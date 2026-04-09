ગઈકાલે જેને વિરોધી કહી કોસતા હતા, આજે તેના જ ગુણગાન : રાજુ કરપડા ભાજપમાં આવતા જ ટ્રોલ થયા!
Raju Karapada Old Video Viral OB BJP : પૂર્વ આપ નેતા રાજુ કરપડા ભાજપમાં સામેલ થયા છે. ગાંધીનગર કમલમમાં આજે તેઓએ ભાજપનો કેસરી ખેસ પહેરીને કહ્યું કે, સરકારની સાથે રહીને ખેડૂતોના પ્રશ્નો ઉકેલવાનો પ્રયાસ કરીશું. હું ટિકિટ માટે નહીં પક્ષ માટે અને ખેડૂતો માટે કામ કરશે.
Gujarat Politics : રાજકારણમાં ક્યારે શું થાય તેની કોઈને ખબર નથી. આજે આ પાટલી તો કાલે પેલી પાટલી. સમય અને સંજોગોના પરિબળ બદલાતા નેતાઓને પાટલી બદલતા પણ વાર નથી લાગતી. આવામાં ક્યારેક નેતાઓના જૂના નિવેદનો તેમના માટે મજાકનું કેન્દ્ર બની જતા હોય છે. આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપનો ખેસ પહેરનાર રાજુ કરપડા પહેલા આપના નેતા બનીને ભાજપ વિરોધી નિવેદન કરતા હતા. હાલ જ્યારે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા છે, ત્યારે તેમનો જૂનો વીડિયો વાયરલ થયો છે.
સૂરજ દાદા આથમણા ઉગશે ત્યારે ભાજપનો ખેસ પહેરીશ
ભાજપમાં જોડાયા પછી રાજુ કરપડાનો જૂનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જે હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ભારે ચર્ચા જગાવી રહ્યો છે. એક સમયે ખેડૂત નેતા તરીકે લોકોની વચ્ચે જઈને મોટી-મોટી વાતો કરતા હતા, તે હવે તેમના હાથે જ પાંગળી સાબિત થઈ રહી છે. ‘સૂરજ દાદા આથમણા ઉગશે ત્યારે ભાજપનો ખેસ પહેરીશ’ એવું નિવેદન હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે.
વીડિયોમાં રાજુ કરપડા શું કહી રહ્યાં છે...
વાયરલ થયેલા વીડિયોમાં રાજુ કરપડા કહી રહ્યાં છે કે, કોઈ પણ કહે કે રાજુ કરપડાને તો આમ કરશું ભાજપમાં લઈ લઈશું લોકડું ટીકડું કરી લેશું. ભાજપમાં લઈ લઈશું લોકડું ટીકડું કરી લેશું. પણ એને કહીએ છીએ સુરત દાદા ઉગમણા ઉગવાની ઉગવાની બદલે જે દી આઠમણા ઉગેને તેદી સમજજો કે રાજુ કરપડા ભાજપનો ખેસ પહેરે. બાકી નાના નાના લંગુરીયાઓ ગામેગામ ગલુડીયાઓ ફરે છે, એને ખબર નથી એનો ગુરુ અડધી રાતે મારીથી વિવેક ખબર જ નથી અહીંયા ફિલોસોફી આજુબાજુના ગામમાં કરે અમારી ઓળખાણ અમારો સંબંધ એટલે કોન્સ્ટેબલ તમારી આબરું નથી રાખતો. શું કામ સંબંધની ફિલોસોફી કરો છો.
ભાજપમાં જોડાતા સૂર બદલાયા
તો આજે ભાજપમાં જોડાયા બાદ રાજુ કરપડાના સૂર બદલાયા હતા. ભાજપનો ખેસ પહેરીને તેઓએ કહ્યું કે, જે પાર્ટીમાં છીએ, એ પાર્ટીમાં વફાદાર સૈનિકની ભૂમિકા અદા કરવી એ મારું કામ છે. લડાવવા કે લડવું શુ કરવું એ પાર્ટીનો નિર્ણય છે. આગામી દિવસોમાં વફાદાર સૈનિક તરીકે રાજુ કરપડા ત્યા પણ હતો અને અહીંયા પણ વફાદાર સૈનિકની ભૂમિકા અદા કરશે.
