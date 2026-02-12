Prev
AAPને અલવિદા, હવે BJPમાં એન્ટ્રી ? રાજુ કરપડાના નવા રાજકીય પગલાએ વધારી ચર્ચા

Raju Karpada : રાજુ કરપડાએ જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ AAPમાંથી રાજીનામું આપ્યું છે અને તેઓ ભાજપમાં જોડાઈ શકે તેવી ચર્ચાઓ તેજ થઈ છે. જેલ દરમિયાન સહકાર ન મળવાથી તેઓ પાર્ટીથી નારાજ હોવાનું કહેવાય છે. રાજુ કરપડાની રાજકીય સફર હવે નવા વળાંક તરફ આગળ વધી રહી છે.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:42 AM IST
  • રાજુ કરપડાએ જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ આપમાંથી રાજીનામું આપ્યું
  • જેલમાં હતા ત્યારે આપના નેતાઓએ મદદ ના કરતા પાર્ટીથી નારાજ 
  • હવે ગમે ત્યારે ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે

Raju Karpada : બોટાદ જિલ્લાના હડદડ ગામે ખેડૂતો અને પોલીસ વચ્ચે થયેલા ઘર્ષણ કેસમાં જેલવાસ ભોગવી ચૂકેલા રાજુ કરપડાએ જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ આમ આદમી પાર્ટી (AAP)માંથી રાજીનામું આપી દીધું હોવાનું સામે આવ્યું છે. તેમના આ નિર્ણયથી સ્થાનિક રાજકારણમાં ફરી એકવાર ચર્ચાઓ તેજ બની ગઈ છે. ખાસ કરીને, તેઓ હવે ભાજપમાં જોડાઈ શકે છે તેવી અટકળો રાજકીય વર્તુળોમાં જોર પકડતી જોવા મળી રહી છે.

AAPના નેતાઓથી નારાજ !

મળતી માહિતી મુજબ, રાજુ કરપડા જેલમાં હતા, ત્યારે AAPના નેતાઓએ તેમના ખબર અંતર પણ પૂછ્યા નહોતા અને જેલમાંથી બહાર લાવવા માટે કોઈ કાયદાકીય મદદ ના કરી હોવાથી તેઓ પાર્ટીથી નારાજ હતા. આ નારાજગી જ તેમના રાજીનામાનું મુખ્ય કારણ બની હોવાનું સામે આવ્યું છે. જેલમાંથી બહાર આવ્યા બાદ રાજુ કરપડાની રાજકીય સફર હવે નવા વળાંક તરફ આગળ વધી રહી છે.

ભાજપમાં થઈ શકે છે એન્ટ્રી 

રાજકીય વર્તુળોમાં એવી પણ ચર્ચા ચાલી રહી છે કે રાજુ કરપડા પોતાના સામે ચાલી રહેલા કાયદાકીય કેસોમાંથી રાહત મેળવવા માટે ભાજપ સાથે નજીક આવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જોકે આ બાબતે તેમની તરફથી કોઈ સત્તાવાર નિવેદન હજુ સુધી આપવામાં આવ્યું નથી, તેમ છતાં નજીકના સમયમાં તેઓ ભાજપમાં સત્તાવાર રીતે જોડાઈ શકે છે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી છે.

જો રાજુ કરપડા ભાજપમાં જોડાય છે તો બોટાદ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં રાજકીય સમીકરણોમાં મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. ખેડૂતો અને યુવાનો વચ્ચે તેમના પ્રભાવને ધ્યાનમાં રાખતાં રાજકીય પક્ષો પણ તેમની આગામી ચાલ પર નજર રાખી રહ્યા છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તેઓ ક્યારે સત્તાવાર રીતે પોતાના નવા રાજકીય નિર્ણયની જાહેરાત કરે છે અને તેનો સ્થાનિક રાજકારણ પર કેટલો પ્રભાવ પડે છે.

Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

