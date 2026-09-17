/રાજકોટમાં માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: 12 વર્ષીય સગીરા પાસે પાડોશી મહિલા અને તેની બહેનપણીએ કરાવ્યો દેહવ્યાપાર

Rajkot News: રાજકોટમાં 12 વર્ષીય સગીરાને કેટરર્સમાં કામ અપાવવાના બહાને લાલચ આપીને લઈ જવાનો એક અત્યંત ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. આક્ષેપ મુજબ, પાડોશી મહિલા અને તેની બહેનપણીએ સગીરાને ચાર દિવસ સુધી એક મકાનમાં બંધ રાખી ગ્રાહક દીઠ રૂ.૫૦૦ મેળવીને તેની પાસે જબરદસ્તીથી દેહવ્યાપાર કરાવ્યો હતો. સગીરા સાથે કંઈક અજુગતું થઈ રહ્યું હોવાની શંકા અન્ય એક જાગૃત પાડોશી મહિલાને જતાં તેણે તુરંત જ બાળકીની માતાને જાણ કરી હતી. પરિવારજનોએ પૂછપરછ કરતાં માસૂમ બાળકીએ રડતાં રડતાં પોતાની સાથે બનેલી સમગ્ર આપવીતી વર્ણવી હતી, જે બાદ માતાએ હિંમત દાખવીને આજીડેમ પોલીસ મથકે ગુનેગારો સામે કડક કાર્યવાહીની માંગ સાથે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે.
કેટરર્સના કામના બહાને આચરેલી નાપાક કરતૂત
મળતી માહિતી મુજબ, આરોપી પાડોશી મહિલા રેખાબેન સાગઠિયા અને તેની બહેનપણી અલ્પાબેન ઉર્ફે પુરીબેન ગળચરે સગીરાને કેટરર્સના કામમાં સારી કમાણી થશે તેવી લાલચ આપી હતી. કામ અપાવવાના બહાને તેઓ સગીરાને પોતાની સાથે લઈ ગયા હતા અને એક મકાનમાં સતત ચાર દિવસ સુધી ગોંધી રાખી હતી. આ દરમિયાન બંને મહિલાઓએ બાળકી પાસે જબરદસ્તીથી દેહવ્યાપાર કરાવ્યો હતો અને ગ્રાહક દીઠ તેને માત્ર રૂ. 500 આપતા હોવાનો પણ પોલીસ ફરિયાદમાં ગંભીર આક્ષેપ કરાયો છે.
જાગૃત પાડોશીના કારણે ભોપાળું છતું થયું
આ માસૂમ બાળકી સાથે કંઈક અજુગતું થઈ રહ્યું હોવાની શંકા આસપાસમાં રહેતી અન્ય એક જાગૃત મહિલાને ગઈ હતી. તેમણે તાત્કાલિક સગીરાની માતાને આ બાબતે જાણ કરી હતી. પરિવારે જ્યારે પોતાની દીકરીની પ્રેમાળ પણે પૂછપરછ કરી, ત્યારે તે રડતાં રડતાં ભાંગી પડી હતી અને પોતાની સાથે થયેલા તમામ અત્યાચારની આપવીતી જણાવી દીધી હતી. બાળકીની વાત સાંભળીને પરિવારજનોના પગ નીચેથી જમીન સરકી ગઈ હતી.
પોલીસે હાથ ધરી કડક કાર્યવાહી
બનાવની ગંભીરતા જોઈને સગીરાની માતાએ વિલંબ કર્યા વગર આજીડેમ પોલીસ મથકે પહોંચી ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ઘટનાની નાજુકતા સમજીને પોલીસે તાત્કાલિક ગુનો નોંધી આરોપી રેખાબેન સાગઠિયા અને અલ્પાબેન ગળચરની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ ઘટના પાછળ અન્ય કોઈ મોટું સેક્સ રેકેટ કાર્યરત છે કે કેમ તે દિશામાં પોલીસે વધુ તપાસ તેજ કરી છે. આ કિસ્સો દરેક માતા-પિતા માટે પોતાના બાળકોના મિત્રો અને પાડોશીઓ પ્રત્યે સતર્ક રહેવાની ગંભીર ચેતવણી પૂરી પાડે છે.