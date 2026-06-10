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‘જો તું મુંડન નહીં કરાવે તો તારા પતિની આત્માને શાંતિ નહીં મળે', રાજકોટમાં વિધવા મહિલાનું બળજબરીથી મુંડન

Rajkot News: 21મી સદીમાં પણ અંધશ્રધ્ધા યથાવત. રાજકોટમાં પતિના અવસાનના ત્રીજા દિવસે પત્નીનું મુંડન કરાવી નાખ્યું. નણંદ અને સાસુએ આદેશ કર્યો હતો કે ‘જો તું મુંડન નહીં કરાવે તો તારા પતિની આત્માને શાંતિ નહીં મળે'.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 10:07 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:07 AM IST
‘જો તું મુંડન નહીં કરાવે તો તારા પતિની આત્માને શાંતિ નહીં મળે', રાજકોટમાં વિધવા મહિલાનું બળજબરીથી મુંડન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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