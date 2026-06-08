/ધૂણતી મહિલાએ કર્યો પત્રકાર પર હુમલો, બાગેશ્વર ધામના દિવ્ય દરબારમાં અંધશ્રદ્ધાના નામે ભૂત-પ્રેત ધૂણ્યા!

Rajkot News : રાજકોટમાં બાગેશ્વર ધામના બાબા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર શરૂ થાય તે પહેલાં જ વિવાદ સર્જાયા હતા. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા અને પુરૂષોત્તમ પીપળીયા દ્વારા ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતા હોવાના આરોપ લગાવાયા હતા. જોકે, આ આક્ષેપો વચ્ચે રાજકોટમાં બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમા આવ્યો છે. દિવ્ય દરબાર પછી ભૂત-પ્રેત કાઢતા હોવાનું સામે આવ્યું. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના હુંકાર બાદ ભૂત-પ્રેત ધુણ્યા હતા. આ ઘટનાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. તો એક ધૂણતી મહિલાએ ત્યાં હાજર એક પત્રકાર પર પણ હુમલો કર્યો હતો.
દિવ્ય દરબાર પછી ભૂત-પ્રેત કાઢતા બાબા
રાજકોટમાં બાગેશ્વર ધામના ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમાં આવ્યો છે. દિવ્ય દરબાર પછી ભૂત-પ્રેત કાઢતા હોવાનું સામે આવ્યું છે. જાહેરમાં અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના હુંકાર બાદ ભૂત-પ્રેત ધુણ્યા હતા. ધુણતા ધુણતા મહિલાએ અનેક લોકો પર હુમલા પણ કર્યા હતા. આ મહિલામાં પ્રેત આવ્યા હોવાના નામે હુમલો કરાયો હતો. એક તરફ લોકો ધુણતા રહ્યા અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી તમાશો જોતા રહ્યા તેવું જોવા મળ્યું. સોશિયલ મીડિયામાં આ તમામ ઘટનાના વીડિયો વાયરલ થયા છે.
મહિલાનો પત્રકાર પર હુમલો
રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર ભારે ચર્ચામાં આવ્યો છે. દિવ્ય દરબારનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. જેમાં વીડિયોમાં કેટલાક લોકો ધૂણતા જોવા મળ્યા છે. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના હુંકાર બાદ લોકો ધુણવા લાગ્યા હતા. ધુણતી મહિલાએ સ્થળ પર પત્રકાર પર હુમલો કર્યો હતો. તો પત્રકારે પણ મહિલા પર જીવ બચાવવા વળતો હુમલો કર્યો હોવાનું વીડિયોમાં જોઈ શકાય છે.
રાજકોટ: બાબા બાગેશ્વરના દિવ્ય દરબારમાં હોબાળો! ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીના હુંકાર બાદ મહિલા ધુણવા લાગી, વીડિયો વાયરલ થતા પત્રકાર સાથે થઈ મારામારી!#Rajkot #BageshwarDham #DhirendraShastri #ViralVideo pic.twitter.com/qczaytDlGY
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) June 8, 2026
પાટીદાર અગ્રણીએ કર્યો હતો બાબા પર અંધશ્રદ્ધા ફેલાવવાનો આરોપ
સામાજિક અગ્રણી પુરૂષોત્તમ પીપળીયાની ZEE 24 કલાક સાથે ખાસ વાતચીતમાં જણાવ્યું હતું કે, દિવ્ય દરબાર નહિ આ પ્રેત દરબાર છે. મારો પ્રશ્ન મોહિલ મોરધરાનું અપહરણ થયા પછી વર્ષોથી ક્યાં છે અને કોણે કર્યું તે જણાવે. પ્રેત દરબાર એટલા માટે કારણ કે જે સ્ટેજ પર ડાકણ, પીચાસીનીને ધુણાવે તેને દિવ્ય દરબાર કહેવાય? ચાદર ચઢાવવાની વાત હોય કે પછી ધર્માંતરણ રોકવાની વાત હોય તે આલોચકોની જવાબદારી થોડી છે તે સરકારની વાત છે. સરકાર અને ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી જેવી સંસ્થાઓ સરકાર પર એક્શન લેવા દબાણ કરે. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી બે ધર્મોને લડાવવાનો પ્રયાસ કરે છે.કાયદાકીય રીતે ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સામે પોલીસે પગલાં લેવા જોઈએ. ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી સામે પોલીસ કાર્યવાહી નહિ કરે તો પુરાવા સાથે કોર્ટમાં જઇ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
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તો બીજી તરફ, રાજકોટમાં વિવાદને પગલે બાગેશ્વર ધામના પીઠાધીશ્વર ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રીએ વિરોધીઓને જવાબ આપ્યો હતો કે, ભારતમાં દિવ્ય દરબાર ન કરીએ તો પાકિસ્તાન કરવા જઈશું? હનુમાનજીનો દરબાર ભારતમાં ન લાગે તો ક્યાં લાગશે? આવતી વખતે આવીશ ત્યારે બે દિવસ દિવ્ય દરબાર કરીશ. દિવ્ય દરબારથી હું ભવિષ્ય નથી બતાવતો, હું ભવિષ્ય બનાવું છું. ભારતમાં જન્મ લેવાવાળો પ્રત્યેક વ્યક્તિ હિન્દુ જ છે.