રાજકોટ હચમચી ગયું! "જેની સાથે પ્રેમ હતો, એની આબરૂ કેમ લૂંટું? યુવકના એ શબ્દો...જેણે સૌને વિચારતા કરી દીધા!
Rajkot News: રાજકોટથી એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જ્યાં બળાત્કારના આરોપમાં ઘેરાયેલા એક યુવકે ફિનાઈલ ગટગટાવી જીવન ટૂંકાવવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. પરંતુ આત્મહત્યાના પ્રયાસ પહેલા યુવકે એક વીડિયો જાહેર કરીને સમગ્ર મામલામાં નવો વળાંક લાવી દીધો છે. યુવકે આક્ષેપ કર્યો છે કે સંબંધો અને આર્થિક ફાયદા ઉઠાવ્યા બાદ શિક્ષિકાએ તેને ખોટા કેસમાં ફસાવ્યો છે. હોસ્પિટલના બિછાને પડેલા આ યુવકે એક વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો હતો, જેમાં તેણે પોતાની વ્યથા ઠાલવી છે.
Rajkot News: રાજકોટના દુષ્કર્મ કેસમાં શિક્ષિકા અને વિદ્યાર્થી વચ્ચેના વિવાદે આજે નવો વળાંક લીધો છે. શિક્ષિકા દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી દુષ્કર્મની ફરિયાદ બાદ આરોપી વિદ્યાર્થીએ સોશિયલ મીડિયા પર 16 મિનિટનો વીડિયો વાઇરલ કરી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો છે. યુવકે વીડિયો દ્વારા યુવતી પર ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે કે, ડિવોર્સી શિક્ષિકાએ તેને કેવી રીતે ફસાવ્યો.. હાલ યુવક હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ છે અને આ મામલે રાજકોટમાં ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે.
વીડિયોમાં વિદ્યાર્થી શિક્ષિકા પર શું આક્ષેપ લગાવી રહ્યો છે? જાણો શબ્દાંશ આખી વ્યથા..
અપેક્ષા કરીશ કે તમે મને અને મારા પરિવારને ન્યાય અપાવશો અને આવી શિક્ષિકાને સજા દેવડાવવામાં મને અને મારા પરિવારને હેલ્પ કરશો... મારા મર્યા બાદ તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર...આજે હું ધવલ દેસાઈ તમારી સમક્ષ આ વીડિયોના માધ્યમથી તમને જણાવવા માગું છું કે તારીખ 23/3/2026 ના રોજ મારા પર એફઆર થયેલી જેમાં મારા પર આરોપ હતો કે શિક્ષિકાને લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું જેમાં શિક્ષિકા અર્ચના ભરતભાઈ જોશી એ મારી ઉપર આરોપ લગાડ્યો છે કે મેં એમને લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્કર્મ આચર્યું..પણ હજી તો હું કોર્ટમાં કે કાનૂનમાં મારા આધાર પુરાવા અને બધું રજૂ કરીને દોષી સાબિત થાવ કે નિર્દોષ સાબિત થાવ એ પહેલા તો એને બધા ન્યુઝ ચેનલમાં અને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મારા વિડિયોના ફોટા વાયરલ કરી દીધા અને મને સમગ્ર શહેરમાં અને જગતમાં મારા પરિવારજનો અને મારા મિત્રજનો બધા સામે મને દોષી સાબિત કરી દીધો...
