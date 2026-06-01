/મોબાઈલ નહિ, લોકેશન નહિ, છતાં અલ્તાફ કેવી રીતે પકડાયો? સૌરાષ્ટ્રના ગુનાહિત નેટવર્કનો માસ્ટરમાઇન્ડ આખરે પોલીસના હાથે ચઢ્યો

Rajkot News સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : રાજકોટ સહિત સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં દારૂની સપ્લાય કરનાર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી ગેંગ સામે રાજકોટ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ગત 18 મેના રોજ ગુજસીટોક હેઠળ ગુનો નોંધી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. જેમાં અગાઉ 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી જેલ હવાલે કરવામાં આવ્યા હતા. આ કેસમાં આજે મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળીની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે ગેંગ સામે છેલ્લા 10 વર્ષમાં હત્યા, હત્યાની કોશિશ, દારૂ અને જુગાર સહિત કુલ 46 ગુનાઓ નોંધાયા છે. જ્યારે અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી વિરુદ્ધ ગંભીર પ્રકારના 12 ગુનાઓ નોંધાયેલા છે અને તેને 7 વખત પાસા હેઠળ જેલમાં મોકલવામાં આવ્યો હોવા છતાં તે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલો રહ્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું છે.
અલ્તાફ કોઈ પણ ડિજીટલ સાધનોનો ઉપયોગ નહોતો કરતો
રાજકોટ શહેરના એસીપી ક્રાઇમ ભરત બસિયાના જણાવ્યા મુજબ, સમગ્ર સૌરાષ્ટ્રમાં નાના બુટલેગરો સુધી દારૂનું જાળું ચલાવતા બુટલેગરો સામે ગુજસીટોક હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. 18 મેના રોજ નોંધાયેલા ગુનામાં 6 આરોપીઓમાંથી 5ની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. જ્યારે મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી ફરાર હતો. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ફરાર અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળીને અમદાવાદ ખાતેથી ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે તે ખૂબ જ શાતિર રીતે ફરતો હતો અને કોઈપણ ડિજિટલ સાધનોનો ઉપયોગ કરતો ન હતો. રાજ્ય બહાર દિલ્હી, આગ્રા સહિતના ધાર્મિક સ્થળોએ રોકાઈ પોલીસથી બચવાનો પ્રયાસ કરતો હતો. અમદાવાદમાં તેની હાજરી અંગે ચોક્કસ બાતમી મળતા ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી તેની ધરપકડ કરી હતી. કોર્ટમાં રજૂ કરાતા આરોપીના 10 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. હાલ પોલીસે વધુ પૂછપરછ અને તપાસ શરૂ કરી છે.
અલ્તાફે એક દાયકામાં 46 ગુના કર્યા
અલ્તાફ ઉર્ફે 6 આંગળીની આગેવાની હેઠળ કાર્યરત 6 આરોપીઓએ છેલ્લા એક દાયકામાં કુલ 46 ગુનાઓને અંજામ આપ્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. જેમાં હત્યા અને હત્યાના પ્રયાસના 2 ગુના, લૂંટનો 1 ગુનો, ગેરકાયદેસર ટોળકી બનાવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓના 5 ગુના, મારામારીના 4 ગુના, સરકારી ફરજમાં અવરોધનો 1 ગુનો તેમજ દારૂ અને જુગાર સંબંધિત 33 ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ મામલે પોલીસે 18 મે 2026ના રોજ તોસીફ ઉર્ફે બાઘો ઉમરેટીયા, ઇમરાન બેલીમ, અશોક સિંધવ, ભરત વાસુર અને ઇકબાલ વડાવરીયા સહિત 5 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. હાલ તોસીફ આણંદ જેલ, ઇમરાન જામનગર જેલ, અશોક અમરેલી જેલ, ભરત નવસારી જેલ અને ઇકબાલ અમદાવાદની સાબરમતી જેલમાં ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ બંધ છે.
આરોપીઓનો છેલ્લા 10 વર્ષનો ગુનાહિત ઈતિહાસ
આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી સામે 12 ગુનાનો ઈતિહાસ છે. તેમજ તોસીફ ઉર્ફે બાઘો ઉમરેઠીયા વિરુદ્ધ 8, ઇમરાન બેલીમ વિરુદ્ધ 4, અશોક સિંધવ વિરુદ્ધ 12, ભરત વાસુર વિરુદ્ધ 10 અને ઇકબાલ વડાવરીયા ખીમસુરીયા વિરુદ્ધ 6 ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે ગુજસીટોક કાયદો અમલમાં આવ્યા બાદ રાજકોટ શહેરમાં અત્યાર સુધી 9 કેસ નોંધાયા છે. જેમાંથી 7 કેસ છેલ્લા છ મહિનાના સમયગાળા દરમિયાન નોંધાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
અલ્તાફને 7 વાર પાસા થઈ ચૂક્યા છે
ગુજસીટોક ફરિયાદમાં મુખ્ય આરોપી અલ્તાફ ઉર્ફે છ આંગળી કુખ્યાત બુટલેગર અને રીઢો ગુનેગારની છાપ ધરાવે છે. તે અગાઉ રાજકોટ શહેર ઉપરાંત વાંકાનેર, અમદાવાદ ગ્રામ્ય, બનાસકાંઠા, જામનગર, મોરબી અને ગોંડલ ખાતે પ્રોહિબિશન અને જુગાર જેવા અલગ-અલગ 33 ગુનામાં પોલીસ ચોપડે ચડી ચુક્યો હોવાનું તેમજ 7 વખત પાસા હેઠળ અલગ અલગ જેલમાં સજા કાપી ચુક્યો હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે. એટલું જ નહિ તાજેતરમાં રાજકોટ અમદાવાદ હાઇવે પરથી રાજકોટ શહેર PCB દ્વારા પકડી પાડવામાં આવેલ દારૂ ભરેલો ટ્રક પણ અલ્તાફ છ આંગળીનો જ હોવાનું ખુલતા આ ગુજસીટોક બાદ પોલીસ દ્વારા આ ગુનામાં પણ તે વોન્ટેડ હોવાથી તેની ધરપકડ કરી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.