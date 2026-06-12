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સ્વ.વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર પરિવારની સ્પષ્ટતા : રૂપાણી પરિવારમાંથી કોણ રાજકારણમાં જશે?

Rishabh Rupani On BJP Political Legacy : અમદાવાદમાં થયેલા ભયાનક પ્લેન ક્રેશ દુર્ઘટનાને આજે એક વર્ષ પૂર્ણ થયું. 12 જૂન 2025ના રોજ સર્જાયેલા પ્લેન ક્રેશમાં 260 લોકોનાં મોત થયા હતા. આ પ્લેન ક્રેશમાં મૃત્યુ પામેલા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણીની પણ આજે પુષ્ણતિથિ છે. તેમના પુત્ર ઋષભ રૂપાણીએ પિતાની યાદોને વાગોળી અને મૃતકોને શ્રદ્ધાંજલિ આપી. આવામાં ઋષભ રૂપાણીએ પરિવારમાંથી કોઈના રાજકારણમાં આવવા અંગે શું કહ્યું, જાણો

Written ByDipti Savant
Published: Jun 12, 2026, 01:00 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 01:10 PM IST
સ્વ.વિજય રૂપાણીની પ્રથમ પુણ્યતિથિ પર પરિવારની સ્પષ્ટતા : રૂપાણી પરિવારમાંથી કોણ રાજકારણમાં જશે?

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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