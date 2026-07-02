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યુવતી સમજી જેની સાથે 3 મહિના સુધી રહ્યો તે યુવાન નીકળ્યો ‘ગે’! હકીકત સામે આવતા પથ્થરથી મોં છુંદીને હત્યા

Rajkot News: સોશિયલ મીડિયા પર થયેલી મિત્રતા કેવી રીતે હત્યા સુધી પહોંચી શકે તેનો ચોંકાવનારો કિસ્સો રાજકોટ ગ્રામ્યના શાપર-વેરાવળમાંથી સામે આવ્યો છે. ફેસબુક અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર યુવતી તરીકે ઓળખાણ આપી એક યુવાન સાથે સંબંધ બાંધવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ સામેની વ્યક્તિ ગે હોવાનું બહાર આવતાં ત્રણ વર્ષથી ચાલતો વિવાદ અંતે હત્યામાં પરિણમ્યો. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસે હત્યાનો ભેદ ઉકેલી આરોપીની ધરપકડ કરી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 12:24 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:10 PM IST
યુવતી સમજી જેની સાથે 3 મહિના સુધી રહ્યો તે યુવાન નીકળ્યો ‘ગે’! હકીકત સામે આવતા પથ્થરથી મોં છુંદીને હત્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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