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પતિ સૂતો રહ્યો અને પ્રેમમાં અંધ જેઠે ખેલ્યો ખૂની ખેલ: જસદણમાં યુવતીની હત્યા કરી લાશ લટકાવી, આ કારણે ભાંડો ફૂટ્યો!

Rajkot News: જસદણ તાલુકાના કોઠી ગામમાં 23 વર્ષીય પરણીત યુવતીની હત્યાનો ચોંકાવનારો ભેદ ઉકેલાયો છે. શરૂઆતમાં આત્મહત્યાનો બનાવ હોવાનું માનવામાં આવતું હતું, પરંતુ પોલીસની ઝીણવટભરી તપાસમાં સમગ્ર ઘટના હત્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક યુવતીનું તેના જ કુટુંબીક જેઠ સાથે પ્રેમસંબંધ હતો અને પ્રેમસંબંધમાં થયેલા ઝઘડાના અંતે જેઠે યુવતીની હત્યા કરી મૃતદેહને કેળના ઝાડ સાથે લટકાવી આત્મહત્યામાં ખપાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ અને જસદણ પોલીસની સંયુક્ત તપાસમાં આરોપીની ધરપકડ કરી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 11:17 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 11:17 AM IST
પતિ સૂતો રહ્યો અને પ્રેમમાં અંધ જેઠે ખેલ્યો ખૂની ખેલ: જસદણમાં યુવતીની હત્યા કરી લાશ લટકાવી, આ કારણે ભાંડો ફૂટ્યો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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પતિ સૂતો રહ્યો અને પ્રેમમાં અંધ જેઠે ખેલ્યો ખૂની ખેલ: જસદણમાં યુવતીની હત્યા કરી લાશ
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