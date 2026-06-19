"આમાં પૈસા પણ છે અને એન્જોયમેન્ટ પણ..." કપલ સ્વેપિંગ મુદ્દે પતિની શરમજનક કરતૂતનો પીડિતાએ કર્યો ખુલાસો

Rajkot News: થોડા દિવસોથી ગુજરાત ભરમાં કપલ સ્વેપિંગનો મુદ્દો વધુ ચર્ચાતો જોવા મળી રહ્યો છે. ચર્ચાતા કપલ સ્વેપિંગના મુદ્દે 29 વર્ષીય પરણીતા દ્વારા પોતે પણ ત્રણ વર્ષ પૂર્વે કપલ સ્વેપિંગનો ભોગ બની હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે સાથે જ 10 માર્ચ 2023 ના રોજ સુરત ગ્રામ્યના મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે આઇપીસીની કલમ 498 (A), 504, 114 અંતર્ગત પોતાના પતિ, સસરા, સાસુ, જેઠ તેમજ જેઠાણી સહિતનાઓ વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. સુરત નોંધાયેલ ફરિયાદ બાદમાં રાજકોટ ખાતે ડોમેસ્ટિક વાયોલેશનની ફરિયાદ કોર્ટ ખાતે કરવામાં આવી હોવાનો દાવો પણ મહિલા પીડિતા દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
Zee 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં પીડિતા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું હતું કે, તે પણ 3 વર્ષ પેહલા કપલ સ્વેપિંગનો ભોગ બની છે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે તેણીના લગ્ન એક જુલાઈ 2022 ના રોજ સમાજના રીતિ રિવાજ મુજબ થયા હતા. લગ્નના ત્રણ મહિના સુધી લગ્નજીવન ખૂબ સારી રીતે ચાલ્યું હતું. પરંતુ બાદમાં પતિ દ્વારા કપલ સ્વેપિંગ બાબતે તેણીને માહિતી આપવામાં આવી હતી. તેમજ ફેસબુક પર કેટલાક ચેટિંગ પણ બતાવવામાં આવ્યા હતા. તો સાથે જ કઈ રીતે કપલ સ્વેપિંગ શક્ય બને છે તે બાબતેની માહિતી પણ આપી હતી.
સાથે કહ્યું હતું કે ભાઈ ભાભી પણ આ કરે છે જેથી આપણે પણ કરીએ પરંતુ પીડિતા તે બાબતે રસ દાખવ્યો ન હતો. જેના કારણે તેના પતિ દ્વારા તેણીને ઈમોશનલ બ્લેકમેલ પણ કરવામાં આવી હતી. જે અંતર્ગત કહેવામાં આવ્યું હતું કે, જો તું કપલ સ્વેપિંગમાં મારી સાથે જોડાઈશ તો તને મજા પણ આવશે, તેમજ આર્થિક ફાયદો પણ પહોંચશે. જો તું મને કપલ સ્વેપિંગમાં સાથ નહીં આપે તો મારે એક્સટર્નલ મેરિટલ અફેર્સ કરવા પડશે. જે મેરીટેલ અફેર્સ વિશે મને પછી ખબર પડશે તો મને તેને લઈને દુઃખ થશે અને બંને વચ્ચે ઝઘડાઓ થશે એ પ્રકારે ઈમોશનલ બ્લેકમેલ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ હાથ ઉપાડવાનું શરૂ કર્યું હતું .
પીડિતા દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેના છૂટાછેડા લેવાનું મહત્વનું કારણ આ કપલ સ્વેપિંગ છે આ પ્રકારનું દૂષણ તમામ મહાનગરોમાં ચાલે છે. જન્માષ્ટમી આસપાસ પોતે પોતાના પતિ સાથે જેઠ જેઠાણીના ઘરે ગઈ હતી ત્યારે જે જેઠાણી ના ઘરે અન્ય ત્રણ જેટલા કપોલો હાજર હતા ત્યારબાદ સમગ્ર મામલે મેં મારા પતિ તેમજ સાસુ-સસરાને પણ વાતચીત કરી હતી. જે તે સમયે સાસુ સસરા દ્વારા જાણવામાં આવ્યું હતું કે તમે એમની મેટરમાં ન પડો તમે તમારું લગ્ન જીવન સંભાળો તેવું જણાવવામાં આવ્યું હતું. વધુમાં પીડીતા એ જણાવ્યું હતું કે જો કોઈ અન્ય મહિલા આનો ભોગ બન્યો હોય તો તેને પણ બહાર આવવું જોઈએ અને ખુલીને તેનો વિરોધ કરવો જોઈએ.
પીડિતાએ zee 24 કલાક સાથેની વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, facebook સહિતના સોશિયલ મીડિયા એપ્લિકેશનના માધ્યમથી કપલ સ્વેપિંગનું એક મોટું રેકેટ ચાલી રહ્યું છે. સૌપ્રથમ facebookના માધ્યમથી વાતચીત શરૂ થાય છે. તેમજ ત્યારબાદ સૌ પ્રથમ વિડીયોકોલ માં કપલ સાથે વાતચીત થાય છે. તેમજ ત્યારબાદ એક નોર્મલ કેઝ્યુઅલ મુલાકાત રૂબરૂ થાય છે. તેમજ જો કોઈ કપલનો સ્વભાવ તેમજ તેમની વર્તણૂક સારી લાગે તો ત્યારબાદ તે કપલનો રેફરન્સ પણ અન્ય કપલને આપવામાં આવતો હોય છે. છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી હું મારા પતિ સહિતનાઓ વિરુદ્ધ લડાઈ લડી રહી છું. આજે મારી સાથે સમગ્ર ગુજરાત ઉભું છે. ત્યારે મારા જેવી કોઈ મહિલા કપલ સ્વેપિંગનો ભોગ બની હોય તો તેને પણ હું બહાર આવવા માટે અપીલ કરું છું