હેડલાઈન આપી ન્યુઝમાં કે શિક્ષિકાને લગ્નની લાલચ આપીને દુષ્ક્રમ આચર્યું પણ હકીકતમાં તો હું તમને એ કહેવા માંગીશ કે એની હેડલાઈન એવી હોવી જોઈએ કે 50 જગ્યાએ અવૈધ સંબંધો ધરાવતી ડિવોસી શિક્ષિકા અર્ચના ભરતભાઈ જોશી જેને વિદ્યાર્થીને પૈસાની લાલચ માટે ફસાવ્યો..જેમાં અર્ચનાએ મારી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે લગ્નની લાલચ આપીને મે તેની જોડે દુષ્કર્મ આચર્યું...ફેસબુકના માધ્યમથી સંપર્ક કરીને મે એમને ફેસબુક રિક્વેસ્ટ મેં મોકલી તો અર્ચનાએ એક્સેપ્ટ કરી...ત્યારે મેસેજ મેં મોકલ્યો તો..અર્ચનાએ મને એનો નંબર મોકલ્યો...જ્યારે વાત મેં ચાલુ કરી તો મળવાનું એને મને કહ્યું તો જ્યારે મેં એમને બધી વાત કરી તો ત્યારે એમને સામે મને આટલો બધો રિસ્પોન્સ ધરાવ્યો ત્યારે ત્યારે તેને શિક્ષિકા અને વિદ્યાર્થીના સંબંધ યાદ ના આવ્યા...? આવ્યા ત્યારે એમને બીજું કઈ દેખાયું નહી કે હું એનાથી નાનો છું કે ઉંમરમાં આટલો ફરક છે તો આપણે કાઈ આગળ ના વધીએ કે બીજું કશું કઈ સંબંધ ના બાંધીએ...
તેમ છતાં એને મારી જોડે વાત કરવાની ચાલુ કરી અને વાત કરતાં કરતાં આગળની બધી ચર્ચાઓ કરી અને એ ચર્ચા દરમિયાન એમને મારી ઉપર એવા આરોપ લગાવ્યા છે કે પૈસા પડાવી અને સોનું ચોરીને મે વેચી કાઢ્યું એમને..જો અગર મેં એમનું પૈસા પડાવ્યા હોય અને સોનું વેચ્યું હોય તો અર્ચનાના કહેવા મુજબ મારી પાસે આધાર પુરાવા છે કે જેમાં એને મને કહ્યું છે કે 2 લાખ રૂપિયા કેશ અને 2 લાખ રૂપિયાનું સોનું વેચીને જે મને પૈસા આપશે. કેમ કે મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ એટલી સારી ન હતી. પણ એમાં મને એને ચોખું એવું મેસેજમાં લખ્યું હતું કે આ પૈસા હું તમને મારી મરજીથી આપું છું અને મારે આ પૈસા પાછા જોતા નથી અને એવું કહ્યું કે એવા આરોપ મારી પર લગાવ્યા છે કે મને ચારધામની યાત્રા પર લઈ જતો અને મને થાઈલેન્ડ ફરવા લઈ જતો તો હું કઈ અર્ચનાને ચારધામની યાત્રા પર લઈ જતો અને થાઈલેન્ડ ફરવા બી લઈ જતો તો મારે એના પૈસાનું શું જરૂર...
મારે એના બધા સોના ચાંદી વેચીને ચોરી કરીને વેચવાનો શું મતલબ હતો? મારી પાસે એટલા પૈસા હોય તો મારે એની પાસે પૈસા પડાવવાનો શું અર્થ ને શું જરૂર? તો ખોટા બધા આક્ષેપ અને આરોપ લગાવીને મને આમાં ફસાવ્યો છે અને એમને એવું મને મારી ઉપર આરોપ લગાવ્યો કે દોઢ વર્ષ સુધી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા તો અર્ચનાના કહેવા પ્રમાણે તો એનું શારીરિક શોષણ કર્યું છે એવા એમને મારી ઉપર દાવા લગાવ્યા છે પણ હકીકતમાં તો એને એક જ એક કરતા પણ વધારે લોકો જોડે સંબંધ હતા અને રાખવાની ઈચ્છા ધરાવતી હતી કે જેના પુરાવા એને મને મેસેજ થકી આપ્યા હતા કે હું તારી જોડે બી રહીશ અને હું અત્યારે લીવીનમાં બીજા જોડે રહું છું... મારા ડિવોર્સ પછી એની જોડે બી રહીશ...
