/રાજકોટમાં 15 વર્ષીય સગીરા પર રીક્ષાચાલકનું દુષ્કર્મ: ગર્ભવતી બનતા મામલો સામે આવ્યો, આરોપીની ધરપકડ

સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ: રાજકોટમાં સગીરા સાથે દુષ્કર્મની ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. જામનગર રોડ પર ઘંટેશ્વર વિસ્તારમાં રહેતી 15 વર્ષીય સગીરાને ઘર નજીક રહેતા રીક્ષાચાલકે પ્રેમજાળમાં ફસાવી વારંવાર દુષ્કર્મ આચર્યાનો આરોપ છે. આરોપ છે કે, દુષ્કર્મના કારણે સગીરા ગર્ભવતી બની હતી. સગીરાના પેટમાં ફેરફાર દેખાતા પરિવારજનોને શંકા ગઈ અને સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. ત્યારબાદ સગીરાની માતાએ ગાંધીગ્રામ પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે દુષ્કર્મ અને પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી રીક્ષાચાલકની ધરપકડ કરી છે. ઘટના સામે આવતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચી છે.
રાજકોટ જામનગર રોડ પર ઘંટેશ્વર નજીક રહેતી મહિલાએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું હતું કે, તેણીને સંતાનમાં એક 15 વર્ષની સગીર પુત્રી છે. જેણે ધો.-9 સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે. હાલ પુત્રી અભ્યાસ કરતી નથી. થોડો સમય પૂર્વે સગીર પુત્રીનું પેટ ઉપસી ગયું હોય માતાએ તેણીની તપાસ કરાવતા સગીર પુત્રીને પાંચ માસનો ગર્ભ હોવાનું જાહેર થયું હતું. જે બાદ માતા-પિતાએ પુત્રીની પૂછપરછ કરતા સગીરાએ આપવીતી વર્ણવતા પરિજનો સ્તબ્ધ થઇ ગયા હતા.
સગીરાએ આપવીતી વર્ણવતા જણાવ્યું હતું કે, તેણીના ઘર નજીક રહેતો અને રીક્ષા ડ્રાઈવિંગ કરતો રહેમાન સોહીલ શેખ કાઝી સાથે નજીકમાં જ રહેતા હોવાથી ઓળખાણ થઇ હતી. બાદમાં બંને વચ્ચે વાતચીત આગળ વધતા રહેમાને તેણીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી લીધી હતી. બાદમાં રહેમાને એક દિવસ તેણીને રાત્રિના સમયે પોતાના ઘરે બોલાવી હતી. ત્યારે રહેમાને સગીરાની મરજી વિરુદ્ધ દુષ્કર્મ આચરી લીધું હતું. ત્યારબાદ વધુ ત્રણેક વાર સગીરાને ઘરે બોલાવી રહેમાને કુકર્મ આચર્યું હતું. જેના લીધે સગીરાને ગર્ભ રહી ગયો હતો.
પ્રેમજાળમાં ફસાવી સગીરા સાથે દુષ્કર્મ આચર્યાના આક્ષેપો બાદ સમગ્ર મામલો પોલીસ મથકે પહોંચ્યો છે. ઘટનાની ગંભીરતાને પગલે પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. હવે પોલીસ દ્વારા ઘટનાના દરેક પાસાની ઝીણવટભરી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને આ સમગ્ર પ્રકરણમાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ, તેમજ કોઈ મહત્વની હકીકત છુપાવવામાં આવી છે કે કેમ, તે અંગે પણ તપાસનો ધમધમાટ શરૂ થયો છે.