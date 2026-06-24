/રાજકોટમાં 27 લાખના કાજુ-કતરી અને ખજૂર રોલ કોણ ખાઈ ગયું? જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં અધિકારીઓ પાસે મંગાયો ખુલાસો

ગૌરવ દવે/રાજકોટ: શહેરના વોર્ડ નં. 16ના જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ગત ફેબ્રુઆરી માસ દરમિયાન હાથ ધરાયેલા ડિમોલીશન દરમિયાન કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓ માટે કરવામાં આવેલી ફૂડ વ્યવસ્થાનું રૂ. 27.20 લાખનું બિલ વિવાદમાં આવ્યું છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીએ આ બિલને મંજૂરી આપવાને બદલે વધુ અભ્યાસ માટે પેન્ડિંગ રાખ્યુ છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી પરેશ પીપળીયાએ જણાવ્યું હતું કે, ડિમોલીશનની કામગીરી દરમિયાન છ દિવસ સુધી ફરજ પર રહેલા કર્મચારીઓ, અધિકારીઓ અને સ્ટાફ માટે વિવિધ પ્રકારના ખાણી-પીણીની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જોકે બિલની વિગતો સામે આવતા સભ્યોમાં આશ્ચર્ય અને નારાજગી જોવા મળી હતી.
ખાસ કરીને કાજુ કતરી, ખજૂર રોલ જેવી મીઠાઈઓ તેમજ અન્ય નાસ્તા-ભોજનની વસ્તુઓનો સમાવેશ થતાં સભ્યોએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો હતો કે ડિમોલીશન જેવી સંવેદનશીલ અને વિકટ કામગીરી દરમિયાન આવી મિજબાનીની શું જરૂરિયાત હતી? સ્ટેન્ડિંગ કમિટિના સભ્યો તેમજ સંકલન બેઠકમાં હાજર ભાજપના કોર્પોરેટરોએ આ મુદ્દે કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં 9 દરખાસ્તો પૈકી 1 દરખાસ્ત રદ્દ કરવામાં આવી હતી જ્યારે વિવાદિત ભોજનના ખર્ચ સહિત 2 દરખાસ્તો પેન્ડિ ગ રાખવામાં આવી હતી. કાજુ કતરી અને ખજૂર રોલ સહિત ભોજનની ડિશનું બિલ 27.20 લાખ મુકવામાં આવતા અધિકારીઓ પાસે ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો છે.
ડીમોલેશન કામગીરીમાં ફરજ પર રહેલા મહાનગરપાલિકા અને પોલીસ વિભાગના કર્મચારીઓ માટે ચા કોફી બ્રેકફાસ્ટ અને લંચ સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. જેમાં અલગ અલગ દિવસો દરમિયાન 21,310 કપ ચા બિસ્કિટ, ઉપરાંત 150 નંગ કાજુ કતરી, ખજૂર રોલ, ખમણ, સમોસા, વેફર્સ 50 નંગ ગાંઠિયા - જલેબી, પૌઆ, 360 નંગ બ્રેક ફાસ્ટ, લંચ મળીને રૂ. 6,30,946નો ખર્ચ થયો હોવાનું બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. જોકે જંગલેશ્વર ડિમોલેશનના ફૂડ બિલમાં પણ કૌભાંડ કર્યાની આશંકા સામે આવતા તપાસ કરવામાં આવશે. અધિકારીઓએ ડિમોલેશન સમયે ખાણી પીણીનું રૂપિયા 27 લાખ 20 હજાર નું બિલ મૂક્યું છે.
કૌભાંડની આશંકાએ સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન પરેશ પીપળીયાએ બિલની દરખાસ્ત પેન્ડિંગ રાખી છે. એક તરફ જંગલેશ્વરનું ડિમોલેશન ચાલતું હતું તો બીજી તરફ અધિકારીઓ 231 રૂપિયાની એક નંગ કાજુકતરી ખાઈ રહ્યા હતા. ડિમોલેશનમાં કાજુકતરી, સમોસુ , ખજૂરરોલ અને ખમણ ની 150 નંગ પ્લેટનું બિલ 34,650 મૂકાયું હતું. ડિમોલેશન સમયે અધિકારીઓને રૂ. 21ની એક ચા તેવી 21000 કપ ચા પીધી હોવાનું બિલ રજૂ કર્યું છે. જેમાં 6,30,946 રૂપિયાની ચા કોફી અને બિસ્કીટ ખાઇ પી ગયા હોવાનું ખુલ્યું છે. 4,000 બોટલ લીંબુ શરબત પી ગયા અને પ્રેમવતી રેસ્ટોરન્ટ નું જમવાનું બિલ રૂપિયા 20 લાખ 68 હજાર મૂકાયું હતું.
તો બીજી તરફ કોંગ્રેસે ભ્રષ્ટ અધિકારીઓ સામે તપાસ કરવાની માંગ કરી છે રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ સમિતિના અધ્યક્ષ રાજદીપસિંહ જાડેજાએ નિવેદન આપતા કહ્યું હતું કે એક તરફ જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ગરીબ લોકોના મકાનો તૂટતા હતા તેવા સમયે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના મ્યુનિસિપલ કમિશનર સહિતના અધિકારીઓ મો મીઠું કરાવી કાજુકતરી અને ખજૂર રોલ ખાતા હતા જેનું બિલ 27 લાખ 20 હજાર રૂપિયા રજૂ કરવામાં આવ્યું છે જે બતાવે છે કે અધિકારીઓ માનવતા ભૂલી ગયા હતા. વિકાસના નામે જંગલેશ્વર વિસ્તારમાં ડિમોલેશન કરી દેવામાં આવ્યું પરંતુ હજુ સુધી ત્યાં કોઈ પણ જાત નો પ્રોજેક્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યો નથી. આ કાજુકતરી અને ખજૂર રોલ કોને ખાધા છે તે જાહેર કરે હાલના મેયર અને કમિશનર બુલેટ ઉપર જય વીરુની જેમ ફરી રહ્યા છે ત્યારે આ જય વીરૂની જોડી રાજકોટની પ્રજા માટે આ બિલ અટકાવી અને ભ્રષ્ટ અધિકારીઓને ખુલ્લા પાડે તેવી કોંગ્રેસ પક્ષમાં કરી રહ્યું છે.
રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ દ્વારા બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા ત્યારે પણ તેમના મોં પર શરમ જેવી કોઈ ચીજ જોવા મળતી નહોતી. જોકે આ બિલ પેન્ડિંગ રાખવામાં આવ્યા ત્યારે અધિકારીઓની ચોરી ઝડપાઇ ગઈ હોય તેમ ખુશફુસ શરૂ થયું હતું. સ્ટેન્ડિંગ કમિટી દ્વારા અધિકારીઓ પાસે આ બિલના ખુલાસા માગવામાં આવ્યા છે ત્યારે હવે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના અધિકારીઓ પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે કે પછી તેમાં પણ કોઈ રસ્તો કાઢી અને બિલનું કૌભાંડ કરવામાં આવે છે તે જોવું રહ્યું..