માતાની અંતિમ વિધિમાં દીકરો ઢળી પડ્યો, એકસાથે અનંતની વાટ પકડી, તન્ના પરિવારમાં માતમ છવાયો!
Son Heart Attack On Mother Last Rite : રાજકોટની કરૂણ ઘટના. મંદિરમાં માતાની દસમાની વિધી વખતે દીકરા અશ્વિનભાઇ તન્નાનું હૃદય બેસી ગયું, પરિવાર હોસ્પિટલ લઈને દોડ્યો પણ મોતને ટાળી ન શકાયું. તન્ના પરિવારમાં બે મોતથી માતમ છવાયો
Rajkot News : ‘બાબુમોશાય, જિંદગી ઓર મોત ઉપરવાલે કે હાથ મેં, ઉસે ન તો આપ બદલ શક્તે હૈ, ન તો હમ...’ રાજકોટથી એક એવી કરુણ ઘટના સામે આવે, જેમાં આનંદ ફિલ્મનો આ ડાયલોગને યાદ કરવી પડે. મંદિરમાં માતાના નિધન બાદ તેમના દસમાની વિધિ કરતા દીકરાને હાર્ટ એટેક આવ્યો હતો, અને તેઓ ત્યાં જ ઢળી પડ્યા હતા. તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કરતા એકસાથે બે મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું છે.
મંદિરમાં વિધિ ચાલી રહી હતી ત્યારે મોત આવ્યું
વાર રાજકોટની છે. રાજકોટના રૈયા રોડ શાંતિ નિકેતન એવન્યુમાં રહેતા પુષ્પાબેન દિનેશભાઈ તન્નાનું ગત 2 ફેબ્રુઆરીનો રોજ નિધન થયું હતું. તેમની આજે દસમાની વિધિ હતી. સોજીત્રા નગર વિસ્તારના સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે તન્ના પરિવારે તેમની દસમાની વિધિ ગોઠવી હતી. આખો પરિવાર એકઠો થયો હતો. ત્યારે પુષ્પાબેનના દીકરા અશ્વિનભાઈ વિધિમાં બેસ્યા હતા.
ચાલુ વિધિમાં અશ્વિનભાઈ ઢળી પડ્યા
ચાલુ વિધિમાં જ અચાનક અશ્વિનભાઈના છાતીમાં દુખાવો ઉપડ્યો હતો, અને તેઓ ત્યા જ ઢળી પડ્યા હતા. આ બાદ તન્ના પરિવાર તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયો હતો, જ્યાં તબીબોએ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ત્યારે અશ્વિનભાઈ તન્નાના મોતથી પરિવાર આઘાતમાં સરી ગયો છે.
પહેલા પરિવારનો મોભી એવા પુષ્પાબેન અને હવે તેમના દીકરા અશ્વિનભાઈના મોતથી પરિવાર પર આભ તૂટી પડ્યું હતું. અશ્વિનભાઈ બે ભાઈ અને બહેનમાં વચેટમાં હતા. તેમને સંતાનમાં બે દીકરા અને એક દીકરી છે. ત્યારે તેઓ પરિવારના વડીલ તરીકેની ફરજ બજાવતા હતા.
માતા અને દીકરાના દસ દિવસના અંતરમાં મોત નિપજ્યા હતા. કોઈ વિચારી પણ ન શકે કે, માતાની દસમાની વિધિ વખતે દીકરાનું મોત થાય. આ ઘટનાની જાણ થતા જ સ્વજનો દોડી આવ્યા હતા.
