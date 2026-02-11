શું AAPના કહેવાતા મોટા નેતાઓ, વકીલોએ રાજુ કરપડાને નહતો આપ્યો સાથ? AAPના પૂર્વ નેતાનો ગંભીર આક્ષેપ
Raju Karpada Resigns from AAP: આમ આદમી પાર્ટીના ગુજરાત પ્રદેશના મજબૂત ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાએ આજે અચાનક રાજીનામું ધરી દેતા પાર્ટીમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. પાર્ટીના નેતાઓ રાજુ કરપડાના રાજીનામા પાછળ ભાજપને જવાબદાર ઠેરવવી રહ્યા છે જ્યારે આપ છોડીને ગયેલા નેતાઓ આમ આદમી પાર્ટી પર જ ગંભીર આક્ષેપ કરી રહ્યા છે. જાણો કોણે શું કહ્યું?
- રાજુ કરપડાના રાજીનામા પર AAP નેતાઓનો બળાપો
- લીડરો તૂટી જાય એવી ભાજપની કોશિશ- ઈસુદાન ગઢવી
- વિપક્ષના નેતાઓને ડરાવવાનું ધમકાવવાનું એ ભાજપની નીતિ- ચૈતર વસાવા
- ભાજપની પ્રેશર ટેકનિકથી આપ્યું રાજીનામું- પ્રવીણ રામ
- પૂર્વ નેતાઓએ AAP પર જ લગાવ્યો આરોપ
Trending Photos
ગુજરાતમાં ભાજપના વર્ષોના શાસનનો અંત લાવવાના સપના જોતી આમ આદમી પાર્ટીને આજે એક મોટો ઝટકો મળ્યો. કિસાન મોરચા પ્રમુખ રાજુ કરપડાએ અચાનક રાજીનામું ધરી દેતા પાર્ટીમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો. ગુજરાત આપ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા અને નેતા પ્રવિણ રામે આ મામલે ક્યાંકને ક્યાંક ભાજપને લપેટામાં લીધો જ્યારે આપના પૂર્વ નેતા બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણા તથા આપના જ પૂર્વ નેતા અને હાલ કોંગ્રેસમાં એવા કરસનદાસ બાપૂએ પણ ચોંકાવનારું નિવેદન આપ્યું. જાણો આખરે શું છે મામલો.
રાજુ કરપડાનું રાજીનામું પડ્યું, પત્રમાં કર્યો આ ઉલ્લેખ
રાજુ કરપડા આમ આદમી પાર્ટીમાં વર્ષ 2021માં જોડાયા હતા અને પાર્ટીને તેમના પર સારો એવો ભરોસો હતો. તેઓ આપના કિસાન મોરચાના પ્રમુખ હતા. આજે તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરી અને કહ્યું કે મિત્રો આજે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ પદ પરથી રાજીનામું આપી રહ્યો છું. મારો નિર્ણય તમને જરૂર ચોંકાવશે. પાર્ટીને મજબૂત બનાવવા માટે મે પરિવારથી વિશેષ મહત્વ અને સમય આપ્યો છે. પરંતુ કુદરતે અહીંયા સુધીનો જ સાથ લખેલો છે. મારા દ્વારા ક્યારેય કોઈની લાગણીને ઠેસ પહોંચી હોય તો ક્ષમા ચાહું છું. આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય નેતૃત્વ તેમજ પ્રદેશ નેતૃત્વ સાથે જ મારા તમામ સાથીઓ અને ખેડૂતોને મને પ્રેમ આપવા બદલ હ્રદયથી આભાર માનું છું.
તેમણે અરવિંદ કેજરીવાલને પણ રાજીનામું મોકલ્યું જેમાં કહ્યું કે તેઓ પાર્ટીમાં તમામ પદો તથા જવાબદારીઓ પરથી રાજીનામું આપે છે. વ્યક્તિગત કારણોના લીધે વર્તમાન જવાબદારીઓને નિભાવવી તેમના માટે શક્ય નથી. પાર્ટીએ જે તક, સન્માન અને સહયોગ આપ્યો તેના માટે તેઓ હ્રદયપૂર્વક આભારી છે.
કોણ છે રાજુ કરપડા?
રાજુ કરપડા વિશે વાત કરીએ તો તેઓ આમ આદમી પાર્ટીના કદાવર ખેડૂત નેતા હતા. તેઓ વર્ષ 2021માં આપમાં જોડાયા હતા. ખેડૂતો વચ્ચે તેમની મજબૂત પકડ છે. આપે તેમને કિસાન મોરચાના પ્રમુખ તરીકેની જવાબદારી સોંપી હતી. જેને તેઓ સારી રીતે નિભાવી પણ રહ્યા હતા. તેઓ ખેડૂતોના અલગ અલગ મુદ્દાઓ ઉઠાવતા હતા અને અવાજ બન્યા હતા. બોટાદમાં કડદા પ્રથાના વિરોધથી તેઓ ચર્ચામાં આવ્યા હતા. કડદા પ્રથાનો તેમણે વિરોધ કર્યો હતો અને તેને લઈને ખેડૂતો વચ્ચે મહત્વની ભૂમિકા કડદા વિરોધમાં તેમની જોવા મળી હતી. વિરોધ હિંસક થઈ જતા તેમણે જેલમાં જવાનો પણ વારો આવ્યો હતો.
