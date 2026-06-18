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"અંબાલાલ શું બોલે છે તે ઘણીવાર સમજાતુ પણ નથી"! હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહી મુદ્દે વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાના પ્રહારો

Ambalal Patel Vs Jayant Pandya: ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ હવામાનની આગાહીઓને લઈને ફરી એકવાર વિવાદ ગરમાયો છે. આ વખતે જાણીતા હવામાન વિશ્લેષક અંબાલાલ પટેલ અને અન્ય ખાનગી હવામાન નિષ્ણાંતો વિજ્ઞાન જાથાના નિશાના પર આવ્યા છે. ભારત જન વિજ્ઞાન જાથાના પ્રમુખ જયંત પંડ્યાએ રાજકોટ ખાતેથી એક નિવેદન જાહેર કરીને અંબાલાલ પટેલ અને અન્ય નિષ્ણાંતોની આગાહીઓ સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે અને તેમને આગાહીઓ કરવાનું બંધ કરવાની સલાહ આપી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 05:22 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 05:24 PM IST
"અંબાલાલ શું બોલે છે તે ઘણીવાર સમજાતુ પણ નથી"! હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહી મુદ્દે વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાના પ્રહારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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"અંબાલાલ શું બોલે છે તે ઘણીવાર સમજાતુ પણ નથી"! હવામાન નિષ્ણાંતોની આગાહી મુદ્દે....
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