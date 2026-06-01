મોબાઈલ નહિ, લોકેશન નહિ, છતાં અલ્તાફ કેવી રીતે પકડાયો? સૌરાષ્ટ્રના ગુનાહિત નેટવર્કનો માસ્ટરમાઇન્ડ આખરે પોલીસના હાથે ચઢ્યો

Rajkot Crime News : દસ વર્ષમાં 46 ગુનાઓને અંજામ આપનાર અને આખા સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરનાર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી આખરે પકડાયો છે. રાજકોટ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેકનોલોજીના ઉપયોગ વગર બાતમીના નેટવર્કના આધારે તેને ઝડપી પાડ્યો છે. કારણ કે આ શાતિર આરોપી કોઈ મોબાઈલ કે ડિવાઈસનો ઉપયોગ કરતો ન હતો 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 01, 2026, 09:37 AM IST|Updated: Jun 01, 2026, 09:37 AM IST
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

  • News
