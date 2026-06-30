Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં રજવાડી ખર્ચ: પાણીની બોટલ-ખાખરા-બિસ્કીટના ભાવ સાંભળીને ચોંકી જશો! ભ્રષ્ટ રેટ કોન્ટ્રાક્ટનો પર્દાફાશ

રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં 'રજવાડી' ખર્ચ: પાણીની બોટલ-ખાખરા-બિસ્કીટના ભાવ સાંભળીને ચોંકી જશો! 'ભ્રષ્ટ' રેટ કોન્ટ્રાક્ટનો પર્દાફાશ

Rajkot News: રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા જંગલેશ્વર ડીમોલેશનના ખર્ચના હિસાબો રજૂ કરતા રાજકારણ ગરમાયુ છે. 5 રૂપિયાની પાણીની બોટલનું 8 રૂપિયા લેખે બિલ મુકવામાં આવ્યું છે. રેઈટ કોન્ટ્રાકટ હોવાથી આ બિલ મંજુર પણ થઈ જશે. જોકે ભાજપના જ નેતાએ કોર્પોરેશનમાં મોટા પ્રમાણમાં ભ્રષ્ટાચારનો આરોપ લગાવ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 30, 2026, 09:39 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:39 AM IST
રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં 'રજવાડી' ખર્ચ: પાણીની બોટલ-ખાખરા-બિસ્કીટના ભાવ સાંભળીને ચોંકી જશો! 'ભ્રષ્ટ' રેટ કોન્ટ્રાક્ટનો પર્દાફાશ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
બ્રાઝિલ વર્લ્ડ કપના પ્રી-ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં, ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર થયું જાપાન, જાણો
Brazil Vs Japan30 min ago
2
gujarat30 min ago
3
Ketan Agarwal Case35 min ago
4
India china news1 hr ago
5
Lord JagannathJun 29