/સ્વ.વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર પરિવારની સ્પષ્ટતા : રૂપાણી પરિવારમાંથી કોણ રાજકારણમાં જશે?

Ahmedabad Plane Crash : અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની એ કષ્ટદાયી અને પીડાદાયી દુર્ઘટના, જેને ગુજરાતનો ઇતિહાસ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. એક એવો કાળમુખો દિવસ, જેણે પળભરમાં 260 માસૂમ જીવ હોમી દીધા. ચારેય તરફ કાળો ધુમાડો, સળગતો કાટમાળ અને હવામાં ઓગળેલી ચીસો. આ ભયાનક તબાહીમાં ગુજરાતે ઘણું બધું ગુમાવ્યું, અને એમાંનો એક અમૂલ્ય ચહેરો એટલે આ રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી. પિતાના નિધનને એક વર્ષ થતાં પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ જણાવ્યું કે, પરિવાર હવે 'વિજય રૂપાણી મેમોરિયલ ટ્રસ્ટ' દ્વારા તેમના અધૂરા કાર્યો પૂરા કરી રહ્યો છે. જોકે, આ સાથે જ ઋષભ રૂપાણીએ સ્પષ્ટતા કરી કે, રાજકીય વારસો કોઈ પરિવાર નહીં, પણ ભાજપના કાર્યકરો સંભાળશે.
સ્વ.વિજય રૂપાણીની પુણ્યતિથીને લઇને રૂપાણી પરિવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી. જેમાં તેમના પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ પરિવાર દ્વારા આયોજિત સેવાકાર્યોની માહિતી આપી હતી. તેઓએ કહ્યું હતું કે, વિજય રૂપાણી ફાઉન્ડેશન શરૂ કરવામાં આવશે. યુવા અને મહિલાઓના વિકાસ માટે આ ફાઉન્ડેશન કાર્ય કરશે.
તપાસ એજન્સીઓ પર મને વિશ્વાસ છે - ઋષભ રૂપાણી
પીડિત પરિવારોને અમારી વિનંતી છે કે તમામ એજન્સીઓ પર વિશ્વાસ રાખીએ. તપાસનો નિષ્કર્ષ આવશે. પ્રધાનમંત્રી સહિતના નેતાઓ પર વિશ્વાસ રાખી તપાસ એજન્સીઓને સાથ અને સહકાર આપીએ. મારી બહેન દ્વારા એર ઇન્ડિયા સાથે ઈ-મેઇલ કમ્યુનિકેશન કરે છે. ઈમેલ કમ્યુનિકેશન દ્વારા એર ઇન્ડિયા અને ટાટા ગ્રૂપ સાથે વાત કરવામાં આવતી હોય છે. મારા બહેન રાધિકાબેન દ્વારા ઈમેલ કમ્યુનિકેશન કરવામાં આવ્યું, જેનો જવાબ પણ આપવામાં આવ્યો છે. ઈન્વેસ્ટિગેશન ચાલી રહ્યું છે. આ અંગે કોઈ કમેન્ટ ન કરવી જોઈએ. ઈન્વેસ્ટિગેશનનું પરિણામ આવશે. દરેક પીડિત પરિવારો દ્વારા ઇમેઇલ કોમ્યુનિકેશન કરવામાં આવે જ છે. તપાસ એજન્સીઓ પર મને વિશ્વાસ છે. ભારત અને ભારત બહાર જે પણ પ્લેન ક્રેશ ઘટનાઓ બને છે તેની તપાસ લાંબી ચાલતી હોય છે. તપાસમાં કોમ્પ્લિકેશન આવતા જ હોય છે. દરેક પીડિત પરિવારમાંથી એક વ્યક્તિ કોમ્યુનિકેશન કરતા હોય છે. જે મારા બહેન રાધિકા મિશ્રા દ્વારા કરવામાં આવે છે.
પત્ની સુધી પહોંચી ન શક્યા અને હંમેશ માટે વિદાય લીધી
સરળ, સૌમ્ય અને હરહંમેશ સૌની સાથે હળીમળી જતો એક એવો નિર્વિવાદિત ચહેરો. જેમણે કોર્પોરેટરથી લઈને મુખ્યમંત્રી સુધીની સફર ખેડી. વિજયભાઈ પણ એર ઇન્ડિયાની એ જ કાળમુખી ફ્લાઇટ AI-171માં સવાર હતા. તેઓ લંડનમાં રહેતા પત્ની અંજલીબેનને લેવા જઈ રહ્યા હતા, પણ કિસ્મત જુઓ. તેઓ પત્ની સુધી પહોંચી ન શક્યા અને હંમેશ માટે વિદાય લઈ લીધી. રાજકોટમાં યોજાયેલી તેમની અંતિમ યાત્રામાં આખું શહેર હિબકે ચડ્યું હતું.
વિજય રૂપાણીએ ગુજરાતના રાજકારણમાં કોર્પોરેટરથી લઈને મુખ્યમંત્રી સુધીની સફર ખેડી તેઓ લંડનમાં પત્ની અંજલીબેનને લેવા જઈ રહ્યા હતા, અને પ્લેન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું હતું. પતિના મોતની ખબર સાંભળ્યા બાદ જ્યારે અંજલીબેન અમદાવાદ આવ્યા ત્યારે તેમની આંખોની અશ્રુધારા સુકાતી નહોતી.
રૂપાણી પરિવારમાંથી કોણ રાજકારણમાં જશે?
તાજેતરમાં રાજ્યસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપના ઉમેદવારમાં દાવેદાર તરીકે અંજલી રૂપાણીનું નામ ભારે ચર્ચામાં હતું. જોકે, તેમને રાજ્યસભાની ટિકિટ ન મળી. આ વચ્ચે એક સ્વ.વિજય રૂપાણીની દીકરી રાધિકાએ એર ઈન્ડિયા સાથે કરેલા કમ્યુનિકેશનનો મેઈલ વાયરલ થયો હતો. જેમાં અનેક બાબતો અંગે ખુલાસા કરાયા છે. એર ઈન્ડિયા દ્વારા જે સહી કરાવાય છે તે શા માટે કરાઈ, તેજ તપાસને લઈને સવાલ ઉઠાવતો આ મેઈલ વાયરલ થતા જ હડકંપ મચી ગયો હતો. બીજી તરફ, એવી ચર્ચા ઉઠી હતી કે, અંજલી રૂપાણીને રાજ્યસભામાં ટિકિટ ન મળી એટલે મેઈલ વાયરલ કરવામાં આવ્યો હતો. તેથી આ અંગે ખુલાસો કરતા ઋષભ રૂપાણીએ જણાવ્યું કે, અમે આરએેસએસ પાયાના કાર્યકર્તા છીએ, કોઈ પક્ષમાં કોઈ હોદ્દો મળે તો જ કામ કરીશું એવું નથી. અમે ભાજપના કાર્યકર્તા છીએ અને રહીશું. મારા પરિવારને રાજ્યસભા ટિકિટ ન મળી આ ઇમેઇલ બહાર આવ્યો આવી કોઈ વાત નથી, આવી વાતને હું રદિયો આપું છું. ભાજપ કેડર બેઝ પાર્ટી છે, અમારે આવું કાંઈ હોતું જ નથી.