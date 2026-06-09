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બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારમાં 'ભૂતો ધુણાવવા' ભારે પડ્યા; વિજ્ઞાન જાથાએ પોલીસ અને હાઇકોર્ટના ખખડાવ્યા દ્વાર

Baba Bageshwar in Rajkot: બાબા બાગેશ્વર ના દિવ્ય દરબારમાં ભૂતો ધુણાવવા ભારે પડ્યા. વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ આયોજકો તેમજ ધીરેન્દ્ર કૃષ્ણ શાસ્ત્રી સામે ગુનો દાખલ કરવા અરજી કરી. ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પણ સુઓમોટો દાખલ કરવા વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા પ્રક્રિયા શરૂ. બાબા બાગેશ્વરે અંધશ્રદ્ધાની હદ વટાવતા વિજ્ઞાન જાથા આકરા પાણીએ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST
બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારમાં 'ભૂતો ધુણાવવા' ભારે પડ્યા; વિજ્ઞાન જાથાએ પોલીસ અને હાઇકોર્ટના ખખડાવ્યા દ્વાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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