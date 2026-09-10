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ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, એક ઈજાગ્રસ્ત

Gondal News: ગોંડલના આઈકોનિક મેળામાં કાયદો-વ્યવસ્થાને પડકારતી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. લોકોની ભીડ વચ્ચે ફોટોફ્રેમના સ્ટોલ પર થયેલા વિવાદે લોહિયાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું અને છરીના ઘા ઝીંકાતા મધ્યપ્રદેશના 25 વર્ષીય સ્ટોલ ધારક યુવકનું મોત નીપજ્યું છે. ઘટનામાં તેનો પિતરાઈ ભાઈ પણ ઈજાગ્રસ્ત થયો છે, જ્યારે પોલીસની સતર્કતાથી હત્યા બાદ નાસી રહેલા આરોપીને ઝડપી લેવાયો હતો.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 01:10 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 01:10 PM IST
ગોંડલના ઐતિહાસિક મેળામાં લોહિયાળ ખેલ: ફોટોફ્રેમના ભાવતાલ બાબતે યુવકને છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા, એક ઈજાગ્રસ્ત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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