રાજકોટના જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં 'રજવાડી' ખર્ચ: પાણીની બોટલ-ખાખરા-બિસ્કીટના ભાવ સાંભળીને ચોંકી જશો! 'ભ્રષ્ટ' રેટ કોન્ટ્રાક્ટનો પર્દાફાશ

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: રાજકોટના વોર્ડ નં 16માં જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ગત 23 અને 24 ફેબ્રુઆરીના સતત બે દિવસ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા અત્યાર સુધીનું સૌથી ઐતિહાસિક અને સાહસિક મેગા ડિમોલિશન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, આ ડિમોલિશન કર્યા બાદ મનપાના અધિકારીઓએ વાહવાહી તો મેળવી લીધી, પરંતુ હવે 27 લાખના ભોજનનું બિલ પાસ કરવાની દરખાસ્ત સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં મૂકવામાં આવતા જ ભારે વિવાદ સાથે હોબાળો મચી ગયો હતો. વિપક્ષે આ આંધળા ખર્ચ સામે સવાલો ઉઠાવ્યા છે. જેને પગલે હાલ પૂરતી આ દરખાસ્ત અટકાવી દેવામાં આવી છે.
જોકે, 27 લાખના બિલમાં ડિમોલિશનના સ્ટાફ માટે સમોસા, કાજુકતરી, ખજૂર રોલ, જલેબી, ગાંઠિયા, ભોજનની થાળી, લીંબુ શરબત અને છાશ વગેરેનો સમાવેશ કરાયો છે. નવાઈની વાત એ છે કે આટ-આટલી વાનગીઓ આરોગ્યા પછી અધિકારીઓ પાણી પીવાનું ભૂલી ગયા હોય તેમ દરખાસ્તમાં 12 લાખના મિનરલ વોટરનું કોઈ બિલ જ સામેલ ના કર્યું. આ ભોજન બિલનો વિવાદ શરૂ થતા જ રાજકોટ મનપાએ પાણીના 12 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ છૂપાવ્યો અને પાછલા બારણે બિલ પાસ કરવાનો કારસો ઘડ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
જોકે આ મામલે સાંસ્કૃતિક વિભાગના મેનેજર કે.બી. ઉનાવાનું નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે, સ્થળ પર 4000 થી 4500 જેટલા અધિકારીઓ, કર્મચારીઓ અને લેબર ફરજ બજાવતા હતા. જેટલી બોટલ પીવાઈ હતી તે મુજબનું રેટ કોન્ટ્રાક્ટ આધારિત બિલ મૂકાયું છે. છૂટક 5રૂ.માં મળતી પાણીની બોટલ રેટ કોન્ટ્રાક્ટ મુજબ 8રૂ.માં કોર્પોરેશન ખરીદ કરે છે. 2023 ના ઓગસ્ટ મહિનામાં ઉમિયા મંડપ સર્વિસને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો હતો. બે વર્ષ માટે મિનરલ વોટરનો સપ્લાયનો કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવ્યો હતો
રેટ કોન્ટ્રાક્ટમાં ડિસ્કાઉન્ટ મળવાની જગ્યાએ ઓનમાં રૂપિયા ચૂકવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આખરે બે વર્ષમાં ઉમિયા મંડપ સર્વિસને કોના આશીર્વાદ થી બજારભાવ કરતા વધુ રૂપિયા કોર્પોરેશન ચૂકવતી હતી.
ડો.જયેશ વકાણીને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ
તો બીજી તરફ રાજકોટમાં કાજુ કતરી અને પાણીના બિલ મુદ્દે રાજકારણ ગરમાયુ છે. રાજકોટ ભાજપના આખાબોલા નેતા વિનુભાઈ ઘવાએ આરોગ્ય અધિકારી પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા હતા. વિનું ઘવાએ જણાવ્યું હતું કે, મનપામાં 1995 થી ભાજઆ સક્રિય છે. મારા પરમાર્થ યુવા ગ્રુપ દ્વારા ત્રણ દિવસ જમાડયા છતાં સાડા પાંચ લાખનો ખર્ચ થયો હતો. આરોગ્ય અધિકારી ડો.જયેશ વકાણીને સસ્પેન્ડ કરવાની માંગ કરી હતી.
બાર લાખ રૂપિયા નું કોઈ દીવસ પાણી નું બિલ ન બને: ભાજપના નેતા વિનુભાઈ ઘવા
ખુદ ભાજપના નેતા વિનુભાઈ ઘવાએ કહ્યું મોટા પ્રમાણ ખોટું થયું છે. ડો.જયેશ વકાણીએ ખોટા બિલો મુક્યા છે. કાજુ કતરી આટલી બધી પત્રકારો ખાઈ જ ન શકે,આટલા બધા પત્રકરો પ્રેસ કોફરન્સ માં આવતા જ નથી. તદ્દન ખોટા બિલો બનાવ્યા,વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ. મનપા કમિશ્નર અને મેયર તટસ્થ તપાસ કરે તો મોટું કૌભાંડ બહાર આવી શકે છે. બાર લાખ રૂપિયા નું કોઈ દીવસ પાણી નું બિલ ન બને, આ મામલે પણ તપાસ કરવા માંગ કરી છે. પાણીની બોટલ 3 થી પાંચ રૂપિયા આવે છે. રાજકોટના મેયર પર મને વિશ્વાસ છે,તટસ્થ તપાસ કરશે.
