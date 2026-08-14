Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /શાસ્ત્રોમાં દશામાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી! વિજ્ઞાન જાથાએ નવા નવા વ્રતોના નામે આર્થિક શોષણનો લગાવ્યો આરોપ

શાસ્ત્રોમાં દશામાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી! વિજ્ઞાન જાથાએ નવા નવા વ્રતોના નામે આર્થિક શોષણનો લગાવ્યો આરોપ

Rajkot News: ફરી એકવાર વિજ્ઞાન જાથાએ હવે દશા માતાના વ્રત સામે સવાલ ઉઠાવ્યા છે. જયંત પંડ્યાએ દશા માતાના વ્રતને અંધશ્રદ્ધા ગણાવી છે. કહ્યું કે શાસ્ત્રોમાં ક્યાંય દશા માતાનો ઉલ્લેખ નથી. નવા નવા વ્રતના નામે આર્થિક લાભ લેવાનો હેતુ છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 12:33 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:33 PM IST
શાસ્ત્રોમાં દશામાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી! વિજ્ઞાન જાથાએ નવા નવા વ્રતોના નામે આર્થિક શોષણનો લગાવ્યો આરોપ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hair Wash: શું ખરેખર RO ના પાણીથી હેર વોશ કરો તો વાળ ખરતા બંધ થઈ જાય ?
2
3
4
5