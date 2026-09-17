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રાજકોટમાં માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: 12 વર્ષીય સગીરા પાસે પાડોશી મહિલા અને તેની બહેનપણીએ કરાવ્યો દેહવ્યાપાર

Rajkot News: રાજકોટ શહેરના આજીડેમ પોલીસ મથક વિસ્તારમાંથી માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન અને ઝંઝોડી મૂકે તેવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. પડોશમાં રહેતી મહિલાએ જ પોતાના સ્વાર્થ માટે 12 વર્ષની માસૂમ સગીરાને શિકાર બનાવી દેહવ્યાપારના દલદલમાં ધકેલી દીધી હતી. આ સમગ્ર મામલે બાળકીની માતાની ફરિયાદના આધારે આજીડેમ પોલીસે ગુનો નોંધીને બે મહિલા આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 17, 2026, 03:19 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:19 PM IST
રાજકોટમાં માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો: 12 વર્ષીય સગીરા પાસે પાડોશી મહિલા અને તેની બહેનપણીએ કરાવ્યો દેહવ્યાપાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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