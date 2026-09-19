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રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીની આંધ્રપ્રદેશની યુવતીએ જિંદગી ટૂંકાવી; મોતનું કારણ અકબંધ, કોમ્પ્યુટર એન્જિ.માં AI બેઝ કરતી હતી અભ્યાસ

Marwadi University Student Death: રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં વધુ એક વિદ્યાર્થીનીએ જીવન ટૂંકાવ્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી છે. યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલના 10મા માળેથી એક વિદ્યાર્થીનીએ ઝંપલાવતા તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. મૃતક વિદ્યાર્થીનીની ઓળખ મૂળ આંધ્રપ્રદેશની શોભરણિકા તરીકે થઈ છે. શોભરણિકા મારવાડી યુનિવર્સિટીમાં કમ્પ્યુટર સાયન્સના અભ્યાસ સાથે જોડાયેલી હતી અને છેલ્લા એક વર્ષથી યુનિવર્સિટીમાં અભ્યાસ કરતી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 19, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Sep 19, 2026, 03:14 PM IST
રાજકોટની મારવાડી યુનિવર્સિટીની આંધ્રપ્રદેશની યુવતીએ જિંદગી ટૂંકાવી; મોતનું કારણ અકબંધ, કોમ્પ્યુટર એન્જિ.માં AI બેઝ કરતી હતી અભ્યાસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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