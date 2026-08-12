Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Rajkot
  • /ઘોર કળિયુગ! મિલકત નામે કરાવવા દાદા-દાદી પર પુત્રવધૂ અને પૌત્રીઓનો અત્યાચાર, તેલ-પાણી ઢોળી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ

ઘોર કળિયુગ! મિલકત નામે કરાવવા દાદા-દાદી પર પુત્રવધૂ અને પૌત્રીઓનો અત્યાચાર, તેલ-પાણી ઢોળી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ

Rajkot News: મિલકત નામે કરાવવા માટે પરિવારજનો દ્વારા જ ત્રાસ આપવામાં આવતો હોવાનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. જેમાં મિલકતમાં ભાગ મેળવવા માટે દબાણ કરી પુત્રવધૂ અને બે પૌત્રીઓએ મળીને વૃદ્ધ દાદા-દાદીને માનસિક તથા શારીરિક રીતે હેરાન કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેઓ દાદા-દાદીને હિંચકેથી નીચે પાડી દેતા અને રસોડામાં તેલ ઢોળીને લપસાવી દેવાના હીન પ્રયાસો પણ કરતા હતા. આ રોજ-રોજના કંટાળાસજનક ત્રાસથી કંટાળીને આખરે પુષ્પાબેન જોશીએ હિંમત દાખવી તેમની પુત્રવધૂ કિન્નરીબેન તથા બે પૌત્રીઓ પંછી અને ભવ્યા વિરુદ્ધ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી છે. આ અંગે તાલુકા પોલીસે ગુનો દાખલ કરીને સમગ્ર મામલે આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 12, 2026, 03:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 03:14 PM IST
ઘોર કળિયુગ! મિલકત નામે કરાવવા દાદા-દાદી પર પુત્રવધૂ અને પૌત્રીઓનો અત્યાચાર, તેલ-પાણી ઢોળી જાનથી મારી નાખવાનો પ્રયાસ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ડાયાબિટીસ ફ્રેન્ડલી સૌથી હેલ્ધી કઠોળ છે સફેદ ચોળી, ખાવાથી વજન પણ ફટાફટ ઓછું થશે
2
3
4
5