/દવા બાદ મહિલાના વાળ ખરી ગયા, ચામડી ઉખડી ગઈ! રાજકોટની મેડિકેર હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં આવી

Rajkot News : રાજકોટની એક મહિલા દર્દીને મેડિકર હોસ્પિટલમાં સારવારનો કડવો અનુભવ થયો. ડો.અમિત વસાણી પાસે 25 લાખની ટ્રીટમેન્ટની કરાવ્યા બાદ મહિલાનું જીવન બરબાદ થઈ ગયું. વાળ ખરી ગયા, શરીરની ચામડી ઉખડી ગઈ, જાણો આખરે શું થયુ હતું
Rajkot News : રાજકોટની મેડિકેર હોસ્પિટલ ફરી વિવાદમાં સપડાઈ છે. ડૉ.અમિત વસાણી સામે દર્દીના પરિવારે ગંભીર આરોપ લગાવ્યા કે, તેમની બેદરકારીથી મહિલાનું જીવન બરબાદ થયું. તાવની સારવાર માટે મેડિકર હોસ્પિટલ ગયેલી મહિલાા દવાના હેવી ડોઝ આપવા શરીર પરથી તમામ વાળ ખરી ગયા. તેમજ શરીર પરથી ચામડી ઉખડવા લાગી.
રાજકોટની મેડિકેર હોસ્પિટલના ડો. અમિત વસાણી સામે ગંભીર આરોપ મૂકાયા છે. હોસ્પિટલની સારવારને કારે પરિણીત મહિલાની જિંદગી બરબાદ થઈ. તાવની સારવાર માટે દાખલ થયેલા મહિલાને સારવાર દરમિયાન ઇન્જેક્શન અને દવાના હેવી ડોઝ આપતા મહિલાના વાળ ખરી ગયા છે. તેમજ શરીરની ચામડી પણ ઉખડી ગઈ છે. આ ઉપરાંત મહિલાને ડાયાબિટીસની બીમારી પણ આવી ગઈ.
ભોગ બનનાર મહિલા હીનાબા જાડેજાએ જણાવ્યું કે, અમે અન્ય ડૉક્ટરને કન્સલ્ટ કરતા ડૉ.અમિત વરસાણીની તમામ દવાઓ તાત્કાલિક બંધ કરાવી હતી. મેડિકેર હોસ્પિટલમાં 25 લાખથી વધુનું બિલ વસૂલ્યું અને સામે જીવનભરનું દુઃખ મળ્યું છે.
તો મહિલાા પતિ દિલીપસિંહ જાડેજાએ કહ્યું કે, વર્ષ 2024માં અમે જિલ્લા કલેક્ટર, એસપી, આરોગ્ય મંત્રીને રજૂઆત છતાં ડોક્ટર સામે કોઈ કાર્યવાહી થઈ નથી. આરોગ્યમંત્રીને રજૂઆત બાદ ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલએ પીડિત અને ડોક્ટર બંનેને સાંભળ્યા હતા. તો ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલે પીડિત પરિવારને હાસ્યાસ્પદ જવાબ આપ્યો હતો. ડોક્ટરને ઠપકો આપ્યાનો ગુજરાત મેડિકલ કાઉન્સિલે પીડિત પરિવારને જવાબ આપ્યો.
ડો.અમિત વરસાણી સામે પોલીસ ફરિયાદ કરી ન્યાય માટે મહિલાના પરિવારની માંગ છે. દોઢ વર્ષ બાદ મહિલાને આંશિક રિકવરી આવતા પરિવારને રાહત પરંતુ ડોક્ટર સામે કાર્યવાહીની માંગ કરી છે.