એક શિક્ષિકા... એક વિદ્યાર્થી... અને બળાત્કારનો સનસનીખેજ આરોપ! પણ શું આ આખી વાર્તા એટલી જ સીધી છે જેટલી દેખાય છે? કે પછી આની પાછળ છુપાયેલું છે કોઈ ભયાનક સત્ય?#Rajkot #Gujarat #News #CrimeNews pic.twitter.com/SgUqm17pyX
તો આવી વ્યક્તિ આવી શિક્ષિકા અર્ચના જોશીને આપણે કેવી રીતે સારી સંસ્કારી અને લગ્ન ગણી શકીએ કે આપણે એને લગ્ન કરવાની લાલચ આપીએ તેમ છતાં એના છૂટાછેડા થઈ ગયેલ...છૂટા છેડા થવાનું કારણ એના મેરીડ લાઈફમાં એક્સટર્નલ અફેર્સ અને એનો એક 16-17 વર્ષીય છોકરો જેની કસ્ટડી એના ફાધરને મળી પણ અર્ચનાને ના મળી કેમ કે એના અવેજ સંબંધો અને અવ્યવસ જગતમાં અને એનું બદનામ નામ.. તો પછી જે સ્ત્રી એના હસબેન્ડની કે એના બાળકની કે એના ઘર પરિવારની કે કોઈની નથી થઈ એ કોઈની કઈ રીતે થવાની...ત્યારબાદ અર્ચનાએ મારી પર આરોપ લગાવ્યો છે કે ડિવોસી હોવાનું અને સિંગલ હોવાનો લાભ ઉઠાવ્યો... પણ હું ખાલી એટલું કહેવા માંગીશ કે તાલી એક હાથે ના વાગે અને અર્ચના કઈ પાંચ વર્ષની ન હોતી... મારાથી 10 વર્ષ મોટી ઉંમરમાં અને શિક્ષિકા હતી તો એમને લાભ ઉઠાવવાનો કે બીજો કઈ પ્રશ્ન શારીરિક સંબંધ બાંધવાનો એવું કાઈ હોય નહી બાકી તમે જ કહો કે જે શિક્ષિકા અર્ચના જોશી જેવી વિદ્યાર્થી જોડે સંબંધ બાંધતી હોય એવી શિક્ષિકાને તમે કેવી ગણશો...
તેમ છતાં જે બધા શિક્ષિકા શિક્ષિકા બોલે છે અને ગુરુ શિષ્યને સંબંધને લાંછન લગાવ્યો હોવાનો આરોપ લગાવે છે તો હું તેવી શિક્ષિકા અર્ચના જોશીને એટલું જ કહેવા માંગીશ કે હું તો તમારા કરતાં ઉંમરમાં બહુ જ નાનો હતો અને તમારો ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી હતો...તમારા તો ડિવોર્સ થઈ ગયા હતા તમારે એક બાળક ભી હતું મારે તો લગન બી નતા થયા અને મને એટલી બધી સમજણ ભી નહોતી...તો તમને તો એટલી સમજણ હતી ને કે તમારે ના કરવું જોઈએ તેમ છતાં તમે કર્યું...
ખબર ન હતી કે આ બધા કારણોના લીધે તમારી તમારા માવતર કે મારા ઘરથી આપણા બંનેના સંબંધ માટે હા નહીં પાડે તો તમે આગળ શું કામ વધ્યા...ઉલટાનું તમે મને એવું કહ્યું હતું કે ફેસબુક માંથી કોન્ટેક્ટ કરવા પછી કે હું અત્યારે લિવિન રિલેશનશિપમાં છું અને હું આ રિલેશનશિપમાં રહીશ અને હાઈડમાં તમે મારી જોડે બી ગર્લફ્રેન્ડ તરીકે રહેશો. જેના મારી પાસે આ આધાર પુરાવા છે તે હું...તમારી બધા સમક્ષ રજૂ કરવા માગું છું. તમે મને એવું બી જણાવ્યું હતું કે મારા બોયફ્રેન્ડને ખબર નહી પડે અને આપણે હાઈડમાં રહીશું અને હાઈડમાં રિલેશન રાખીશું અને જ્યારે મારો બોયફ્રેન્ડ આઉટિંગમાં હશે કે બાર ગયો હશે એને ખ્યાલ નહી હોય ત્યારે આપણે પાછળથી મળીશું ત્યારબાદ તમે મને તમારા ફ્લેટ પર તમારા ઘરે મને મળવા માટે બોલાવ્યો હતો અને ત્યારે આપણે મળ્યા હતા અને ત્યારબાદ તમે મને ત્રણ થી ચાર વાર ઘરે મળવા માટે બોલાવ્યો હતો...
આવું થોડા સમય સુધી ચાલ્યા બાદ તમે મને એવું પૂછ્યું હતું કે મેં હજી સુધી લગન નથી કર્યા કે કોઈ છોકરી નથી તો ત્યારે મેં તમને જણાવ્યું હતું કે મારે જિંદગીમાં કોઈ દિવસ લગન નથી કરવા અને મારે કોઈ છોકરી બી નથી, તેમ છતાં તમે મારી જોડે સંબંધ રાખ્યા હતા અને તમારા લિવિન રિલેશનશિપ જે હતા એનું તમે મને રોજંદા વાત કરતા..ફોટા મોકલતા...વિડીયો મોકલતા...તમે શું શું કરતા એ મોકલતા...તમે ક્યાં ફરો...જતા દિલ્હી ને આ તે હોટલમાં ક્યાં જતા એ બધું તમે મને મોકલતા... અને જોડે મારી જોડે બી વાત કરતા અને મને બી મળતા તમે તો ત્યારે તમને આ બધું શિક્ષિકા અને વિદ્યાર્થીના સંબંધનું બધું યાદ ન આવ્યું..ત્યારબાદ અર્ચનાએ મારા પર એવા બી આરોપ લગાવ્યા છે કે સગાઈ કરી મે એમની જોબ મુકાઈ અને ફોરેનમાં સેટલ થવાના એમને વાયદા કર્યા પણ હકીકત તો એ છે કે મારી સગાઈ થઈ એ પહેલા જ એને જોબ મૂકી દીધી હતી અને સમાજમાં અને શહેરમાં એનું બદનામ નામ હોવાથી અને પૈસા પડાવવાના આવા ધંધા કરવાથી એમને આ શહેર છોડીને ફોરેનમાં સ્થાયી થવું હતું...તેના માટે એને મને જરીયો બનાવ્યો હતો અને મારા નામ ચડાવે છે...
ન્યુઝમાં અને મીડિયામાં બધે...આ તો હું નાનો છું અને મારા લગ્ન નથી થયા પણ સામે કોઈ બીજો ડિવોર્સી હોય અને તારી જોડે લગન કરવા માંગતો હોય તો...અર્ચના તારા આવા બધા કામ એમને ખબર પડે કે બધું પૈસા પડાવવાના ધંધા કરે છે અને હવે જે સંબંધો બાંધે છે બધા જોડે...તારી જોડે કોઈ લગન કરવા માટે રાજી બી ના થાય...ત્યારબાદ અર્ચનાના એવા બી આક્ષેપ છે કે મારી માતાએ તેમને અપશબ્દો બોલ્યા અને એવું કહ્યું કે ગુંડલની ગુંડી છે અને રયાણીની દીકરી છે તો એવું જ હોય તો મારી માતા ગુંડી હોય તો એની પર 50 કેસ હોવા જોઈએ અને તારે તું એનાથી બીતી હોવી જોઈએ પણ એમ છતાં અપશબ્દો તે બોલ્યા છે મારા મંગેતર પર હાથ તે ઉપાડ્યો છે અને મીડિયામાં ફોટોને આવું બધું વાયરલ કરીને મારું નામ બદનામ તું કરે છે, તું ગુંડી છે...કોણ મારી માતા પોતાની સંતાન ઉપર આવા કોઈ અક્ષેપ નાખતું હોય તો કોઈની બી માતા થોડું તો બોલે છે જે મારી માતાએ તને કહ્યું એમાં અપશબ્દ ન હતા ખાલી એમને તમને સમજાવ્યું હતું કે તમે આવું ના કરો....તમારી ઉંમર જોવ તમે શિક્ષિકા છો કઈક લાજ રાખો...
