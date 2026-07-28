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પતિ દ્વારા માર મારવાના વાયરલ CCTV બાદ પીડિતા પત્નીની વ્યથા, પતિ સામે અનૈતિક સંબંધોના ગંભીર આક્ષેપ..

Rajkot News: રાજકોટ શહેરમાં “પતિ-પત્ની ઔર વો"નો વધુ એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. 80 ફુટ રોડ ઉપર સત્યમ પાર્કમાં પુત્રીને ક્લાસ કરાવવા આવતી મહિલા પ્રોફેસરને કારખાનેદાર સાથે આંખ મળી ગઈ હતી. ગઈકાલે કારખાનેદાર પતિએ પત્નીને માર માર્યો હતો. પરિણીતાને ઈજા પહોંચતા સારવાર માટે ખસેડાઈ હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:30 PM IST
પતિ દ્વારા માર મારવાના વાયરલ CCTV બાદ પીડિતા પત્નીની વ્યથા, પતિ સામે અનૈતિક સંબંધોના ગંભીર આક્ષેપ..

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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