'પરિવારની સહમતીથી કરો પ્રેમલગ્ન': પાટીદાર દીકરીઓના લવ મેરેજ મુદ્દે ધારાસભ્ય રમેશ ટીલાળાનું મોટું નિવેદન

Rajkot News: ગુજરાતમાં ભાગીને થતા લગ્નોનો મુદ્દો ફરી એકવાર ગાજ્યો છે. તાજેતરમાં પાટીદાર સમાજની દીકરીઓ સિંગર બનીને પ્રેમલગ્ન કરી રહી હોવાનો મુદ્દો ટોક ઓફ ધ ટાઉન બન્યો છે. આ સંવેદનશીલ વિષય પર રાજકોટના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર અગ્રણી રમેશ ટીલાળાએ એક મહત્વનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે દીકરીઓને પોતાની સંસ્કૃતિ જાળવવા અને માતા-પિતાની વિરુદ્ધ જઈને થતા લગ્નો અટકાવવા માટે ખાસ અપીલ કરી છે.
"લગ્નનો સ્વતંત્ર અધિકાર છે, પણ માતા-પિતાને વિશ્વાસમાં લો"
ધારાસભ્ય રમેશ ટીલાળાએ જણાવ્યું હતું કે, "દરેક વ્યક્તિને લગ્ન કરવાનો સ્વતંત્ર અધિકાર છે, પરંતુ માતા-પિતાને વિશ્વાસમાં લઈને જ લગ્ન કરવા જોઈએ. માતા-પિતાની વિરુદ્ધ જઈને થતા લગ્નો અટકવા જોઈએ. અત્યારે સમાજમાં જે પ્રકારના બનાવો બની રહ્યા છે, તે ખરેખર ન બનવા જોઈએ." તેમણે પાટીદાર સમાજ સહિત તમામ સમાજની દીકરીઓને વિનંતી કરતા કહ્યું કે તમારા માતા-પિતાએ તમારા પર ઘણી અપેક્ષાઓ રાખી હોય છે. રાત-દિવસ એક કરીને તમને મોટા કર્યા હોય છે, તેથી તેમની અપેક્ષાઓ અને લાગણીઓને ઠેસ ન પહોંચે તે મુજબ જ જીવનમાં આગળ વધવું જોઈએ."
સિંગર બનવું એ સ્વતંત્ર નિર્ણય, પણ સંસ્કૃતિ ન ભુલાવી જોઈએ
દીકરીઓના સિંગર બનવા અંગે પ્રતિક્રિયા આપતા રમેશ ટીલાળાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, "કોઈપણ દીકરી માટે સિંગર બનવું કે ન બનવું તે તેનો સ્વતંત્ર નિર્ણય છે. જો તમારામાં કોઈ કળા કે હુનર હોય તો તે બહાર આવે જ છે અને આવવું જ જોઈએ. પરંતુ, આ ક્ષેત્રમાં આગળ વધતી વખતે પણ પોતાની પારિવારિક અને સામાજિક સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં રાખીને પૂરતી કાળજી લેવી અનિવાર્ય છે."
માત્ર કાયદો નહીં, સમાજની જાગૃતિ પણ જરૂરી
આજકાલ પ્રેમલગ્નમાં વાલીઓની સંમતિ ફરજિયાત કરવા અંગે અવારનવાર કાયદાની માંગ ઉઠતી રહે છે. આ અંગે વાત કરતા ધારાસભ્યે જણાવ્યું કે, સરકાર સ્તરે કાયદો બનતો હોય તો ભલે બને, પરંતુ તેની સાથે સાથે સમાજની આંતરિક જાગૃતિ પણ એટલી જ જરૂરી છે. માત્ર કાયદાના ભરોસે બેસી રહેવાને બદલે પરિવારોએ પોતાના બાળકો સાથે એવું વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈએ જેથી આવા પ્રશ્નો ન સર્જાય.
સમાજના આગેવાનોને આગળ આવવા કર્યું આહવાન
આ સામાજિક દૂષણ અથવા મૂંઝવણને રોકવા માટે તેમણે સમાજના વડીલો અને આગેવાનોને પણ અપીલ કરી છે. રમેશ ટીલાળાએ વઘુમાં જણાવ્યું કે, સમાજના અગ્રણીઓએ હવે આગળ આવવું પડશે અને નવી પેઢી તેમજ વાલીઓ વચ્ચે સેતુ બનીને સમાજને જાગૃત કરવા માટે સક્રિય પ્રયાસો કરવા પડશે.