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નગ્ન કરી ખરાબ કરાવે છે, હું આવું દુઃખ સમાજને કહી શકું તેમ નથી...! કહી રાજકોટના ખેડૂતે મોત વ્હાલુ કર્યુ 

Rajkot Crime News : રાજકોટના હોડથાલી ગામે રહેતા એક ખેડૂતે માનસિક વિકૃત લોકોથી કંટાળીને મોતનો રસ્તો અપનાવ્યો છે. 50 વર્ષીય ખેડૂતે કેટલાક લોકો દ્વારા તેમની સાથે વિકૃત કામ કરાવતા હોવાનો અને રૂપિયા માંગતા હોવાનો આક્ષેપ અંતિમ નોટમાં લખ્યો છે. વિકૃત ત્રાસ અને બ્લેકમેલિંગથી કંટાળી ખેડૂતે કર્યો આપઘાત, સ્યૂસાઈડ નોટમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 12:17 PM IST
નગ્ન કરી ખરાબ કરાવે છે, હું આવું દુઃખ સમાજને કહી શકું તેમ નથી...! કહી રાજકોટના ખેડૂતે મોત વ્હાલુ કર્યુ 

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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