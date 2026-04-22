ગુજરાતના વધુ એક સિંગરે ભાજપનો ખેસ પહેરી શરૂ કર્યો ચૂંટણી પ્રચાર; રાજલ બારોટના સમર્થનમાં ગજવ્યું મેદાન!
Rajal Barot Una Election: ઉના નગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા લોકગાયિકા રાજલ બારોટના સમર્થનમાં જાણીતા લોકગાયક જીગ્નેશ બારોટ આવ્યા હતા. અને તેમણે તેમના આગવા અંદાજમાં આ વોર્ડના લોકોને ભાજપને જંગી બહુમતીથી જિતાડવા માટે અપીલ પણ કરી હતી.
- ભાજપના સ્ટાર પ્રચારક તરીકે ઉનામાં એન્ટ્રી.
- સ્વ. મણિરાજ બારોટની પુત્રી અને વોર્ડ નં. 7 ના ઉમેદવાર.
- વિકાસના નામે ભાજપને જીતાડવા મતદારોને હાકલ.
Rajal Barot Una Election: ઉનામાં આગામી નગરપાલિકાની ચૂંટણીને લઈને રાજકીય પારો ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ચૂંટણી પ્રચારના પડઘમ તેજ બન્યા છે, ત્યારે ભાજપ દ્વારા પોતાના ઉમેદવારોને વિજયી બનાવવા માટે સ્ટાર પ્રચારકોના સહારે મેદાન મારવાની તૈયારીઓ તેજ કરી દેવામાં આવી છે. ગુજરાતના જાણીતા લોકગાયક જિગ્નેશ કવિરાજ ઉના પહોંચતા કાર્યકરો અને સમર્થકોમાં અનેરો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો.
ભાજપનો ખેસ ધારણ કરી જિગ્નેશ કવિરાજ ચૂંટણી મેદાનમાં
ઉનામાં ભાજપના ઉમેદવારોના સમર્થનમાં પ્રચાર કરવા આવેલા જિગ્નેશ કવિરાજે વિધિવત રીતે ભાજપનો ખેસ ધારણ કરી પક્ષ પ્રત્યે પોતાની મક્કમતા દર્શાવી હતી. તેમણે પોતાની આગવી શૈલીમાં મતદારોને સંબોધતા ભાજપની વિકાસગાથાને આગળ ધપાવવા અને જંગી મતોથી ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે અપીલ કરી હતી. જીગ્નેશ કવિરાજે માત્ર રાજલ બારોટ માટે જ નહીં પરંતુ વોર્ડ નંબર 7ના ભાજપના ચારેય ઉમેદવારોને જંગી બહુમતીથી જીતાડવાની અપીલ કરી હતી.
વોર્ડ નં. 7 ના ઉમેદવાર રાજલ બારોટ માટે ખાસ પ્રચાર
આ પ્રચાર અભિયાનમાં મુખ્ય આકર્ષણ વોર્ડ નં. 7 ના ઉમેદવાર રાજલ બારોટ રહ્યા હતા. જિગ્નેશ કવિરાજે રાજલ બારોટના સમર્થનમાં જોરશોરથી પ્રચાર કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે રાજલ બારોટ ગુજરાતના અમર લોકગાયક સ્વ. મણિરાજ બારોટની પુત્રી છે અને હાલ તેઓ ઉનાની પુત્રવધૂ તરીકે અહીંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. પિતાના વારસા અને સેવાના સંકલ્પ સાથે મેદાનમાં ઉતરેલા રાજલ બારોટ માટે જિગ્નેશ કવિરાજનું સમર્થન નિર્ણાયક સાબિત થઈ શકે તેમ છે.
લોકગાયકની હાજરીથી ઉનાના રાજકારણમાં ભારે ગરમાવો જોવા મળી રહ્યો છે. જિગ્નેશ કવિરાજને સાંભળવા અને જોવા માટે લોકોની ભીડ ઉમટી પડી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ભાજપના શાસનમાં થયેલા વિકાસ કાર્યોને જનતા સુધી પહોંચાડવા અને ઉનાના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે કમળના નિશાન પર મતદાન કરવું જરૂરી છે.
