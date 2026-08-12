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રાજકોટમાં 15 વર્ષીય સગીરા પર રીક્ષાચાલકનું દુષ્કર્મ: ગર્ભવતી બનતા મામલો સામે આવ્યો, આરોપીની ધરપકડ

Rajkot News: રાજકોટ જામનગર રોડ પર ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાંથી સગીરા સાથે દુષ્કર્મનો ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પાડોશમાં રહેતા રીક્ષાચાલકે 15 વર્ષની સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હોવાનો આરોપ છે. ગાંધીગ્રામ પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:48 PM IST
રાજકોટમાં 15 વર્ષીય સગીરા પર રીક્ષાચાલકનું દુષ્કર્મ: ગર્ભવતી બનતા મામલો સામે આવ્યો, આરોપીની ધરપકડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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