તેને જવાબ ન આપે, પ્રેમથી વાત ન કરે ત્યાં સુધી તેને મુકતો નહીં. તેના માતા-પિતાને ફરિયાદ કરતા ધ્યાન આપ્યુ ન હતું. તેને પોલીસની વર્ધી પહેરાવીને ગંદી હરકત પણ કરી હતી. અવાર-નવાર છરી બતાવી મારી નાખવાની ધમકી આપતો હતો.
છેલ્લે ગઈ તા.13 માર્ચના રોજ આરોપીએ તેના ઘરે આવી તેની સાથે બળજબરીથી શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો. તે વખતે તેની બહેનપણી પણ ઘરે હાજર હતી. અત્યાર સુધી ડરીને ફરિયાદ ન કરતી પરંતું પતિએ હિંમત આપતા ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે હેડ કોન્સ્ટેબલ ઈમરાન હબીબ રાઉમાની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં પીડિત મહિલાએ લગાવેલા આરોપો કેટલા સાબિત થાય છે અને પોલીસ તપાસમાં શુ બહાર આવે છે તે જોવું રહ્યું.