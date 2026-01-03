Prev
સુરતની ધરતી પર લેઉવા પાટીદાર સમાજનો 'રાજસ્વી સન્માન સમારોહ'; CM સહિત દિગ્ગજ નેતાઓનો જમાવડો

Surat News: સુરતમાં લેઉવા પાટીદાર સમિતિ દ્વારા યોજાયેલા ભવ્ય રાજસ્વી સન્માન સમારોહમાં મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કાર્યક્રમની શરુઆત કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવીયા, સી.આર. પાટીલ, નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી, પ્રદેશ ભાજપ પ્રમુખ જગદીશ વિશ્વકર્મા સહિત અનેક દિગ્ગજ નેતાઓએ હાજરી આપી. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Jan 03, 2026, 07:14 PM IST

સુરતની ધરતી પર લેઉવા પાટીદાર સમાજનો 'રાજસ્વી સન્માન સમારોહ'; CM સહિત દિગ્ગજ નેતાઓનો જમાવડો

Surat News: સુરતની ધરતી પર આજે લેઉવા પાટીદાર સમિતિ દ્વારા એક ભવ્ય અને યાદગાર  'રાજસ્વી સન્માન સમારોહ'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિતના દિગ્ગજ રાજકીય નેતાઓ અને સમાજના અગ્રણીઓ મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય
સુરતમાં આ કાર્યક્રમની શરૂઆત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે વાતાવરણ ભક્તિમય અને ઉત્સાહભર્યું જોવા મળ્યું હતું. લોકગાયક કિર્તીદાન ગઢવી પણ કાર્યક્રમ સ્થળે પહોંચતા કાર્યક્રમમાં ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું.

દિગ્ગજ નેતાઓની ઉપસ્થિતિ
આ સન્માન સમારોહમાં કેન્દ્રીય અને રાજ્ય કક્ષાના અનેક દિગ્ગજ નેતાઓએ હાજરી આપી હતી, જેમાં મુખ્યત્વે મનસુખભાઈ માંડવીયા (કેન્દ્રીય મંત્રી), સી.આર. પાટીલ (નવનિયુક્ત કેન્દ્રીય મંત્રી અને પ્રદેશ પ્રમુખ), હર્ષ સંઘવી (ગૃહ રાજ્યમંત્રી) અને જગદીશ વિશ્વકર્મા (રાજ્યમંત્રી)નો સમાવેશ થાય છે.

નવનિયુક્ત મંત્રીઓનું ભવ્ય સન્માન
સમાજ માટે ગૌરવ સમાન ચાર નવનિયુક્ત મંત્રીઓનું આ મંચ પરથી વિશેષ સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમ દરમિયાન મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલનું સમાજ દ્વારા ઉમળકાભેર સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ગૃહ રાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીનું પણ વિશેષ સન્માન કરાયું હતું. રાજ્યમંત્રી જગદીશ વિશ્વકર્માનું શાલ ઓઢાડીને પરંપરાગત રીતે સ્વાગત અને સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. કાર્યક્રમના અગ્રણીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ સન્માન સમારોહ એ માત્ર વ્યક્તિ વિશેષનું સન્માન નથી, પરંતુ સમાજની એકતા અને શક્તિનું પ્રતીક છે."

સમાજની એકતાના દર્શન
લેઉવા પાટીદાર સમિતિ દ્વારા આયોજિત આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ નવનિયુક્ત મંત્રીઓને અભિનંદન પાઠવવાની સાથે સમાજના વિકાસ અને સંગઠનને મજબૂત કરવાનો રહ્યો હતો. સુરતના આંગણે યોજાયેલા આ કાર્યક્રમે પાટીદાર સમાજની ભવ્યતા અને એકતાના દર્શન કરાવ્યા હતા.

