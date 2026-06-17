/પતિ સૂતો રહ્યો અને પ્રેમમાં અંધ જેઠે ખેલ્યો ખૂની ખેલ: જસદણમાં યુવતીની હત્યા કરી લાશ લટકાવી, આ કારણે ભાંડો ફૂટ્યો!

Rajkot News: ગઈકાલે જસદણ તાલુકાના કોઠી ગામમાં 23 વર્ષીય કાજલબેન યોગેશભાઈ સાપરાનો મૃતદેહ તેમના ઘરથી થોડે દૂર આવેલા અવાવરુ મકાન પાસે કેળના ઝાડ સાથે ગળેફાંસો ખાધેલી હાલતમાં મળી આવ્યો હતો. યુવતીના મોતને લઈ શરૂઆતમાં આત્મહત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. પરંતુ પરિવારજનોએ સમગ્ર ઘટનામાં હત્યાની આશંકા વ્યક્ત કરી પોલીસ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જર, એએસપી ડો નવીન ચક્રવતી ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. પોલીસ દ્વારા સ્થળની તપાસ, પરિવારજનોની પૂછપરછ અને અન્ય ટેક્નિકલ પુરાવાઓ એકત્રિત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
સમગ્ર ઘટનામાં અનેક શંકાસ્પદ બાબતો સામે આવતા પોલીસે એલસીબી, એસઓજી ,ડોગ સ્કોર્ડ તેમજ જસદણ પોલીસની ટીમોને તપાસમાં જોડીને અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન મૃતક કાજલબેનના મોબાઇલ ફોનની કોલ ડિટેઈલ અને સંપર્કમાં રહેલા લોકોની માહિતી મેળવવામાં આવી હતી. જેમાં શંકાની સોય તેમના કુટુંબીક જેઠ અશોકભાઈ રણછોડભાઈ સાપરા તરફ વળી હતી. પોલીસે અશોકભાઈને પૂછપરછ માટે બોલાવતા શરૂઆતમાં તેણે ગોળગોળ જવાબ આપ્યા હતા. પરંતુ સઘન પૂછપરછમાં આખરે તેણે યુવતીની હત્યા કરી હોવાની કબૂલાત આપી હતી.
પોલીસ તપાસ મુજબ કોઠી ગામના યોગેશભાઈ સાપરાના લગ્ન આશરે 16 મહિના પહેલા ચોટીલા તાલુકાના કેરાળા ગામની કાજલબેન સાથે થયા હતા. લગ્ન બાદ કાજલબેન અને તેમના કુટુંબીક જેઠ અશોકભાઈ વચ્ચે નજીકના સંબંધો વિકસ્યા હતા. બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ બંધાયો હતો અને તેઓ અવારનવાર એકબીજાને મળતા હતા. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ અશોકભાઈ કાજલબેન સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધતો હતો અને તે દરમિયાન તેના વીડિયો પણ બનાવી લીધા હતા. ત્યારબાદ વીડિયો વાયરલ કરવાની ધમકી આપી કાજલબેન પર દબાણ કરતો હતો અને જ્યારે પણ મળવા બોલાવે ત્યારે આવવા માટે મજબૂર કરતો હતો.
ઘટનાની રાત્રે પણ અશોકભાઈએ કાજલબેનને ફોન કરી મળવા બોલાવ્યા હતા. કાજલબેન અને તેમના પતિ રાત્રે પોતાના ઘરના ફળિયામાં સૂતા હતા. પતિ ઊંઘી ગયા બાદ કાજલબેન ઘરેથી નીકળી અશોકભાઈને મળવા પહોંચી હતી. બંને વચ્ચે લાંબા સમય સુધી મુલાકાત ચાલી હતી. રાત્રિના સમયે બંને વચ્ચે વાતચીત અને માથાકૂટ પણ થઈ હતી. ત્યારબાદ કાજલબેન પોતાના ઘરે પરત જવા નીકળ્યા હતા. જોકે ઘરની નજીક પહોંચતા પરિવારના સભ્યો જાગી ગયા હોવાનું જણાતા તેઓ ફરી અશોકભાઈ પાસે પરત ફરી આવ્યા હતા. કાજલબેને અશોકભાઈને પોતાની સાથે લઈ જવાની વાત કરી હતી. પરંતુ અશોકભાઈએ ઇન્કાર કરતાં બંને વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી શરૂ થઈ હતી.
બંને વચ્ચે થયેલી તકરાર દરમિયાન અશોકભાઈએ ગુસ્સામાં આવી કાજલબેનનું મોઢું સાડી વડે દબાવી દીધું હતું. જેના કારણે કાજલબેનનું મોત નીપજ્યું હતું. યુવતીનું મોત થતાં જ સમગ્ર ઘટનાને આત્મહત્યામાં ખપાવવા માટે આરોપીએ ષડયંત્ર રચ્યું હતું. આરોપીએ મૃતદેહને બનાવના સ્થળથી આશરે 50 મીટર દૂર આવેલા અવાવરુ મકાન સુધી ખેંચી લઈ જઈ કેળના ઝાડ સાથે ગળેફાંસો આપીને લટકાવી દીધો હતો જેથી સમગ્ર બનાવ આત્મહત્યા જેવો લાગે. એટલું જ નહીં, આરોપીએ કાજલબેનના મોબાઇલ ફોનમાંથી તેમના પતિ અને નણંદને મેસેજ પણ મોકલ્યો હતો કે “હું કરશન બાપાના ઘર પાસે છું, મને લઈ જાવ.
બાદમાં આરોપીએ મોબાઇલ ફોન પણ તોડી નાખ્યો હતો અને કોઈને શંકા ન જાય તે માટે પોતાના ઘરે જઈ શાંતિથી સૂઈ ગયો હતો. બીજા દિવસે સવારે પરિવારજનો અને ગામલોકો સાથે ભળી જઈ તેણે પણ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું અને આત્મહત્યા કેમ કરી હશે તેવા સવાલો પૂછતો રહ્યો હતો. પરંતુ રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ વડા વિજયસિંહ ગુર્જરના માર્ગદર્શન હેઠળ થયેલી વૈજ્ઞાનિક અને ટેક્નિકલ તપાસમાં આખરે સમગ્ર ભેદ ઉકેલાઈ ગયો હતો. પોલીસે શંકાના આધારે અશોકભાઈની પૂછપરછ કરતાં તેણે ગુનો કબૂલી લીધો હતો. હાલ જસદણ પોલીસે આરોપી અશોક રણછોડ સાપરાની ધરપકડ કરી તેના વિરુદ્ધ હત્યા સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સમગ્ર ઘટનાએ કોઠી ગામ સહિત સમગ્ર પંથકમાં ભારે ચકચાર મચાવી દીધી.