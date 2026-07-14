Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /રાજકોટમાં આશ્ચર્યજનક દ્રશ્યો: વૃદ્ધાએ સ્કોર્પિયો કાર પર કર્યા જોખમી સ્ટંટ, VIDEO વાયરલ થતાં ચકચાર

રાજકોટમાં આશ્ચર્યજનક દ્રશ્યો: વૃદ્ધાએ સ્કોર્પિયો કાર પર કર્યા જોખમી સ્ટંટ, VIDEO વાયરલ થતાં ચકચાર

Rajkot Video Viral: રાજકોટમાં ફરી એકવાર સ્ટંટબાજીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. અત્યાર સુધી શહેરમાં યુવાનો અને સગીરો દ્વારા જોખમી સ્ટંટ કરાતા હોવાના વીડિયો સામે આવતા હતા, પરંતુ આ વખતે એક વૃદ્ધા કાળા રંગની સ્કોર્પિયો કારમાં સ્ટંટ કરતી હોવાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. GJ-03-PR-0010 નંબરની સ્કોર્પિયો કારમાં વૃદ્ધા જોખમી રીતે બેસીને સ્ટંટ કરતી જોવા મળતા લોકો આશ્ચર્યમાં મુકાયા છે. વીડિયો વાયરલ થતાં ચકચાર મચી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 09:17 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:17 AM IST
રાજકોટમાં આશ્ચર્યજનક દ્રશ્યો: વૃદ્ધાએ સ્કોર્પિયો કાર પર કર્યા જોખમી સ્ટંટ, VIDEO વાયરલ થતાં ચકચાર
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ડૉ. સુભાષ ચંદ્રના પિતાજી શ્રી નંદકિશોર ગોયન્કાજીનું 96 વર્ષની ઉમરે નિધન, 15 જુલાઈએ હ
Dr. Subhash Chandra51 min ago
2
ATM Cash withdrawalJul 13
3
Who is Anil MenonJul 13
4
Chandra Gochar 2026Jul 13
5
donald trumpJul 13