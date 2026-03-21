ગુજરાતી ન્યૂઝRajkot

Rajkot News: ગુજરાતની ગૃહિણીઓ માટે એક માઠા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મધ્યમવર્ગીય પરિવારો માટે રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ ગયું છે. ખાદ્યતેલના બજારમાં ફરી એકવાર તેજીનો કરંટ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને સિંગતેલના ભાવમાં સતત વધારો થતાં ગૃહિણીઓમાં ચિંતા વ્યાપી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 21, 2026, 03:53 PM IST

છોતરાં કાઢી નાંખશે મોંઘવારીનો માર; માત્ર સિંગતેલ જ નહીં, અન્ય ખાદ્યતેલમાં આગ ઝરતી તેજી, જાણો ડબ્બાના ભાવ?

Rajkot News: ગુજરાતીઓના રસોડામાં વપરાતા ખાદ્યતેલોના ભાવમાં ફરી એકવાર મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. સિંગતેલના ભાવમાં થયેલા સતત વધારાને કારણે હવે ડબ્બાનો ભાવ 3000 સુધી પહોંચી ગયો છે. નોંધનીય છે કે દિવાળીથી અત્યાર સુધીમાં સિંગતેલના ડબ્બે અંદાજે 550નો તોતિંગ વધારો ઝીંકાયો છે. માત્ર સિંગતેલ જ નહીં, પરંતુ કપાસિયા અને પામોલીન તેલના ભાવમાં પણ વધારો થતા સામાન્ય જનતાના બજેટ ખોરવાયા છે. બજારના નિષ્ણાંતોના મતે ખાદ્યતેલ બજારમાં હજુ પણ તેજીનો માહોલ જળવાઈ શકે છે. જોકે, એવી આશા રાખવામાં આવી રહી છે કે સરકારી મગફળીનું વેચાણ શરૂ થયા બાદ જ ભાવમાં ઘટાડો જોવા મળી શકે છે.

દિવાળી પછી ભાવમાં તોતિંગ વધારો
છેલ્લા કેટલાક સમયથી સિંગતેલના ભાવમાં રોકેટ ગતિએ ઉછાળો આવ્યો છે. પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ દિવાળીથી અત્યાર સુધીમાં સિંગતેલના ડબ્બે અંદાજે 550નો વધારો નોંધાયો છે. જ્યારે સિંગતેલના ડબ્બાનો ભાવ હવે 3000 રૂપિયાની સપાટી વટાવી ચૂક્યો છે.

માત્ર સિંગતેલ જ નહીં, અન્ય તેલોમાં પણ તેજી
સિંગતેલની સાથે સાથે અન્ય ખાદ્યતેલોના ભાવમાં પણ વધારો ઝીંકાયો છે. મધ્યમ વર્ગ માટે વિકલ્પ ગણાતું કપાસિયા તેલ પણ હવે મોંઘું થયું છે. હોટલ અને ફરસાણના વ્યવસાયમાં સૌથી વધુ વપરાતા પામોલીન તેલમાં પણ ભાવ વધારો જોવા મળ્યો છે.

કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
બજારના નિષ્ણાંતોના મતે, માર્કેટમાં મગફળીની આવક ઓછી હોવાથી અને સટ્ટાકીય પ્રવૃત્તિઓને કારણે ભાવમાં આ તેજી જોવા મળી રહી છે. વેપારીઓનું માનવું છે કે હજુ પણ આગામી દિવસોમાં ખાદ્યતેલ બજારમાં તેજીનો માહોલ યથાવત રહી શકે છે.

ક્યારે આવશે રાહતના સમાચાર?
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જ્યારે સરકારી મગફળીનું વેચાણ બજારમાં શરૂ થશે, ત્યાર બાદ જ સિંગતેલના ભાવમાં ઘટાડો થવાની શક્યતા છે. ત્યાં સુધી ગ્રાહકોએ મોંઘા ભાવનું તેલ ખરીદવા મજબૂર થવું પડશે. આ વધતા જતા ભાવને કારણે સામાન્ય જનતાના ખિસ્સા પર સીધી અસર પડી રહી છે, અને લોકો હવે સરકાર આ બાબતે કોઈ નક્કર પગલાં ભરે તેની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

About the Author
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

Groundnut Oil Price HikeSaurashtra MarketEdible Oil InflationRajkot APMC

