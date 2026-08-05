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રાજકોટ મનપાની ઘોર બેદરકારી: શહેરીજનોને ફરી વિતરણ કરાયું બેક્ટેરિયાયુક્ત પાણી, 13 સેમ્પલ ફેલ

Rajkot News: રાજકોટમાં ફરી લોકોને બેક્ટેરિયાયુક્ત પાણી અપાયું. ગત એપ્રેલ મહિનામાં અલગ અલગ વિસ્તારના 13 સેમ્પલ ફેલ થયા હતા. ગત વર્ષે પણ 9 લાખ લોકોને બીમાર પાડે તેવું પાણી અપાયું હતું. એક મહિના સુધી રિપોર્ટ છૂપાવી રાખ્યો હતો. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 05, 2026, 11:37 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 11:37 AM IST
રાજકોટ મનપાની ઘોર બેદરકારી: શહેરીજનોને ફરી વિતરણ કરાયું બેક્ટેરિયાયુક્ત પાણી, 13 સેમ્પલ ફેલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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