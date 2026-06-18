"અંબાલાલ શું બોલે છે તે ઘણીવાર સમજાતુ પણ નથી"! હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહી મુદ્દે વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાના પ્રહારો

Ambalal Patel Vs Jayant Pandya: રાજકોટમાં હવામાન આગાહીને લઈને વિવાદ વધુ ગરમાયો છે. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ અંબાલાલ પટેલ સહિતના હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહીઓ પર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે અનેક સ્વઘોષિત હવામાન નિષ્ણાંતો પાસે કોઈ વૈજ્ઞાનિક સાધનો કે પ્રમાણભૂત માહિતીના સ્ત્રોત નથી, જેના કારણે તેમની આગાહીઓ ઘણી વખત ખોટી સાબિત થાય છે. આ વર્ષે ચોમાસાની શરૂઆત અંગે કરવામાં આવેલી કેટલીક આગાહીઓ પણ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિ સાથે મેળ ન ખાતી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
જયંત પંડ્યાના મતે માત્ર વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ, ડેટા અને આધુનિક ટેકનોલોજીના આધારે કરવામાં આવતી આગાહીઓ જ વધુ વિશ્વસનીય હોય છે. સાથે જ તેમણે અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓ અંગે પણ ટિપ્પણી કરતાં કહ્યું કે તેમની અનેક આગાહીઓ ભૂતકાળમાં ખોટી પડી છે અને લોકોમાં ગેરસમજ ઊભી કરે છે. હવામાન અંગેની માહિતી જવાબદારીપૂર્વક અને વૈજ્ઞાનિક આધાર સાથે જ જાહેર થવી જોઈએ તેવી પણ તેમણે માંગ કરી હતી.
સાધન-સામગ્રી વગર ખોટી આગાહીઓ કરવાનો આક્ષેપ
જયંત પંડ્યાએ આકરા પ્રહારો કરતા જણાવ્યું હતું કે, "આવા હવામાન નિષ્ણાંતો પાસે વૈજ્ઞાનિક રીતે ચોક્કસ તારણ કાઢી શકે તેવા કોઈ પણ પ્રકારના આધુનિક સાધન-સામગ્રી હોતા નથી. તેઓ માત્ર અંદાજો લગાવીને આગાહીઓ કરે છે, જેને કારણે લોકોમાં ખોટો ભય અથવા ભ્રમ ઊભો થાય છે. આ વર્ષે ચોમાસાના આગમનને લઈને આ તમામ હવામાન નિષ્ણાંતોએ કરેલી શરૂઆતની આગાહીઓ સાવ ખોટી સાબિત થઈ છે."
અંબાલાલ શું બોલે છે તે સમજાતું પણ નથી
અંબાલાલ પટેલ પર સીધો પ્રહાર કરતા વિજ્ઞાન જાથાના વડાએ જણાવ્યું કે, અંબાલાલભાઈ પટેલની ઉંમર હવે ઘણી થઈ ગઈ છે. વધતી ઉંમરના કારણે તેઓ ઘણીવાર શું બોલે છે તે સામાન્ય લોકોને સ્પષ્ટપણે સમજાતું પણ નથી. તેમની આગાહીઓ ભૂતકાળમાં પણ અનેક વખત ખોટી સાબિત થઈ ચૂકી છે. જયંત પંડ્યાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે માત્ર વૈજ્ઞાનિક રીતે સરકારી વિભાગ (IMD) દ્વારા કરવામાં આવેલી આગાહી જ સાચી અને વિશ્વસનીય હોય છે. ખાનગી લોકોની આગાહીઓ પાછળ કોઈ ઠોસ વૈજ્ઞાનિક આધાર હોતો નથી.
આગાહી બંધ થવાથી કોઈ નુકસાન નહીં થાય
જયંત પંડ્યાએ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં સલાહ આપતા કહ્યું કે, અંબાલાલ પટેલ અને તેમના જેવા અન્ય હવામાન નિષ્ણાંતોએ હવે સોશિયલ મીડિયા કે મીડિયાના માધ્યમથી આગાહીઓ આપવાનું સદંતર બંધ કરી દેવું જોઈએ. જો આ લોકો આગાહીઓ આપવાનું બંધ કરી દેશે, તો તેનાથી જનતાને કે ખેડૂતોને કોઈ જ નુકસાન થવાનું નથી, ઊલટાનું લોકો ખોટી ભ્રમણાઓથી બચી શકશે.