5 વર્ષ મે એક પાર્ટી માટે વેડફી કાઢ્યા- રાજુ કરપડા
આ સાથે જ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી લડવા અંગે રાજુ કરપડાનું મોટું નિવેદન આવ્યું છે. તેઓએ કહ્યું કે, ‘પાર્ટી નક્કી કરશે, પાર્ટી કહેશે તો ચૂંટણી લડીશ. હવે હું ભાજપનો છું, ભાજપ કહેશે તો લડીશ. હું પાર્ટીનો વફાદાર સૈનિક બનીને રહીશ. હું જેલમાં હતો ત્યારે મને બધું જ સમજાઈ ગયું.’ આમ, નામ લીધા વગર રાજુ કરપડાએ AAP પર પ્રહાર કર્યા હતા. તો વાયરલ ક્લિપ અંગે તેઓએ ખુલાસો કર્યો કે, ઓડિયો ક્લિપો કોની વાયરલ થઈ રહી છે જનતાને ખબર છે. 5 વર્ષ મે એક પાર્ટી માટે વેડફી કાઢ્યા.
જેલમાં જ ખેડૂતોના આંદોલનનો સોદો થયો હતો - પ્રવીણ રામ
રાજુ કરપડા ભાજપમાં જોડાયા મુદ્દે AAP નેતા પ્રવીણ રામે મોટું નિવેદન આપ્યું. તેઓએ કહ્યું કે, મારા પરમ મિત્રએ કેસરિયો ધારણ કર્યો છે, અમે શરૂઆતમાં જ કહ્યું હતું કે જેલમાં જ ખેડૂતોના આંદોલનનો સોદો થયો હતો. એમણે અનેક આક્ષેપો કર્યા પરંતુ આજે એમના ભાજપમાં જોડાવાની સાથે જ એમણે કરેલા આક્ષેપો પાયાવિહોણા સાબિત થયા. ગુજરાતના ખેડૂતો સામે એ વાત સાબિત થશે કે AAP વિરુદ્ધ કરાયેલા આક્ષેપો ખોટા હતા. આશા છે કે તેઓ ભાજપમાં જઈને ખેડૂતો માટે લડત લડશે અને ન્યાય અપાવશે.
ટિકિટ માટે નહીં પક્ષ માટે અને ખેડૂતો માટે કામ કરશે
તો સુરેન્દ્રનગર મહાનગરપાલિકાની યાદી પર આજે જ ભાજપમાં જોડાયેલા સુરેન્દ્રનગરના આગેવાન રાજુ કરપડાએ કહ્યું કે, તમામ ઉમેદવારોને જીતાડવા માટે તેઓ કામ કરશે. સુરેન્દ્રનગરમાં ભાજપ પહેલથી જ મજબૂત છે તેને વધુ મજબૂત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. પોતાના ટિકિટ સંદર્ભે પણ રાજુભાઈએ નિવેદન આપ્યું પોતે ટિકિટ માટે નહીં પક્ષ માટે અને ખેડૂતો માટે કામ કરશે.
હર્ષ સંઘવીને મળ્યા રાજુ કરપડા
તો આજે ભાજપમાં જોડાયા બાદ નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સર્કિટ હાઉસમાં રાજુ કપરાડા સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ બાદ રાજુ કરપડાએ કહ્યું કે, ખેડૂતોના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ લાવવાની હર્ષ સંઘવીએ ખાતરી આપી છે. ભાજપમાં જોડાયા પછી વફાદાર સૈનિકની ભૂમિકા અદા કરીશ. પાર્ટી જે જવાબદારી આપશે તે નિષ્ઠાપૂર્વક બજાવીશ. આફત સમયે ભાજપ સરકાર દ્વારા હંમેશા સરકારે ખેડૂતોના હિતમાં નિણર્ય કર્યા છે. ચોટીલા વિસ્તારમાં મૂળી તાલુકામાં સિંચાઈનું પાણી આપવા તમામ પ્રયાસ કર્યા છે. સરકારમાં સાથે રહી ભાજપ સાથે ખેડૂતોના હિતમાં નિર્ણય લઈશું. ચૂંટણી લડવા માટે હું પાર્ટીમાં જોડાયો નથી. ખેડૂતોને મારા ઉપર ભરોસો છે. આવનાર સમયમાં ખેડૂતોના હિત માટેના નિર્ણય સરકાર કરશે તેવી ભાજપ સરકાર પાસે અપેક્ષા છે.
