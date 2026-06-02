/આજે રાજકોટ સહિત આ શહેરોમાં ગાયબ થઈ જશે તમારો પડછાયો, જાણો આ અદ્ભુત ખગોળીય ઘટના પાછળનું વિજ્ઞાન

Zero Shadow Day: ખગોળશાસ્ત્રમાં રસ ધરાવતા લોકો માટે આજે અદ્ભુત 'ઝીરો શેડો ડે' (Zero Shadow Day) નો અવસર આવી ગયો છે. જો તમે આજે બપોરે ચોક્કસ સમયે સૂર્યપ્રકાશમાં ઊભા રહો, તો તમને તમારો જ પડછાયો જોવા નહીં મળે! હા, આ કોઈ જાદુ નથી પરંતુ કુદરતની એક અદ્ભુત અને રોમાંચક ખગોળીય ઘટના છે, જેને જોવા માટે વિજ્ઞાન પ્રેમીઓ આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે.
આજે બપોરે બરાબર 12:44 કલાકે સર્જાશે આ અદ્ભુત નજારો
આજે બપોરે બરાબર 12:44 કલાકે જ્યારે સૂર્ય બરાબર આપણા માથા પર એટલે કે મધ્યાહને આવશે, ત્યારે પૃથ્વી પર પડતો પડછાયો થોડી ક્ષણો માટે સાવ ગાયબ થઈ જશે. આ અદ્ભુત કુદરતી ઘટના માત્ર 10 થી 20 સેકન્ડ સુધી જ અનુભવી શકાશે. તેથી જો તમે આ નજારો જોવા માંગતા હોવ, તો ઘડિયાળના કાંટા પર નજર રાખવી જરૂરી છે.
શા માટે પડછાયો ગાયબ થઈ જાય છે?
સામાન્ય રીતે આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વી પોતાની ધરી પર 23.5 અંશ (23.4°) નમેલી છે. આ નમનને કારણે સૂર્યનું ઉત્તરાયણ અને દક્ષિણાયન થાય છે. આ પ્રક્રિયા દરમિયાન વર્ષમાં બે વખત સૂર્ય બરાબર માથા પર આવે છે. જ્યારે સૂર્ય બરાબર 90 અંશના ખૂણે (Zenith) એટલે કે બરાબર આપણી ઉપર હોય, ત્યારે સૂર્યના કિરણો સીધા પૃથ્વી પર પડે છે. આ સ્થિતિમાં કોઈ પણ ઊભી વસ્તુ કે વ્યક્તિનો પડછાયો આજુબાજુ પડવાને બદલે બરાબર તેની નીચે છુપાઈ જાય છે, જેને આપણે 'ઝીરો શેડો ડે' કહીએ છીએ.
કયા વિસ્તારોમાં આ ઘટના જોઈ શકાશે?
આ ઘટના પૃથ્વીના દરેક ખૂણે જોવા મળતી નથી. રાજકોટ સહિત પૃથ્વીના 23.4 અંશ નમન વચ્ચે આવેલા સ્થળો પર જ આ સ્થિતિ સર્જાશે. કર્કવૃત્ત અને મકરવૃત્તની વચ્ચે આવેલા વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો જ આ અદ્ભુત ખગોળીય ઘટનાના સાક્ષી બની શકશે.
ઘરે બેઠા આ રીતે કરો પ્રયોગ
જો તમે આ ઘટનાનો જીવંત અનુભવ કરવા માંગતા હોવ, તો બપોરે 12:40 વાગ્યે કોઈ ખુલ્લી જગ્યા અથવા અગાશી (ટેરેસ) પર જાઓ. ત્યાં એક ઊભી બોટલ, લાકડી અથવા કોઈ નળાકાર વસ્તુને સપાટ જમીન પર મૂકો. જેમ જેમ ઘડિયાળમાં 12:44 થશે, તેમ તેમ તમે જોશો કે એ વસ્તુનો પડછાયો ધીમે-ધીમે સાવ અદૃશ્ય થઈ જશે! ખગોળશાસ્ત્રમાં રસ ધરાવતા વિદ્યાર્થીઓ અને નાગરિકો માટે આ વિજ્ઞાનને પ્રેક્ટિકલી સમજવાનો એક ઉત્તમ અને રોમાંચક અવસર છે.