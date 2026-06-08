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ધૂણતી મહિલાએ કર્યો પત્રકાર પર હુમલો, બાગેશ્વર ધામના દિવ્ય દરબારમાં અંધશ્રદ્ધાના નામે ભૂત-પ્રેત ધૂણ્યા!

Bageshwar Dham Rajkot Controversy : રાજકોટમાં બાબા બાગેશ્વરનો દિવ્ય દરબાર વિવાદમાં આવ્યો. ભૂતપ્રેતના નામે કેટલાક લોકો ધૂણતા જોવા મળ્યા. આવામાં એક ધૂણતી મહિલાએ પત્રકાર પર હુમલો કર્યો હતો, તો પત્રકારે પણ વળતો હુમલો કર્યો હતો. આ ઘટનાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે
 

Written ByDipti Savant
Published: Jun 08, 2026, 10:08 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 11:56 AM IST
ધૂણતી મહિલાએ કર્યો પત્રકાર પર હુમલો, બાગેશ્વર ધામના દિવ્ય દરબારમાં અંધશ્રદ્ધાના નામે ભૂત-પ્રેત ધૂણ્યા!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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