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રાજકોટમાં માનવતાને શરમાવતી ઘટના; સાડા 4 વર્ષના માસૂમ બાળકને ટ્યુશન ટીચરે તાવીથાથી આપ્યા ડામ

Rajkot News: રાજકોટમાં સાડા ચાર વર્ષના બાળકને ટયૂશન ક્લાસિસ સંચાલિકાએ તવીથાથી ડામ આપતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ટાઉનશીપમાં ટયૂશન ક્લાસિસ ચલાવતા નિરાલી અશ્વિનભાઇ નામના શિક્ષીકાએ બાળકને ડામ આપ્યા છે. ટયૂશન કલાસમાં બાળક તોફાન કરતો હોવાથી શિક્ષિકાએ ડામ આપ્યાનો પરિવારજનો આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. બાળકના કાકાએ પ્રદ્યુમનનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 07, 2026, 01:36 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 01:36 PM IST
રાજકોટમાં માનવતાને શરમાવતી ઘટના; સાડા 4 વર્ષના માસૂમ બાળકને ટ્યુશન ટીચરે તાવીથાથી આપ્યા ડામ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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રાજકોટમા માનવતાને શરમાવતી ઘટના; સાડા 4 વર્ષના બાળકને ટ્યુશન ટીચરે તાવીથાથી આપ્યા ડામ
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