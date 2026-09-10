/ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, એક ઈજાગ્રસ્ત

જયેશ ભોજાણી/રાજકોટ: ગોંડલના વછેરાના વાડા ખાતે ચાલી રહેલા આઈકોનિક મેળામાં મોડી રાત્રે અચાનક અફરાતફરી મચી ગઈ. ફોટોફ્રેમ અને ભગવાનની છબીઓનો સ્ટોલ ચલાવતા મૂળ મધ્યપ્રદેશના રમાશંકર કમલપ્રસાદ બર્મન પર છરી વડે જીવલેણ હુમલો કરવામાં આવ્યો. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ અને પૈસાની બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી. ત્યારબાદ વિવાદ ઉગ્ર બનતા રાહુલ ડોડીયાએ છરી વડે રમાશંકર પર હુમલો કર્યો હતો. છાતીના ભાગે ગંભીર ઈજા થતાં રમાશંકર લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યો હતો.
હુમલા બાદ આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી નાસી છૂટ્યા
આ દરમિયાન રમાશંકરનો પિતરાઈ ભાઈ વિશાલ શર્મા વચ્ચે પડતા તેને પણ છરીનો ઘા વાગ્યો હતો. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત વિશાલને વધુ સારવાર માટે રાજકોટ ખસેડવામાં આવ્યો છે. હુમલા બાદ આરોપીઓ ઘટનાસ્થળેથી નાસી છૂટ્યા હતા. જોકે મેળામાં બંદોબસ્તમાં રહેલા ગોંડલ બી ડિવિઝનના PI જી.એસ. ગઢવી અને PSI વી.કે. સુરાણીએ નાસી રહેલા મુખ્ય આરોપી પાછળ દોટ મૂકી તેને ઝડપી પાડ્યો હતો.
CCTV તથા અન્ય પુરાવાના આધારે અન્ય આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી
બીજી તરફ ઈજાગ્રસ્ત રમાશંકરને તાત્કાલિક સારવાર મળે તે માટે શિવમ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટના જયભાઈ માધડે પોતાના એક્ટિવામાં સિવિલ હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો હતો. જોકે હોસ્પિટલમાં સારવાર મળે તે પહેલાં જ રમાશંકરનું મોત નીપજ્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં DYSP કે.જી. ઝાલા સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો હતો. પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે અને CCTV તથા અન્ય પુરાવાના આધારે અન્ય આરોપીઓ સામે પણ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
હત્યામાં સંડોવાયેલા તમામ શખ્સોની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરવી પડકારરૂપ
જન્માષ્ટમી અને લોકમેળાને લઈ ગોંડલમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હોવા છતાં આઈકોનિક મેળામાં લોકોની ભીડ વચ્ચે હત્યાની ઘટના બનતા કાયદો-વ્યવસ્થાને લઈને સવાલો ઉઠ્યા છે. હવે પોલીસ માટે સમગ્ર ઘટનાના મૂળ કારણો અને હત્યામાં સંડોવાયેલા તમામ શખ્સોની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરવી પડકારરૂપ બની છે.