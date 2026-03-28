"હું તેનો હિડન BF હતો, જે મારી સાથે બિન્દાસ ફરતી, એનો બળાત્કાર કેમ કરું'? યુવકના છેલ્લા શબ્દોએ યુવતીના ખોલ્યા મોટા રાઝ
Rajkot News: રાજકોટના ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકે નોંધાયેલા દુષ્કર્મ કેસમાં એક નવો અને ચોંકાવનારો વળાંક આવ્યો છે. પૂર્વ શિક્ષિકા દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ આરોપી વિદ્યાર્થીએ વારાણસીમાં આપઘાતનો પ્રયાસ કરતા અને સોશિયલ મીડિયા પર ખુલાસો કરતો વીડિયો વાયરલ કરતા સમગ્ર પોલીસ બેડામાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Trending Photos
Rajkot News: રાજકોટથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં બળાત્કારના આરોપમાં ઘેરાયેલા એક યુવકે ફિનાઈલ ગટગટાવી જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ આત્મહત્યાના પ્રયાસ પહેલા યુવકે એક વીડિયો જાહેર કરીને સમગ્ર મામલામાં નવો વળાંક લાવી દીધો છે. યુવકે આક્ષેપ કર્યો છે કે સંબંધો અને આર્થિક ફાયદા ઉઠાવ્યા બાદ શિક્ષિકાએ તેને ખોટા કેસમાં ફસાવ્યો છે. હોસ્પિટલના બિછાને પડેલા આ યુવકે એક વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો હતો, જેમાં તેણે પોતાની વ્યથા ઠાલવી છે.
ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકમાં બે દિવસ પૂર્વે એક પૂર્વ શિક્ષિકાએ પોતાના જ વિદ્યાર્થી ધ્રૂવલ પંકજભાઈ દેસાઈ વિરુદ્ધ લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ આચર્યાની ફરિયાદ નોંધાવી હતી. આ ફરિયાદ બાદ મીડિયા અને સોશિયલ મીડિયામાં ધ્રૂવલના ફોટા વાયરલ થતા તે ગુમ થઈ ગયો હતો. જોકે, ધ્રૂવલની છેલ્લી ઈચ્છા પ્રમાણે ધાર્મિક નગરી વારાણસીમાં દર્શન કર્યા બાદ ઝેરી દવા પીને જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. હાલ તેની હાલત ગંભીર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
એક શિક્ષિકા... એક વિદ્યાર્થી... અને બળાત્કારનો સનસનીખેજ આરોપ! પણ શું આ આખી વાર્તા એટલી જ સીધી છે જેટલી દેખાય છે? કે પછી આની પાછળ છુપાયેલું છે કોઈ ભયાનક સત્ય?#Rajkot #Gujarat #News #CrimeNews pic.twitter.com/SgUqm17pyX
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) March 28, 2026
મરતા પહેલા વીડિયોમાં કર્યો ખુલાસો: "આ દુષ્કર્મ નહીં, હનીટ્રેપ છે"
હોસ્પિટલના બિછાને જિંદગી અને મોત વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહેલા ધ્રૂવલે આપઘાત કરતા પહેલા એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કર્યો છે, જેમાં તેણે પોતાની નિર્દોષતાના દાવા સાથે શિક્ષિકા પર ગંભીર વળતા પ્રહાર કર્યા છે. વીડિયોમાં તેણે જણાવ્યું છે કે ધ્રૂવલે સ્વીકાર્યું કે તેમની વચ્ચે શારીરિક સંબંધો હતા, પરંતુ તે બંનેની પરસ્પર સહમતીથી હતા. તેણે આ કેસને હનીટ્રેપ ગણાવતા કહ્યું કે, "શિક્ષિકાએ મને પૈસા માટે ફસાવ્યો છે. જે સ્ત્રીના અફેરને કારણે તેના 17 વર્ષના પુત્રની કસ્ટડી પિતાને મળી હોય, તે સમાજમાં સંસ્કારી હોવાનો ઢોંગ કેવી રીતે કરી શકે?" ધ્રૂવલે દાવો કર્યો છે કે શિક્ષિકાએ પોતે જ ફેસબુક પર રિક્વેસ્ટ મોકલી વાતચીત શરૂ કરી હતી અને તેની નબળી આર્થિક સ્થિતિ જોઈને પોતાની મરજીથી ઘરેણાં અને રોકડ આપી હતી, જેના લેખિત પુરાવા તેની પાસે છે.