તેમ પછી બી એમને મારી પર એવા આરોપ લગાવ્યા છે કે સવાર બપોર સાંજ હું ત્યાં જમવા જતો અને એમને વાઈફની જેમ ટ્રીટ કરતો પણ હકીકત તો એ છે કે સવારે એ જો સ્કૂલમાં નોકરી કરતી..સવારે હોતી નહી..બપોરે આવતી ત્યારે મારી પાસે ટિફિન મંગાવતી અને હું જમવાનું ના પાડું તો મને કહેતી કે હું ત્યાં તમારી ઓફિસે આવું છું. તમે અને ઓફિસ આવીને ધમકી આપતી કે તમે નીચે આવો છો કે હું ઉપર આવું. એમ કરીને મને ફસાવીને પરાણે જમાડતી અને પરાણે ઘરે બોલાવતી અને મારી જોડે મળતી.. જેના બધા આધાર પુરાવા હું તમારી સમક્ષ રજૂ કરું છું આ ફોટા અને ચેટમાં તમે જોઈ શકો છો...એટલે આ અર્ચના મારી ઉપર આ ખોટા દાવા અને મને બદનામ કરી મને ફસાવ્યો છે અને નિયમો અને કાનૂનોનો દુરુપયોગ કર્યો છે અને સમાચાર અને સોશિયલ મીડિયા થ્રુ બધાનો સહારો લઈને મને બહુ જ જલીલ કર્યો છે. ત્યારબાદ અર્ચનાએ મને એવા ભી દાવા કર્યા છે કે તેને દોઢથી બે મહિના સુધી પ્રેશર કરી મને એવું કહ્યું કે કા તો મારી જોડે લગ્ન કર અને કા તો મને બ્લોકમાંથી કાઢ અને સગાઈ તોડીને મારી જોડે રહે..
પણ હકીકત તો એ છે એના વારંવાર પૈસાની માંગ કરીને મને દબાવતી હતી... જે મેં માંડ માંડ બહારથી પૈસા કરીને હું એમને ધીમે ધીમે ચૂકવતો હતો પણ એની ભૂખ દિવસેને દિવસે વધતી જતી હતી એટલે મારાથી પહોંચાય એમ ન હોતું.. મે એમને કહ્યું કે મારે હવે રિલેશન નથી રાખવા તો ત્યારે મને ધમકી આપવા લાગી જેથી મેં એમને બ્લોક કરી અને એની જોડે સંબંધ તોડ્યા કેમ કે મને એ બહુ જ મેન્ટલી ઇમોશનલી પ્રેશર કરી અને મારી પાસે પૈસા પડાવતી હતી...ત્યારબાદ મારા વારંવાર જવાબ ન દેતા એ મારા ધંધા પર અમૂલ પાર્લર પર આવીને ગેરવર્તન કર્યું અને મને જેમ તેમ બોલવા લાગી અને મને પૈસાની માંગ કરી તો મારા બેજતીના આબરૂના લીધે મે ત્યારે એમને કહ્યું કે હા ઠીક છે તમને પૈસા હું પહોંચાડી દઈશ જેનું મેં મારા માતાનું સોનું વેચીને એમને પૈસા પૂરા પાડ્યા અને ત્યારે એમને મને એમ કહ્યું હવે આપણે કશું નહી પણ એ એની વાત પર ટકી ના રહી અને એના પૈસાની વધતી માંગ અને જરૂરના કારણે મને એમને આ કાયદામાં બધી રીતે ફસાવ્યો અને ન્યુઝમાં મને બદનામ કર્યો એટલે આ કપટી શિક્ષિકા અર્ચના ભરતભાઈ જોશી તેના ઘણા મિત્રો ગુંડાઓ..બીજા પોલિટીશિયની મીઠી નજર હેઠર આવા પૈસા પડાવવાના ગોરખ ધંધા કરે છે. ટાઈમ જતા જે મને સમજાયું...
મને કે આ તો નાના ઘરના ઇજ્જત ધરાવતા છોકરાઓને પોતાના પ્રેમજાળમાં ફસાવીને પૈસા પડાવવાના ધંધા કરે છે આવું કરવાનું કારણ મૂઘી મૂઘી ગાડીમાં ફરવું..મોઘા કપડા પહેરવા અને પોતાના મોજશોખ પૂરા કરવા માટે ફસાવવા બધા પાસે પૈસા પડાવવાનું કામ છે ત્યારબાદ એમને વારંવાર મારી પાસે પૈસાની માંગ કરી અને મેં પૈસા ના આપતા એમને મને ધમકી આપી..બ્લેકમેલ કર્યો કે તું મને પૈસા નહી આપે તો હું તારા પર બળાત્કાર અને રેપ જેવા કેસ કરીશ અને તને ફસાવી દઈશ અને એવું કહ્યું કે તને ખબર નથી અત્યારે કાનૂન કોર્ટ બધા સ્ત્રીઓના નિયમ છે અને બધા એનું જ વધારે માને છે જેથી કરીને તારી જિંદગી હું બરબાદ કરી નાખીશ અને તારી ઈજ્જત ઉતારી નાખીશ અને તને ક્યાંયનો નહી રાખું જે એમને સાચું કરી બતાવ્યું અને ત્યારબાદ બીજા જ દિવસે પૈસા ના આપતા એમને મારી પર એફઆઈ કરી દીધી...
