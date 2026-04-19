"કોઈ 'દાદાગીરી' કરે તો અમને હોંકારો કરજો, અમે અડધી રાતે અહીંયા ગાડીઓ લઈને આવી જઈશું"
Amreli Election 2026: સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં ભાજપ દ્વારા એડીચોટીનું જોર લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. હીરાભાઈ સોલંકી જેઓ આ વિસ્તારમાં મોટું વર્ચસ્વ ધરાવે છે, તેમના આ નિવેદનથી કાર્યકરોમાં નવો જોશ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગ્રામીણ મતદારોને સુરક્ષાનો ભરોસો આપીને ભાજપ પોતાનો ગઢ મજબૂત કરવાની કોશિશ કરી રહ્યું છે.
- ચૂંટણીના પ્રચારમાં ધારાસભ્ય હીરાભાઈ સોલંકીનું નિવેદન
- ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અસામાજિક તત્વો સામે જાહેરમાં હુંકાર
- દાદાગીરી કરનારા લોકોને ચેતવણી આપતો વિડીયો વાયરલ
- હીરાભાઈ સોલંકીની અસામાજિક તત્વો સામે લાલ આંખ
Amreli Election 2026: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના કારણે રાજનીતિ ચરમસીમાએ છે. ત્રણેય પાર્ટીઓના નેતાઓ આક્ષેપ પ્રતિઆક્ષેપ કરી રહ્યા છે અને માહોલ ગરમાવી રહ્યા છે, ત્યારે રાજુલા જાફરાબાદ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીના પ્રચારમાં હીરાભાઈ સોલંકીનું એક નિવેદન ભારે ચર્ચાનું વિષય બન્યું છે. જી હા...ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં તેઓ ભાજપના પ્રચાર દરમિયાન તેમણે અસામાજિક તત્વોને ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે, જેને લઈને રાજકીય ગલિયારાઓમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
હીરાભાઈ સોલંકીની અસામાજિક તત્વો સામે લાલ આંખ
રાજુલા તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં ચૂંટણી પ્રચાર અર્થે નીકળેલા હીરાભાઈ સોલંકીએ જાહેર સભામાં સંબોધન કરતા જણાવ્યું હતું કે, જો કોઈ પણ વ્યક્તિ દાદાગીરી કે અસામાજિક પ્રવૃત્તિ કરીને લોકોને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરશે તો તેને સાંખી લેવામાં નહીં આવે. જો કોઈ તમને હેરાન કરે કે 'દાદાગીરી' કરે, તો ગભરાવાની જરૂર નથી. તમે માત્ર અમને એક હોંકારો (ફોન) કરજો, અમે અડધી રાતે પણ અહીંયા ગાડીઓના કાફલા લઈને પહોંચી જઈશું. તેમણે ગ્રામજનોને હિંમત આપતા કહ્યું કે પ્રજાની સુરક્ષા એ અમારી પ્રાથમિકતા છે.
સોશિયલ મીડિયામાં હીરા સોલંકીનો વીડિયો વાયરલ
સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણી ટાણે ધારાસભ્યનો આક્રમક અંદાજ કેમેરામાં કેદ થયો હતો. આ વીડિયો વાયરલ થતા જ સ્થાનિકોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. સમર્થકો તેને જનતાની સુરક્ષા માટેનો મજબૂત અવાવી ગણાવી રહ્યા છે, જ્યારે વિરોધ પક્ષ આ નિવેદનને ચૂંટણીલક્ષી ગણાવી રહ્યા છે. હીરાભાઈ સોલંકીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે રાજુલા-જાફરાબાદની જનતાની શાંતિમાં ખલેલ પહોંચાડનારા તત્વો માટે હવે કોઈ સ્થાન નથી. અમે જનતાની પડખે ઊભા છીએ.
