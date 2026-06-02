રાજકોટના નવા મેયરે ધડાકો કર્યો! એકઝાટકે અટકાવી દીધા ભાજપના જૂના જોગીઓના કામ!

Rajkot New Mayor Controversial Decision : રાજકોટ મનપાના નવનિયુક્ત મેયર ડૉ. નેહલ શુક્લ પદ સંભાળતા જ વિવાદમાં આવ્યા છે. પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ ચેરમેન જયમીન ઠાકરના ૨૦% થી ઓછા કામ થયેલા પ્રોજેક્ટ્સ તેમણે સ્થગિત કર્યા છે, જાણો કેમ તેઓએ આવો નિર્ણય લીધો

Written ByDipti Savant
Published: Jun 02, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 02, 2026, 03:15 PM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