જે અર્જના બાબતે હું છેલ્લા બે મહિનાથી પોલીસને મારા આધાર પુરાવા અને મારા બધા નિવેદનો આપ્યું હું રજૂ કર્યું..અને દોષી સાબિત થાવ તે પહેલા જ મને એને બધા દોષી સાબિત કરી દીધો...હજી તો હું પોલીસને મારી બે ગુનો સબૂત આપું અને મારા આધાર પુરાવા હું આપું તે પહેલા જ એમને મારું નિવેદન ભી ના લીધું..મારો એવિડન્સ ભી ના લીધા..મારી પાસે કોઈ ભી વાત માન્યા વગર એફઆર કરી દીધી...અને ત્યારબાદ અર્ચનાના વકીલો થ્રુ એમને મને એવું જણાવ્યું કે તમારે અગર બદનામ ના થવું હોય અને કેસ પાછો લેવો હોય તો સમાધાન પેટે 25 લાખ રૂપિયા આપો નહી તો તમને હજી બદનામ કરીશું અને જેલમાં મોકલીશું અને આ સજા અપાવીશું જેમાં રાજકોટ કમિશનરશીને મારી ન્યાયની એક જ માંગ છે કે મારા જે આધાર પુરાવા એવિડન્સ છે...મારી જે બેગુનાહી છે એ સાબિત કરવાનો મને હક છે કે નહીં..મને કઈ બોલવાનો હક છે કે નહીં એ બધું તમારા પોલીસ કર્મીઓ ક્યારેક એફઆઈ કરીને કોઈને દુઃખી સાબિત કરી દેશે..
એટલે રાજકોટ કમિશનર શ્રીને મારી એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે આ વિડીયો બાદ આ એફઆઈઆરની પૂરતી શોધખોળ કરો અને મારા મર્યા બાદ મને સાચો ન્યાય અપાવજો કારણ કે અત્યારે હું નિર્દોષ છું તેમ છતાં મારે દોષી સાબિત થવું પડે છે અને હું કાઈ આમાં આધાર પુરાવા સબૂત આપું એ પહેલા જ મને બધાએ દોષી સાબિત કરી દીધો છે કારણ કે મેં કોઈને લગ્નની લાલચ નથી આપી અને કોઈની જોડે દુષ્કર્મ નથી આચર્યું...આ બધા કપટી શિક્ષિકા અર્ચના જોશીના પૈસા પડાવવાના ગોરખ ધંધા હોય છે. હવે મારાથી મારા પરિવારનો આ માનસિક ત્રાસ અને સમાજમાં બદનામી સહન નથી થતી જેની ગુનેગાર શિક્ષિકા અર્ચના જોશીએ મને દોષી સાબિત કર્યો છે. હું મારા માતા પિતા મિત્રો અને મને લાગતા ઓળખતા જેને મારા પ્રત્યે સ્નેહ છે..એમની માફી માગું છું કે મને માફ કરજો..
અત્યારે કાનૂનને બધું સ્ત્રીઓનું છે..એને સાચી કરી બતાવ્યું છે અને હું નિર્દોષ હોવા છતા એને મને સમાજમાં દોષી સાબિત કરી બતાવ્યો છે. જેના કારણે હું હવે આ ઝેર પીને આપઘાત કરવા જઈ રહ્યો છું. મને માફ કરજો કેમ કે છેલ્લીવાર મારી એવી ઈચ્છા હતી કે બાબા કાશી વિશ્વનાથના દર્શન કરીને હું એમના ધામમાં જાવ જેમાં મે મારી માતાનું સોનું વેચીને બીજા દિવસે એમને ઓનલાઇન લાખ રૂપિયા અને ઘટકે ઘટકે ઓનલાઈન ટોટલ 6 લાખથી વઘુ રૂપિયા મોકલ્યા છે...
