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રાજકોટમાં કાળજું કંપાવતી લૂંટ: શાપરમાં 77 વર્ષીય વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.47 કરોડ રોકડા અને સોનાની મોટી લૂંટ

Rajkot News: રાજકોટના શાપર વેરાવળ વિસ્તારમાં કરોડોની લૂંટની ઘટના બની છે. 77 વર્ષીય જીતેન્દ્રસિંહ જાડેજા નામના વૃદ્ધને બંધક બનાવી લૂંટ ચલાવવામાં આવી છે, જેમાં 2.47 કરોડ રોકડા તેમજ 5થી 7 તોલા સોના સહિતની લૂંટ ચલાવવામાં આવી છે, ઘટનાની જાણ થતા રાજકોટ ગ્રામ્ય એસપી સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી ગયા. એલસીબી, સ્થાનિક પોલીસની જુદી જુદી ટીમો બનાવી શોધખોળ શરૂ કરી છે.. બનાવ રાત્રિના 1 વાગ્યા આસપાસ બન્યો હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 20, 2026, 10:06 AM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:06 AM IST
રાજકોટમાં કાળજું કંપાવતી લૂંટ: શાપરમાં 77 વર્ષીય વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.47 કરોડ રોકડા અને સોનાની મોટી લૂંટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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રાજકોટમાં કાળજું કંપાવતી લૂંટ: શાપરમાં 77 વર્ષીય વૃદ્ધને બંધક બનાવી 2.47 કરોડ રોકડા
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