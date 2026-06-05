/નગ્ન કરી ખરાબ કરાવે છે, હું આવું દુઃખ સમાજને કહી શકું તેમ નથી...! કહી રાજકોટના ખેડૂતે મોત વ્હાલુ કર્યુ 

Rajkot News : રાજકોટમાં માનસિક વિકૃત મિત્રોથી કંટાળી એક યુવકે આપઘાત કરતા ચકચાર મચી ગઈ છે. રાજકોટ તાલુકા હોડથલી ગામના હરિભાઈ જાદવ આપઘાત કર્યો. આપઘાત કરતા પહેલા સ્યૂસાઈડ નોટ પણ લખી છે. જેમાં પાડોશી સહિત 6 લોકો તેની પાસેથી વિકૃત કામ કરાવતા હતા, તેમજ ફોટો પાડીને બ્લેકમેલ પણ કરતા હતા. મિત્રો દ્વારા ફોટા વાયરલ કરવાની ધમકી આપી 20 લાખ રૂપિયા માંગણી કરાઈ હતી. જેથી યુવકે આપઘાતનો રસ્તો અપનાવ્યો હતો.
હરીભાઈએ વાડીમાં જઈને મોત વ્હાલુ કર્યું
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, સરધાર નજીકના હોડથલી ગામે રહેતા હરીભાઈ રાજાભાઈ જાદવ (ઉંમર 50 વર્ષ) નામના ખેડૂત ગતરોજ સાંજે પોતાના ઘરેથી વાડીએ જવાનુ છે તેવું કહીને નીકળ્યા હતા. ત્યાર બાદ તેઓ વાડીથી પરત આવ્યા ન હતા. તેમનો ફોન પણ બંધ આવતો હોવાથી તેના દીકરાઓ વાડીએ તપાસ કરવા ગયા હતા. જેમાં હરીભાઈ ખાટલામાં બેભાન હાલતમાં મળી આવ્યા હતા.
નગ્ન કરી ખરાબ કરાવે છે. હું આવું દુઃખ સમાજને કહી શકું તેમ નથી
હરીભાઈના ખાટલા પાસેથી એક ચીઠ્ઠી મળી આવી હતી. જેમાં તેઓએ ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો હતો. તેઓએ ચીઠ્ઠીમાં લખ્યું હતું કે, ‘આ મારું લખાણ છે. મને આ લોકો બે વર્ષથી હેરાન કરે છે. મારી નાંખવાની ધમકી આપે છે અને અવાર-નવાર રાતે હેરાન કરે છે. મને નગ્ન કરી ખેતરમાં મારે છે અને નગ્ન કરી ખરાબ કરાવે છે. હું આવું દુઃખ સમાજને કહી શકું તેમ નથી. મારા ભાયુને આ વાત કરેલી છે કે મારી સાથે આવુ થાય છે. રૂપિયા ૨૦ હજાર બે લોકોએ મારી પાસેથી પડાવી લીધા છે. આ લોકોએ મારો ફોટા વિડીયો બનાવેલા છે, જેમાં કુતરો પણ સાથે હતો. પછી ધમકી આપી હતી કે આ વાત કોઇને કરીશ તો ફોટા વિડીયો વાયરલ કરી દઇશું. હું આનાથી કંટાળી ગયો છું. આ વાત કોઇને કહી શકું તેમ નથી. માટે આત્મહત્યા કરુ છું.’
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