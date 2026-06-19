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"આમાં પૈસા પણ છે અને એન્જોયમેન્ટ પણ..." કપલ સ્વેપિંગ મુદ્દે પતિની શરમજનક કરતૂતનો પીડિતાએ કર્યો ખુલાસો

Rajkot News: સ્વેપિંગ મામલે હવે રાજકોટની એક મહિલાએ પોતાની આપવીતી રજૂ કરી છે. મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, તેના લગ્ન વર્ષ 2022માં થયા હતા. લગ્નજીવન શરૂ થયાના માત્ર ત્રણ મહિનામાં જ તેને એવી હકીકતો જાણવા મળી હતી, જેણે તેના જીવનને સંપૂર્ણપણે બદલાવી નાખ્યું. ભોગ બનનાર મહિલાએ જણાવ્યું કે તેના પતિ તેને પાર્ટનર સ્વેપિંગ જેવી પ્રવૃત્તિમાં સામેલ કરવા માંગતા હતા. જોકે, તેણે શરૂઆતથી જ આ પ્રકારની બાબતોનો વિરોધ કર્યો હતો અને તેમાં જોડાવા માટે સ્પષ્ટ ના પાડી હતી. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 10:36 AM IST
"આમાં પૈસા પણ છે અને એન્જોયમેન્ટ પણ..." કપલ સ્વેપિંગ મુદ્દે પતિની શરમજનક કરતૂતનો પીડિતાએ કર્યો ખુલાસો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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"આમાં પૈસા પણ છે અને એન્જોયમેન્ટ પણ..." કપલ સ્વેપિંગ મુદ્દે પતિની શરમજનક કરતૂતનો....
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