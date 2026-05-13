ના હોય? ગુજરાતની આ હોસ્પિટલમાં ઉંદરોનો 'જબરો' ત્રાસ! સારવાર કરાવવા જતા હોય તો સાવધાન!

હોમRajkotના હોય? ગુજરાતની આ હોસ્પિટલમાં ઉંદરોનો જબરો ત્રાસ! સારવાર કરાવવા જતા હોય તો સાવધાન!

Rajkot News: હંમેશા વિવાદમાં રહેતી સિવિલ હોસ્પિટલમાં અગાઉ શ્વાન અને હવે ઉંદરના ત્રાસનો વિડિઓ વાયરલ. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ઉંદરો ત્રાસનો મુદ્દો ફરી ગાજ્યો છે. રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર આવ્યું હરકતમાં. મીડિયા કોર્ડીંનેટર ડો. કમલ ડોડીયાનું નિવેદન. કચરા પેટી નજીક ઉંદર હોવાનો વિડીયો આધારે અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું. ઉંદરો ન હોવા જોઈએ, ગંભીર બાબતો છે.. 25 એકર જગ્યામાં સિવિલ હોસ્પિટલનું કેમ્પસ છે..

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 13, 2026, 11:43 AM IST

Rajkot News: સૌરાષ્ટ્રની સૌથી મોટી ગણાતી રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદના વમળમાં ફસાઈ છે. અગાઉ હોસ્પિટલના વોર્ડમાં શ્વાનોના આંટાફેરાના વિડિયો બાદ હવે ઉંદરોના ત્રાસનો એક ચોંકાવનારો વિડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેને પગલે હોસ્પિટલ પ્રશાસન સામે અનેક સવાલો ઊભા થયા છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?
વાયરલ થયેલા વિડિયોમાં સિવિલ હોસ્પિટલના OPD વિભાગમાં ઉંદરો ખુલ્લેઆમ ફરતા જોવા મળી રહ્યા છે. એક તરફ ગંભીર બીમારીઓની સારવાર લેવા આવતા દર્દીઓ છે, તો બીજી તરફ આ ઉંદરોને કારણે ચેપ ફેલાવાનો ભય સતાવી રહ્યો છે. દર્દીઓ અને તેમના સ્વજનોમાં આ ગંદકી અને જીવાતોને લઈને ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

તંત્ર હરકતમાં...!!
આ વિડિયો વાયરલ થતા જ સિવિલ હોસ્પિટલ તંત્ર તાત્કાલિક હરકતમાં આવ્યું છે. મીડિયા કોર્ડીનેટર ડો. કમલ ડોડીયાએ આ બાબતે નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે કચરા પેટી નજીક ઉંદરો હોવાનો વિડિયો અમારા ધ્યાનમાં આવ્યો છે. હોસ્પિટલ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ઉંદરો હોવા એ ગંભીર બાબત છે. સિવિલ હોસ્પિટલનું કેમ્પસ 25 એકરમાં ફેલાયેલું છે, જેના કારણે જીવાતો પર નિયંત્રણ રાખવું પડકારજનક છે. ઉંદરો પકડવા માટેનો અગાઉનો કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થઈ ગયો હતો. જોકે, ડો. ડોડીયાએ જણાવ્યું કે કોન્ટ્રાક્ટ પૂરો થયો છે કે કેમ તેની તેમને ચોક્કસ માહિતી નથી, પરંતુ નવો કોન્ટ્રાક્ટ ટૂંક સમયમાં શરૂ થશે તેવું તેમના ધ્યાન પર આવ્યું છે.

તાત્કાલિક પગલાં લેવા આદેશ
હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ઉંદરોના ત્રાસનો તાત્કાલિક ઉકેલ લાવવા માટે સંબંધિત વિભાગને આદેશ આપી દેવામાં આવ્યા છે. અગાઉ જ્યારે રખડતા શ્વાનોનો મુદ્દો સામે આવ્યો હતો, ત્યારે પણ એક્શન લઈને તેમને દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. હવે ફરી એકવાર સફાઈ અને પેસ્ટ કંટ્રોલની કામગીરી પર ભાર મૂકવામાં આવશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે.

