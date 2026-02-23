આજે રાજકોટના ઈતિહાસનું સૌથી મોટું ડિમોલિશન : અનેક લોકોના આશિયાના તૂટશે, બે દિવસ કામગીરી ચાલશે
Rajkot Jangleshwar Mega Demolition : રાજકોટના જંગલેશ્વરમાં આજથી મેગા ડિમોલિશન હાથ ધરાશે. ડિમોલિશન પહેલા સમગ્ર વિસ્તારને 7 ઝોનમાં વહેંચાયો. 1026 રહેવાસીઓએ સ્વૈચ્છિક દબાણો કર્યા દૂર, 1500થી વધુ પોલીસનો ચુસ્ત બંદોબસ્ત ખડકી દેવાયો
Rakot Newws ; રાજકોટમાં ઈતિહાસનું સૌથી મોટું ડીમોલિશન આજે હાથ ધરાયું છે. જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ડિમોલિશનની કામગીરી સવારથી જ શરૂ થઈ ગઈ છે. કુલ 87 હજાર ચોરસ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવશે. 7 ઝોનમાં ડીમોલિશનની કામગીરી શરૂ કરાશે. ડિમોલિશનની કામગીરી દરમિયાન 3 હજારથી વધુ પોલીસ જવાનો તૈનાત કરાયા છે. આ પહેલા સમગ્ર જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ધારા 144 લાગુ કરાઈ છે. 64થી વધુ JCB, 90 ટ્રેક્ટર, 7 હિટાચી સહિત 260થી વધુ મશીનો સાથે મનપાની કામગીરી આરંભાઈ છે. 25 ડ્રોન કેમેરા અને 30 વોકીટોકી સેટ દ્વારા ચાંપતી નજર રાખવામાં આવશે.
અમદાવાદ બાદ ગુજરાતનું સૌથી મોટુ મેગો ડિમોલિશન
અમદાવાદના ચંડોળા તળાવના મેગા ડીમોલેશન બાદ આજે ગુજરાતનું સૌથી મોટું ડીમોલેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. રાજકોટના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા મેગા ડીમોલેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. TP રોડ અને આજીનદી વિસ્તારમાં સરકારી જગ્યા પર થયેલા દબાણો દૂર કરવામાં આવી રહ્યા છે. અંદાજીત 87000 વર્ગ મીટર જગ્યા ખુલ્લી કરવામાં આવશે. 1400 થી વધુ મકાનો અને દુકાનોનું ડીમોલેશન કરવામાં આવશે. જેમાં 1000 કરતા વધુ મકાનો દબાણકર્તાઓ દ્વારા સ્વૈચ્છીક રીતે ખાલી કરી દીધા છે.
IAS અને IPS અધિકારીઓને ડીમોલેશનની જવાબદારી સોંપાઈ
7 ઝોનમાં ડીમોલેશનની કામગીરી કરવામાં આવશે. 3000 કરતા વધુ પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. 64 JCB, 90 ટ્રેકટર, 7 હિટાચી મશીન, 50 બ્રેકર અને 42 ગેસ કટર સહિત 260 મશીનરી દ્વારા ડીમોલેશન કરવામાં આવી રહ્યું છે. 25 ડ્રોન અને 30 વોકીટોકી દ્વારા અધિકારીઓ નજર રાખી રહ્યા છે. IAS અને IPS અધિકારીઓને ડીમોલેશનની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે. ડીમોલેશન પર રાજ્ય સરકાર દ્વારા સીધી નજર રાખવામાં આવી રહી છે. મુખ્યમંત્રી ભુપેન્દ્ર પટેલનું બુલડોઝર આજે જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં પહોંચ્યું છે અને ડીમોલેશન કરી રહ્યું છે.
દર બે કલાકે ડ્રોન વીડિયો જાહેર કરાશે
આ માટે ચુસ્ત બંદોબસ્ત અને આધુનિક સાધનો સાથે કામગીરી પર નજર રાખવામાં આવશે. .દર 2 કલાકે અપડેટ્સ સાથે ડ્રોન વીડિયો પણ જાહેર કરવામાં આવશે. આ ઓપરેશન માટે જુદી-જુદી 7 ટીમો બનાવવામાં આવી છે. આ વિશાળ અને મેગા ડિમોલિશનમાં 1489 જેટલી મિલકતો તોડવામાં આવનાર હોવાથી અનેક લોકોના આશિયાના તૂટશે. આ કામગીરી પૂર્ણ થવામાં અંદાજે 2 દિવસ જેટલો સમય લાગવાની શક્યતા છે.
જંગલેશ્વર ડિમોલિશન અપડેટ
ગઈકાલે ૨૨૮ રહેવાસીઓએ સ્વૈચ્છિક ઘર/સામાન ખાલી કર્યા હતા. આજે સાંજ સુધીમાં ૧૦૨૬ રહેવાસીઓ દ્વારા સ્વૈચ્છિક ઘર/દબાણ દૂર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
રેપ સોંગ બનાવનારની અટકાયત
જંગલેશ્વર પર રેપ સોંગ બનાવનાર ચાંદમીયાની પોલીસે અટકાયત કરી છે. વીડિયો વાયરલ થયા બાદ ભક્તિનગર પોલીસે કલાકાર ચાંદમીયાની કુંડળી કાઢી હતી. ચાંદમીયાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર બિભસ્ત ગાળો બોલતી રીલ જોવા મળતા પોલીસે કાર્યવાહી કરી છે. જંગલેશ્વર વિસ્તારના ચાંદમીયા એ લોકોની વ્યથાને પોતાના રેપ સોંગમાં ઠાલવી સરકારને આડે હાથ લીધા હતા.
