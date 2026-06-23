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'પરિવારની સહમતીથી કરો પ્રેમલગ્ન': પાટીદાર દીકરીઓના લવ મેરેજ મુદ્દે ધારાસભ્ય રમેશ ટીલાળાનું મોટું નિવેદન

Rajkot News: પાટીદાર દીકરીઓના લવ મેરેજ મામલે રમેશ ટીલાળાનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. દીકરીઓ સિંગર બની લવ મેરેજ કરવા મામલે પ્રતિક્રિયા આપી છે. પાટીદાર દીકરીઓને રમેશ ટીલાળાએ એક વિનંતી કરી છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે માતાપિતા અને વાલીઓના માર્ગદર્શન હેઠળ લગ્ન કરો, જે કંઈ બનાવો બને છે તે ન બનવા જોઈએ. લગ્નનો સ્વતંત્ર અધિકાર છે પણ માતા-પિતાને વિશ્વાસમાં લો. સિંગર બનવું ન બનવું તે સ્વતંત્ર નિર્ણય છે, પરંતુ સંસ્કૃતિને ધ્યાનમાં લઈ કાળજી લેવી જોઈએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 10:16 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:16 AM IST
'પરિવારની સહમતીથી કરો પ્રેમલગ્ન': પાટીદાર દીકરીઓના લવ મેરેજ મુદ્દે ધારાસભ્ય રમેશ ટીલાળાનું મોટું નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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