જંગલેશ્વરમાં અડધી ચા નું બિલ 21 રૂપિયા કઈ રીતે મૂકી શકે?
જ્યારે રાજકોટના સામાજિક આગેવાન પુરૂષોત્તમ પીપળીયાએ જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ડિમોલેશનમાં કોર્ટ સુધી લડત લડી હતી. પુરૂષોત્તમ પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ખાણીપીણીમાં થયેલ બિલિંગ કૌભાંડમાં તટસ્થ તપાસ થવી જોઈએ અને જવાબદાર અધિકારી અને કર્મચારીઓ વિરુદ્ધ પગલાં લેવા જોઈએ પીપળીયાએ ડબલ બિલ બનાવનારને ગીધડ કહ્યા હતા. આવા સમયે કાજુકતરી અને ખજૂર રોલ મંગાવનાર કોણ ? તેને શોધવા અને તેનું નામ જાહેર કરવા પીપળીયા અપીલ કરી છે. આરાધના ટી સ્ટોલમાં અડધી ચા 15 રૂપિયા ની મળે છે તો જંગલેશ્વરમાં અડધી ચા નું બિલ 21 રૂપિયા કઈ રીતે મૂકી શકે ? જ્યારે પાણીની 1 બોટલ 5 રૂપિયાની છૂટકમાં વેંચાઈ તો જથ્થાબંધ ભાવે ઓછામાં મળવી જોઈએ તેને બદલે 8 રૂપિયા ચૂકવ્યા છે
પોલીસ સ્ટાફ અને કર્મચારીઓને પાણી પીવડાવી રહ્યા હતા...
રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું હતું કે, કોર્પોરેશનના ડિમોલેશન દરમિયાન હવે પાણીના બિલ મામલે અધિકારીઓ દ્વારા 12 લાખ રૂપિયાનું પાણી પી ગયા હોવાના બિલ રજૂ કર્યા છે. એક તરફ જેના મકાન પાડવામાં આવી રહ્યા હતા તેજ લોકો પોલીસ સ્ટાફ અને કર્મચારીઓને પાણી પીવડાવી રહ્યા હતા એ માનવતા કહેવાય. જ્યારે rmcમાં અધિકારીઓ પાણીના બિલ 12 લાખ રૂપિયાનું મૂકે તે નીચા જોવા જેવું છે.
શું મનપા કમિશનર આંખે પાટા બાંધીને બેઠા છે કે તેમને આ બિલ દેખાયું નહોતું?
આજે રાજકોટના અનેક વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા છે. જ્યારે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓને પદાધિકારીઓ ડિમોલેશન દરમિયાન જમવાની અને નાસ્તાની લીજ્જત માણતા હતા. હવે આ બિલ સામે આવતા અધિકારીઓ એવું કહી રહ્યા છે કે પત્રકારો માટે નાસ્તો મંગાવ્યો હતો. ત્યારે સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે કે પત્રકારોના નામે હવે ખોટા બીલ બનાવવામાં આવી રહ્યા છે. આ મામલે બિલ મુકનાર અધિકારી વિરુદ્ધ કાર્યવાહી થવી જોઈએ. જ્યારે કેટલા સમયથી આ પ્રકારનું કૌભાંડ સામે આવી રહ્યું છે તે તમામ બિલની ચકાસણી કમિશનરે કરવી જોઈએ. આ બિલ કમિશનર પાસેથી જ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી સમક્ષ આવતું હોય છે તો શું મનપા કમિશનર આંખે પાટા બાંધીને બેઠા છે તેમને આ બિલ દેખાયું નહોતું.
હવે કઈ રીતના અધિકારીઓ સામે પગલાંઓ લેવામાં આવે છે?
પાણીની બોટલના બજાર ભાવ કરતા ઊંચા ભાવે રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ખરીદી કરી રહી હોવાનું સામે આવ્યું છે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના દરેક કાર્યક્રમની અંદર વિતરણ કરવામાં આવતી પાણીની બોટલ ₹8 લેખે જ ખરીદ કરવામાં આવતી હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે 2023 થી લઈ અત્યાર સુધીમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકાએ લાખો રૂપિયાનું પાણી આ પ્રકારે ખરીદ્યું હોવાની વાત સામે આવી રહી છે જોકે બજાર ભાવ કરતાં ₹3 વધુ આપી અને રૂપિયા 8 માં પાણીની બોટલ ખરીદી કરવામાં આવતા હોવાનું સામે આવતા અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે. પ્રજાના ટેક્સના રૂપિયા સત્તાધીશો અને અધિકારીઓ આડેધળ વાપરતા હોય તેવું આ બિલ ઉપરથી સાબિત થાય છે ત્યારે હવે કઈ રીતના અધિકારીઓ સામે પગલાંઓ લેવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું.