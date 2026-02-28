કેમ હજારો પદયાત્રીઓ દ્વારકાના ફૂલડોલ ઉત્સવમાં કરી રહ્યા છે 'ચંપલ'નો ત્યાગ? જાણો શું છે અનોખી પરંપરા?
Flower Pot Festival in Dwarka: યાત્રાધામ દ્વારકામાં જગત મંદિર માં ઉજવાતા ફૂલડોલ મહોત્સવને હવે ગણતરીના દિવસો બાકી રહ્યા છે ત્યારે આ મહોત્સવમાં સામેલ થવા માટે લાખોની સંખ્યામાં પદયાત્રીઓ દ્રારકા પહોંચી રહ્યા છે. અહીં પનોતી મુક્તિની માન્યતા સાથે પદયાત્રીઓ ઉમટ્યા છે.
Flower Pot Festival in Dwarka: દ્વારકામાં ફૂલડોલ ઉત્સવમાં આસ્થાનો ઘોડાપૂર ઉમટી રહ્યું છે. પનોતી મુક્તિની માન્યતા સાથે પદયાત્રીઓ ઉમટ્યા છે. ચપ્પલ ઉતારી દેવાની એક લોકમાન્યતા પ્રચલિત બની છે. ખુલ્લા પગે ચાલવાથી અને પગરખાંનો ત્યાગ કરવાથી જીવનની 'પનોતી' દૂર થવાની માન્યતા રહેલી છે.
દ્વારકાના જગત મંદિરે યોજાનારા આગામી ફૂલડોલ ઉત્સવને લઈને ભક્તોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. હાલ દ્વારકા તરફ જતા માર્ગો પદયાત્રીઓથી ઉભરાઈ રહ્યા છે. આ યાત્રામાં એક અનોખી પરંપરા અને અતૂટ શ્રદ્ધાના દર્શન થઈ રહ્યા છે. જેમાં હજારો શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારકા પહોંચતા પહેલા જ રસ્તામાં પોતાના પગરખાં ત્યાગીને ખુલ્લા પગે પ્રભુના દર્શન કરવા આગળ વધી રહ્યા છે.
વિશેષ કરીને દ્વારકાથી અંદાજે 6 કિલોમીટર દૂર પદયાત્રીઓ દ્વારા ચપ્પલ ઉતારી દેવાની એક લોકમાન્યતા પ્રચલિત બની છે. ભક્તોનું એવું માનવું છે કે આ પવિત્ર ભૂમિ પર ખુલ્લા પગે ચાલવાથી અને પગરખાંનો ત્યાગ કરવાથી જીવનની 'પનોતી' અને કષ્ટો દૂર થાય છે. આ આસ્થાને કારણે અસંખ્ય લોકો શિસ્તબદ્ધ રીતે પગપાળા ચાલીને કાળિયા ઠાકોરના શરણે પહોંચી રહ્યા છે.
