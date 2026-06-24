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રાજકોટમાં 27 લાખના કાજુ-કતરી અને ખજૂર રોલ કોણ ખાઈ ગયું? જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં અધિકારીઓ પાસે મંગાયો ખુલાસો

Rajkot News: રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આજે સ્ટેન્ડિંગ કમિટીની બેઠક મળી હતી. જેમાં કમિશ્નર વિભાગ દ્વારા જંગલેશ્વર ડીમોલેશનમાં કર્મચારીઓને ચા, કોફી, બિસ્કિટ સહિતનો ફૂડ પેકેટ અને અધિકારીઓના ભોજનનું બિલ મુકવામાં આવ્યું હતું. જેમાં રૂ.27 લાખનો ખર્ચ થયો હોવાની દરખાસ્ત આવતા સ્ટેન્ડિંગ કમિટી બેઠકમાં પેન્ડિંગ રાખવામાં આવી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 06:10 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 06:10 PM IST
રાજકોટમાં 27 લાખના કાજુ-કતરી અને ખજૂર રોલ કોણ ખાઈ ગયું? જંગલેશ્વર ડિમોલિશનમાં અધિકારીઓ પાસે મંગાયો ખુલાસો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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