/પતિ દ્વારા માર મારવાના વાયરલ CCTV બાદ પીડિતા પત્નીની વ્યથા, પતિ સામે અનૈતિક સંબંધોના ગંભીર આક્ષેપ..

Rajkot News: રાજકોટમાં પતિએ પત્નીને માર મારતા હોવાના CCTV વીડિયો હવે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયા બાદ સમગ્ર મામલે નવો વળાંક આવ્યો છે. મારપીટનો ભોગ બનેલી મહિલા હવે મીડિયા સમક્ષ આવી છે અને પોતાના પતિ સામે એક પછી એક ગંભીર આક્ષેપો કર્યા છે
CCTV વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ
પીડિતાનો આરોપ છે કે તેના પતિના પોતાના સંતાનોને ટ્યુશન કરાવવા આવતી યુવતી સાથે અનૈતિક સંબંધો હતા. આ સંબંધોનો તેણે વિરોધ કરતાં પતિ ઉશ્કેરાઈ ગયો હતો અને અવારનવાર શારીરિક તેમજ માનસિક ત્રાસ આપતો હતો. મહિલાનું કહેવું છે કે વિરોધના કારણે જ ગઈકાલે રાજકોટના 80 ફૂટ રોડ પર આવેલ કારખાનામાં તેની સાથે નિર્દયતાથી મારપીટ કરવામાં આવી હતી, જેનો CCTV વીડિયો હવે સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે
રાજકોટ: કારખાનેદાર પતિના અનૈતિક સંબંધોનો પર્દાફાશ, પત્નીને માર મારી ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યાનો ગંભીર આરોપ; પીડિતાએ માંગી ન્યાયની ગુહાર#Rajkot #Gujarat #BreakingNews #News pic.twitter.com/R0Uoi51knP
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 28, 2026
પીડિત મહિલાનો પરિવાર માળો વિખાયો
પીડિત મહિલાએ મીડિયા સમક્ષ જણાવ્યું હતું કે ઘરે ટ્યુશન કરાવવા આવતી શિક્ષિકા ઉપર તેમને ભરોસો કર્યો હતો, તેમને દીકરી માનતા હતા. જ્યારે કેટલીક વાર ઘરે ટ્યુશન કરાવતા મોડું થઈ જતું ત્યારે તેમના પતિ અથવા તેમના ઘરના અન્ય સભ્યોએ શિક્ષિકાને તેના ઘરે મુકવા જતા હતા, પરંતુ એ જ શિક્ષિકાએ મહિલાનો ભરોસો તોડી તેના જ પતિ સાથે અફેર કર્યું અને આ અફેર બાદ પીડિત મહિલાનો પરિવાર માળો વિખાયો, પીડિત મહિલાએ જ્યારે તેમના પતિના પરિવારજનોને આ બાબતે વાત જણાવી ત્યારે તે લોકોએ પણ પીડિત મહિલાનું સાથ ન આપ્યો હોવાનો પણ પીડિત મહિલાનો આક્ષેપ.
મહિલા સુરક્ષા અને ઘરેલુ હિંસાના મુદ્દે અનેક સવાલો
મહિલાએ વધુમાં દાવો કર્યો છે કે વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પણ તેને કોઈ સહારો મળ્યો નહીં. ઉલટાનું, પતિએ તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી હતી અને હાલ તે પોતાના ન્યાય માટે ભટકી રહી છે. રડતા રડતા મીડિયા સમક્ષ પોતાની વ્યથા વ્યક્ત કરનાર મહિલાએ કહ્યું કે તેને માત્ર પોતાના માટે નહીં પરંતુ પોતાના સંતાનોના ભવિષ્ય માટે પણ ન્યાય જોઈએ છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ મહિલા સુરક્ષા અને ઘરેલુ હિંસાના મુદ્દે અનેક સવાલો ઉભા કર્યા છે. હવે સૌની નજર પોલીસની કાર્યવાહી પર છે કે પીડિતાના આક્ષેપોના આધારે શું પગલાં લેવામાં આવે છે અને મહિલાને ક્યારે ન્યાય મળે છે.