તેણે મને બદનામ કરવા બળાત્કારનો ખોટો કેસ ઠોકી દીધો...
જે છોકરી મારી સાથે બિન્દાસ હરતી-ફરતી હોય, જેની સાથે મેં સમય વિતાવ્યો હોય, તેનો બળાત્કાર કરવાની મારે શું જરૂર? તેણે મારી પાસેથી Google Pay મારફતે લાખો રૂપિયા પડાવ્યા છે. જ્યારે મેં વધુ રૂપિયા આપવાની ના પાડી, ત્યારે તેણે મને બદનામ કરવા બળાત્કારનો ખોટો કેસ ઠોકી દીધો..યુવકે માત્ર મૌખિક આરોપ જ નથી લગાવ્યા, પરંતુ પુરાવા તરીકે શિક્ષિકા સાથેના સેલ્ફી ફોટોગ્રાફ્સ, વોટ્સએપ ચેટ અને Google Pay ના ટ્રાન્ઝેક્શન પણ જાહેર કર્યા છે. યુવકનો દાવો છે કે તે બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો અને શિક્ષિકાએ માત્ર આર્થિક સ્વાર્થ ખાતર તેનો ઉપયોગ કર્યો છે.
હાલમાં યુવકની હાલત ગંભીર ગણાવવામાં આવી રહી છે. આ યુવકે વીડિયોમાં એમ કહ્યું છે કે જે છોકરી મારી જોડે મોજ-મસ્તી કરતી હોય અને બિન્દાસ્ત ફરતી હોય તે બળાત્કારના આરોપ લગાવે તે કેટલું યોગ્ય છે. સવાલ એ થાય છે કે "શું આ ખરેખર બળાત્કાર હતો? કે પછી પ્રેમ, પૈસા અને પસ્તાવાનો કોઈ જીવલેણ ખેલ? યુવકે પૂછ્યું છે એક એવો સવાલ જે અત્યારે આખા રાજકોટમાં ગાજી રહ્યો છે, જે છોકરી મારી સાથે બિન્દાસ ફરતી હતી, તેનો બળાત્કાર કરવાની મારે શું જરૂર?' પોલીસ હવે આ વીડિયો અને પુરાવાઓના આધારે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસ તપાસમાં દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી થશે.
પરિવારના આક્ષેપો અને ન્યાયની માંગ
ધ્રૂવલની માતાએ પણ આ મામલે પોતાનો પક્ષ રાખતા જણાવ્યું હતું કે, શિક્ષિકાએ તેમના પુત્રને ખોટી રીતે ફસાવ્યો છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "અમે અગાઉ સમાધાન માટે 4.40 લાખ રૂપિયાના ચેક પણ આપ્યા હતા, તેમ છતાં વધુ પૈસાની માંગણી કરીને મારા પુત્રને બદનામ કરવામાં આવ્યો છે. જો મારા પુત્રને કંઈ પણ થશે તો તેની જવાબદાર આ શિક્ષિકા જ રહેશે."
તપાસની દિશા બદલાઈ
આ વાયરલ વીડિયો અને ધ્રૂવલના આપઘાતના પ્રયાસ બાદ ગાંધીગ્રામ પોલીસ માટે હવે આ કેસ વધુ પેચીદો બન્યો છે. પોલીસ કમિશનરને કરવામાં આવેલી આજીજી બાદ હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ થયો છે. શું આ ખરેખર દુષ્કર્મનો મામલો છે કે પછી નાણાં પડાવવા માટે રચવામાં આવેલું કોઈ હનીટ્રેપ કૌભાંડ? તે હવે પોલીસ તપાસના અંતે જ સ્પષ્ટ થશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે