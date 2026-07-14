/રાજકોટમાં આશ્ચર્યજનક દ્રશ્યો: વૃદ્ધાએ સ્કોર્પિયો કાર પર કર્યા જોખમી સ્ટંટ, VIDEO વાયરલ થતાં ચકચાર

Rajkot Video Viral: સોશિયલ મીડિયાના યુગમાં સ્ટંટબાજીના અનેક વીડિયો અવારનવાર સામે આવતા હોય છે, પરંતુ રાજકોટમાંથી એક એવો કિસ્સો સામે આવ્યો છે જેણે સૌને ચોંકાવી દીધા છે. એક વૃદ્ધા દ્વારા કરવામાં આવેલા જોખમી સ્ટંટનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે. અત્યાર સુધી આપણે રસ્તા પર યુવાનો કે સગીરો દ્વારા કરવામાં આવતી જોખમી સ્ટંટબાજી જોઈ છે, પરંતુ આ વખતે એક વૃદ્ધા દ્વારા ચાલતી કારમાં કરાયેલા સ્ટંટનો વીડિયો વાયરલ થતા ભારે ચર્ચાઓ જાગી છે.
આ દ્રશ્યો જોઈને સામાન્ય નાગરિકો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાયા
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે કે એક કાળા રંગની સ્કોર્પિયો કાર (GJ-03-PR-0010) પુરપાટ દોડી રહી છે અને તેમાં એક વૃદ્ધા ખૂબ જ જોખમી રીતે બેસીને સ્ટંટ કરી રહી છે. આ દ્રશ્યો જોઈને સામાન્ય નાગરિકો પણ આશ્ચર્યમાં મુકાઈ ગયા છે. સામાન્ય રીતે જે વયે લોકો આરામ કરવાનું પસંદ કરતા હોય, તે વયે વૃદ્ધા દ્વારા આવી જોખમી હરકતો કરતા હોવાનો આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર આગની જેમ ફેલાઈ રહ્યો છે.
પોલીસ કાર્યવાહી પર સૌની નજર
જોકે, આ વાયરલ વીડિયો ક્યારનો છે અને તે શહેરના કયા વિસ્તારનો છે, તેની હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પરંતુ જે રીતે જાહેર રસ્તાઓ પર આ રીતે જીવના જોખમે સ્ટંટ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તે સુરક્ષાના નિયમોનું ગંભીર ઉલ્લંઘન છે. હવે આ વીડિયો પોલીસ તંત્ર સુધી પહોંચતા જ પોલીસ આ મામલે શું કાર્યવાહી કરે છે અને વાહન માલિક સામે કયા પગલાં લેવાય છે, તે જોવું રહ્યું.
અગાઉ પણ બની છે આવી ઘટનાઓ
રાજકોટમાં ભૂતકાળમાં પણ અનેકવાર જાહેર રોડ પર સ્ટંટ કરતા યુવકો અને સગીરો સામે પોલીસે કડક કાર્યવાહી કરી છે. છતાં આવી ઘટનાઓ અટકવાનું નામ નથી લઈ રહી. હવે આ કિસ્સામાં વૃદ્ધાનો વીડિયો સામે આવતા લોકોમાં ભારે આશ્ચર્યની સાથે સાથે રોષ પણ જોવા મળી રહ્યો છે. કેટલાંક સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લોકો આ વીડિયો પર કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે. જ્યારે કેટલાક લોકો આ વીડિયોથી મજા માણી રહ્યા છે. શું આ સ્ટંટ વીડિયો બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યા હતા કે પછી કોઈ અન્ય કારણ છે, તે અંગે હાલમાં કોઈ પુષ્ટિ મળી નથી.