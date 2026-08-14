/શાસ્ત્રોમાં દશામાનો કોઈ ઉલ્લેખ નથી! વિજ્ઞાન જાથાએ નવા નવા વ્રતોના નામે આર્થિક શોષણનો લગાવ્યો આરોપ

Rajkot News: પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત સાથે જ વિવિધ વ્રત અને ધાર્મિક ઉત્સવોનો પ્રારંભ થઈ જતો હોય છે. હાલમાં જ રાજ્યભરમાં દશા માતાના વ્રતની ઉજવણી ધામધૂમ પૂર્વક થઈ રહી છે, ત્યારે ભારતીય વિજ્ઞાન જાથા દ્વારા આ વ્રત અને તેની પાછળ ચાલતી પ્રવૃત્તિઓ સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ દશા માતાના વ્રતને અંધશ્રદ્ધા ગણાવીને તીખી પ્રતિક્રિયા આપી છે.
પૌરાણિક શાસ્ત્રો કે ગ્રંથોમાં ક્યાંય ઉલ્લેખ નથી
જયંત પંડ્યાએ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, સનાતન ધર્મના પૌરાણિક શાસ્ત્રો કે ગ્રંથોમાં ક્યાંય પણ 'દશા માતા' કે આ વ્રત અંગેનો કોઈ ઉલ્લેખ જોવા મળતો નથી. લોકો ધાર્મિક ભય અને ભ્રમમાં જીવીને આવા વ્રતો પાછળ દોડી રહ્યા છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે, "અમારો વિરોધ લોકોની આસ્થા સામે નથી, પરંતુ આસ્થાના નામે ફેલાવવામાં આવતી અંધશ્રદ્ધા અને ભય સામે છે."
ભય અને ભ્રમ ફેલાવી આર્થિક લાભ ખાટવાનો ખેલ
વિજ્ઞાન જાથાના જણાવ્યા અનુસાર, દશા માતાના નામે કેટલાક અસામાજિક અને વિઘ્નસંતોષી તત્વો સમાજમાં અંધશ્રદ્ધા ફેલાવી રહ્યા છે. સમાજમાં એવી પત્રિકાઓનું વિતરણ કરવામાં આવે છે જેમાં ચોક્કસ નિયમો કે ટેક લેવાનો આદેશ અપાય છે. આ પત્રિકાઓમાં લખવામાં આવે છે કે જો તમે આ કાર્ય નહીં કરો તો ઘરમાં અપમૃત્યુ થશે કે મોટું આર્થિક નુકસાન જશે. આવા લખાણો દ્વારા લોકોને માનસિક રીતે ડરાવવામાં આવે છે.
દર વર્ષે નવા-નવા વ્રતો અને વિધિઓ ઊભી કરીને લોકોને ભ્રમિત કરાય છે...
વિજ્ઞાન જાથાના ચેરમેન જયંત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે, "લોકોની શ્રદ્ધા સાથે ખીલવાડ કરીને તેમને આર્થિક અને માનસિક રીતે લૂંટવાનો આ એક માર્ગ બની ગયો છે. 'મૂર્તિ દૂધ પીવે છે' જેવા અફવાઓ અને ખોટા ચમત્કારો ફેલાવીને ભોળા ભક્તોને ગુમરાહ કરવામાં આવે છે. મૂર્તિઓ બનાવતા વેપારીઓ અને કેટલાક હિતધારકો પોતાના આર્થિક લાભ માટે દર વર્ષે નવા-નવા વ્રતો અને વિધિઓ ઊભી કરીને લોકોને ભ્રમમાં રાખે છે.
વિસર્જન પછી માતાજીની અવદશા
જયંત પંડ્યાએ વધુમાં એક કડવું સત્ય રજૂ કરતા જણાવ્યું હતું કે, શ્રદ્ધાથી જે મૂર્તિઓ લાવવામાં આવે છે અને દસ દિવસ પૂજા-અર્ચના થાય છે, તે મૂર્તિઓના વિસર્જન બાદ નદીઓ, તળાવો કે રસ્તાના કિનારે માતાજીની ભારે અવદશા જોવા મળે છે. મૂર્તિઓ રઝળતી સ્થિતિમાં જોવા મળે છે, જે ખરા અર્થમાં ધાર્મિક ભાવનાનું અપમાન છે.