/રાજકોટમાં ખેડૂતે ભારે કરી! ચીકુ-આંબાના બગીચાની આડમાં કરી એવી ખેતી કે...પોલીસે રાતોરાત દબોચ્યો!

Rajkot News: રાજકોટ શહેરના ભાવનગર રોડ પર આવેલ ત્રંબા ગામના ખેતરમાંથી રૂ.13 લાખની કિંમતનો 26 કિલો માદક પદાર્થ ગાંજાનું વાવેતર સાથે ખેડૂતની ધરપકડ રાજકોટ શહેર આજીડેમ પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી છે . શહેરના ભાગોળે ભાવનગર હાઇવે પર આવેલ ત્રંબા ગામની સીમમાં પિયુષ રૈયાણી નામના શખ્સે આંબા અને ચીકુના વાવેતર વચ્ચે ગાંજાનું વાવેતર કરી નાખ્યું હતું. જે અંગે પોલીસને બાતમી મળતા પોલીસે બાતમીના આધારે દરોડો પાડતા ગાંજાના 37 છોડ મળી આવ્યા હતા. જેથી પોલીસે રૂ.13 લાખનો માદક પદાર્થ પકડી પાડ્યો હતો અને બાગનું સંચાલન કરતા આરોપી ખેડૂતની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
સમગ્ર મામલે રાજકોટ ACP ભાવેશ જાધવે જણાવ્યું હતું કે, આજીડેમ પોલીસ મથક વિસ્તારમાં આવતા ત્રંબા ગામમાં પિયુષ શંકરભાઈ રૈયાણીના પોણા એક વીઘાના ખેતરમાં ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસે સ્થળ પર પહોંચી તપાસ કરતા ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા, જેને પગલે NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસમાં ખેતરમાંથી કુલ 37 જેટલા ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા છે. જેનું કુલ વજન અંદાજે 26 કિલો જેટલું હોવાનું સામે આવ્યું છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ગાંજાનું વાવેતર 3 થી 6 મહિના અગાઉ કરવામાં આવ્યું હોવાનું અનુમાન છે. ACP ભાવેશ જાધવે વધુમાં જણાવ્યું કે, આ સમગ્ર મામલે તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. આજીડેમ પોલીસ વિસ્તાર તેમજ આસપાસના ખેતરોમાં પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવશે. જો અન્ય કોઈ ખેતરમાં પણ આ પ્રકારનું ગેરકાયદેસર ગાંજાનું વાવેતર મળી આવશે તો સંડોવાયેલા લોકો સામે NDPS એક્ટ મુજબ કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હાલ પોલીસ દ્વારા ગાંજાના વાવેતર પાછળનો હેતુ, સંડોવાયેલા લોકો અને ખેતર માલિકની ભૂમિકા સહિતના મુદ્દાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ત્રંબા ગામના શાંતિધામ સ્મશાનથી આગળ વાડી તરફ જતા કાચા રસ્તા પર આવેલી વાડીમાં નાર્કોટિક્સ એટલે કે માદક પદાર્થનું વાવેતર કરવામાં આવ્યું હોવાની પોલીસને ચોક્કસ માહિતી મળી હતી.માહિતીના આધારે આજીડેમ પોલીસની ટીમે બાબુભાઈ રૈયાણીની વાડીમાં દરોડો પાડી તપાસ હાથ ધરી હતી. પોલીસ ટીમ વાડીમાં પહોંચી ત્યારે એક શખ્સ હાજર મળી આવ્યો હતો. પૂછપરછ દરમિયાન શખ્સે પોતાનું નામ પિયુષ શંભુ રૈયાણી, ઉંમર 35 વર્ષ હોવાનું જણાવ્યું હતું.
પોલીસે વાડી અંગે વધુ પૂછપરછ કરતા પિયુષ રૈયાણીએ જણાવ્યું હતું કે, આ વાડી તેના કાકા બાબુભાઈ રૈયાણીની માલિકીની છે અને તેમાં તેણે આંબા તથા ચીકુનો બગીચો ભાડે રાખ્યો છે.ત્યારબાદ પોલીસે સમગ્ર વાડીની તપાસ કરતા ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા. હાલ આ મામલે આજીડેમ પોલીસે NDPS એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને ગાંજાના વાવેતર તેમજ તેમાં સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
ખેતરમાં ગાંજાના છોડના વાવેતર અંગે પૂછપરછ કરતા આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે ખેતરમાં અલગ અલગ ઝાડના થડ વચ્ચેની જગ્યામાં છૂટાછવાયા રીતે ગાંજાના છોડ ઉગાડ્યા હતા. તેમજ ખેતરની સેઢા પાસે અલગ અલગ ખામણાં તૈયાર કરી તેમાં વિવિધ ફળોના વૃક્ષો વાવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન આ ખામણાઓમાં વાવેલા ફળોના વૃક્ષોના થડની આજુબાજુ ગાંજાના છોડનું વાવેતર કરેલું હોવાનું મળી આવ્યું હતું. સમગ્ર તપાસમાં અલગ અલગ જગ્યાએથી લીલા રંગના અણીદાર પાંદડા ધરાવતા કુલ 37 ગાંજાના છોડ મળી આવ્યા હતા.