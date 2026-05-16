/ઢોસાનો સંભાર અને ચટણી ખાતા પહેલા સો વખત વિચાર કરજો! કલર લાવવા વપરાય છે કેમિકલ ડાઈ

Rajkot News: રાજકોટમાં સ્વાદના શોખીનો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. શહેરની જાણીતી હોટલોમાં પીરસવામાં આવતા સંભાર અને ચટણીમાં કેન્સર નોતરે તેવા કેમિકલની ભેળસેળ હોવાનું ખૂલ્યું છે. રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગની સતર્કતા બાદ કોર્ટે આ મામલે બે હોટલ સંચાલકોને જેલની સજા અને લાખોનો દંડ ફટકાર્યો છે. ઢોસાના સંભાર અને લસણની ચટણીમાં કલર લાવવા માટે જે કેમિકલ ડાઈ વપરાતી હતી, તે માનવ શરીર માટે કેટલી ઘાતક છે તે જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો.
રાજકોટના અંબિકા ટાઉનશિપ પાસે આવેલ 'GJ-3 ઢોસા કોર્નર' અને યુનિવર્સિટી રોડ પરની 'જય દ્વારકાધીશ હોટલ'... આ એ નામ છે જ્યાં લોકો સ્વાદના ચટકા લેવા ઉમટી પડતા હતા. પરંતુ રાજકોટ મનપાના ફૂડ વિભાગે જ્યારે અહીં દરોડા પાડ્યા ત્યારે જે સત્ય સામે આવ્યું તે હચમચાવી દે તેવું હતું. તપાસ દરમિયાન GJ-3 ઢોસાના સંભારમાંથી અને જય દ્વારકાધીશ હોટલની ચટણીમાંથી પ્રતિબંધિત પિંક અને ઓરેન્જ કેમિકલ ડાઈ મળી આવી હતી.
આ કેમિકલ યુક્ત ડાઈનો ઉપયોગ માત્ર ખાદ્ય પદાર્થને આકર્ષક રંગ આપવા માટે કરવામાં આવતો હતો, પરંતુ તે સીધું કેન્સરને આમંત્રણ આપે છે. આરોગ્ય વિભાગની આ કાર્યવાહી બાદ રાજકોટ કોર્ટે પણ કડક વલણ અપનાવ્યું છે. કોર્ટે GJ-3 ઢોસાના માલિક રવિ મેઘાણીને 6 મહિનાની જેલ અને 50 હજારનો દંડ, જ્યારે જય દ્વારકાધીશ હોટલના માલિક કનુ બાંભવાને 6 મહિનાની કેદ અને 2 લાખ રૂપિયાનો તોતિંગ દંડ ફટકાર્યો છે. આરોગ્ય અધિકારી ડો. જયેશ વકાણીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ પ્રકારની કેમિકલ ડાઈ લોહીના કેન્સર અને લિવરની ગંભીર બીમારીઓ માટે જવાબદાર છે.
રાજકોટ આરોગ્ય અધિકારી ડો.જયેશ વકાણીએ આ મુદ્દે પોતાનું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે આરોગ્ય વિભાગ ફૂડ શાખા દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.. ફુડ શાખાની કાર્યવાહીમાં બાદ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. GJ-3 ઢોસા માંથી કેમીકલ યુક્ત પિંક ડાઈ મળી આવી હતી. જય દ્વારકાધીશ હોટલની ચટણીમાંથી પિંક અને ઓરેન્જ ડાઈ મળી આવી હતી. ઢોસા અને ચટણીમાં કેમિકલ યુક્ત ડાયનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. GJ-3 ઢોસામાં માલિકને 6 મહિલાની જેલની સજા અને 50 હજારનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. દ્વારિકાધીશ હોટલમાના માલિકને 6 મહિનાની સજા અને બે લાખનો દંડ ફટકારાયો.