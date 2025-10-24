બેફામ બન્યા રાજકોટના નબીરા! ચાલુ કારમાં બોમ્બ સળગાવીને બહાર ફેંક્યા
Firecrackets Burn In Running Car : રાજકોટમાં બેફામ બનેલા નબીરાઓએ કાયદાનો કર્યો ઉલાળિયો,.. દિવાળી સમયે ચાલુ કારમાં બોમ્બ સળગાવી રસ્તા પર ફેંક્યા.. લોકોના જીવને જોખમ સર્જે તે રીતે ચાલુ કારમાંથી બહાર ફેંક્યા ફટાકડા...
Rajkot News : રાજકોટમાં નબીરાઓ બેફામ બન્યા છે. શું રાજકોટ શહેર પોલીસનો ડર ખતમ થઈ ગયો છે? કાયદા કે પોલીસના ભય વગર નબીરાઓ બેફામ બન્યા છે. શહેરના લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજ પાસે જુવાનિયાઓએ ચાલુ કારમાં ફટાકડા ફોડી જાહેર જનતાનો જીવ જોખમ મૂક્યો! કારમાંથી ફટાકડા બહાર ફેંકતા નબીરાઓનો વીડિયો વાયરલ થયો છે.
રાજકોટમાં નબીરાઓએ ચાલુ કારે ફટાકડા ફોડતી રીલ બનાવી વાયરલ કરી છે. ડ્રાઇવરની બાજુમાં બેસેલા યુવકે એક પછી એક સૂતળી બોમ્બ સળગાવી બારીની બહાર ફેંકી અન્યોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા છે.
- રાજકોટમાં નબીરાઓને પોલીસનો કોઈ ડર નહીં!
- દિવાળીએ નબીરાઓએ કાયદાના ધજાગરા ઉડાવ્યા
- ચાલુ કારમાંથી બોમ્બ સળગાવીને રસ્તા પર ફેંક્યા
- લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ પાસેનો વીડિયો આવ્યો સામે
- લોકોના જીવને જોખમ સર્જાય તેવી રીતે ફેંક્યા ફટાકડા
- ચાલુ કારે ફટાકડા ફેંકવાનો વીડિયો બનાવીને કર્યો વાયરલ
ઈન્સ્ટાગ્રામ પર રીલ બનાવવાનું ઘેલુ એવું લાગ્યું છે કે આજની જનરેશન અનેક અખતરાઓ કરી રહ્યાં છે. ફટાકડા ફોડવા કેટલા જોખમી હોવા છતાં યંગસ્ટર્સમાં તેનો કોઈ ડર નથી. સાથે જ યંગસ્ટર્સમાં પોલીસનો પણ કોઈ ડર રહ્યો નથી. એક ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝરે પોતાના એકાઉન્ટમાં એક વીડિયો અપલોડ કર્યો હતો. જેમાં તે કાર રાજકોટના લક્ષ્મીનગર અન્ડરબ્રિજમાંથી પસાર થઇ રહી હતી. તે દરમિયાન બ્રિજમાં અંદર પહોંચતા સમયે કારમાં આગળ ડ્રાઇવરની બાજુની સીટ પર બેઠેલા યુવાને પોતાના હાથમાં સુતળી બોમ્બ સળગાવી બારીમાંથી બહાર ફેંક્યો. આ પછી ફરી બીજી વખત બીજો એક બોમ્બ હાથમાં લઇ સળગાવી કારચાલક પાસે લઇ જઈ તેની સાથે મજાક કરી ફરી બારીમાંથી બહાર બોમ્બ ફોડ્યો.
આ વીડિયો જોઈને જ કહી શકાય છે કે આવું કરવું કેટલું જોખમી છે. ચાલુ કારમાં બોમ્બ ફોડવાથી જો કોઈ જાનહાનિ થાય તો કોણ જવાબદાર. આ યુવાનિયા પોતાની સાથે અન્યોના જીવને પણ જોખમમાં મૂકી રહ્યા છે.
હાલ આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. ત્યારે રાજકોટ પોલીસ આ અંગે શું એક્શન લે છે, અને જુવાનિયાઓને કેવો બોધપાઠ શીખવાડે છે તે જોવું રહ્યું.