આપ નેતાઓએ ભાજપ પર કાઢ્યો બળાપો
અત્રે જણાવવાનું કે આમ આદમી પાર્ટીના તમામ હોદ્દા પરથી રાજુ કરપડાએ રાજીનામું આપી દીધું છે. આમ આદમી પાર્ટીના કિસાન મોર્ચાના પ્રમુખે અચાનક જ રાજીનામું આપતા આમ આદમી પાર્ટીમાં જાણે હડકંપ મચી ગયો છે તેમનું કહેવું છે કે રાજુ કરપડાનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ પરંતુ સંપર્ક નથી થઈ રહ્યો. આમ આદમી પાર્ટીના કદાવર નેતાઓ પ્રદેશ પ્રમુખ ઈસુદાન ગઢવી, ચૈતર વસાવા અને પ્રવિણ રામે સત્તાધારી ભાજપ પર પણ બળાપો કાઢ્યો. તેમણે શું કહ્યું તે પણ વિગતવાર જાણો.
ભાજપની લીડરો તૂટી જાય એવી કોશિશ- ઈસુદાન ગઢવી
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા ઈસુદાન ગઢવીએ કહ્યું આ મામલે કહ્યું કે રાજુ કરપડાનું વોટ્સએપ પર રાજીનામું મળ્યું છે. રાજુ કરપડા વિશે બોલતા તેમણે કહ્યું કે રાજુ કરપડાએ હળદરથી લઈને જે મુદ્દાઓ ખેડૂતના ઉઠાવ્યા, હડદડમાં ખેડૂતોને એક આશા પણ જાગી. રાજુ કરપડા પ્રવીણ રામ અને 86 જેટલા લોકો ઉપર ભાજપે અત્યાચાર કર્યો, ભાજપે ખોટા કેસો કર્યા, ભાજપે ડરાવવાની કોશિશ કરી, ભાજપે ખેડૂતોને પણ માર માર્યો. ત્યારપછી પણ ખેડૂતોમાં અને ખેડૂત નેતાઓમાં જોમ અને જુસ્સો રહ્યો. તેમણે ખેડૂતોને લઈને ખુબ મહેનત કરી. કઈ મજબૂરી હશે જે હજુ જાણી શકાયું નથી. પણ એટલું ચોક્કસ કહીશ કે તેમણે ખેડૂતો માટે અને ખેડૂતોને વ્યવસ્થિત ભાવ મળે, ભાજપ જે અત્યાચાર કરે છે, ભાજપ જે લૂંટ ચલાવે છે, એપીએમસીમાં લૂંટ ચલાવે છે તેને લઈને એમણે ખુબ આંદોલનો કર્યા, મહેનત કરી અને એટલે ખેડૂતો અને આમ આદમી પાર્ટીનું હંમેશા રાજુભાઈને ખુબ સમર્થન પણ રહ્યું. હડદડકાંડ પછી ભાજપ ડરી ગયું. વધુમાં તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ખેડૂતો અને આમ આદમી પાર્ટીને તેના લીડરો પર ખુબ ઉમ્મીદ છે. અમે ખુબ સંઘર્ષમાંથી ઉભા થયેલા છીએ. ભાજપ હંમેશા એવી કોશિશ કરે છે કે લીડરો તૂટી જાય, લીડરોને સામ દામ દંડ, ભેદ કરીને હેરાન કરવાની કોશિશ કરવામાં આવે. રાજુ ભાઈ સાથે શું થયું તે હજુ મને ખબર નથી. કારણ કે મારી વાત થઈ નથી. વધુ વિગતો માટે તમે વીડિયો જોઈ શકો.
જુઓ ઈસુદાન ગઢવીએ શું કહ્યું Video
વિપક્ષના નેતાઓને ડરાવવાનું ધમકાવવાનું એ ભાજપની નીતિ- ચૈતર વસાવા
આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અને ડિડિયાપાડાના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવાએ પણ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે રાજુ કરપડા એક મજબૂત ખેડૂત નેતા છે. આપમાં રહીને તેમણે ખેડૂતો માટે અનેક લડાઈ લડી. બોટાદ કડદા પ્રથા નાબુદ કરવા માટે હળવદમાં આંદોલન કર્યું. 100 દિવસથી વધુ જેલમાં કહ્યા. તેમણે કહ્યું કે વિપક્ષના નેતાઓને ડરાવવાનું ધમકાવવાનું એ ભાજપ સરકારની નીતિ રહી છે. દબાવીને કઈ રીતે તેમની તરફેણમાં લઈ જવું એ જ નીતિનો ઉપયોગ રાજુભાઈ પર કર્યો. તેમણે રાજુ કરપડાએ ભાજપના દબાણથી રાજીનામું આપ્યું હોવાનો પણ આક્ષેપ લગાવ્યો. વધુ વિગતો માટે જુઓ વીડિયો.
ભાજપની પ્રેશર ટેકનિકથી આપ્યું રાજીનામું- પ્રવીણ રામ
આમ આદમી પાર્ટીના મજબૂત નેતા અને રાજૂ કરપડાના ખેડૂત આંદોલનના સાથી પ્રવીણ રામે કહ્યું કે હું વ્યક્તિગત રીતે દુખી છું. અમે સાથે મળીને ખેડૂતો માટે લડ્યા. ભાજપની પ્રેશર ટેક્નિકના કારણે રાજુભાઈએ રાજીનામું આપ્યું હોવાની તેમણે શંકા પણ વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે મારે રાજુભાઈ સાથે કોઈ વાતચીત થઈ નથી.
આપના કહેવાતા મોટા નેતાઓએ સાથ ન આપ્યો- ઉમેશ મકવાણા
આ સમગ્ર મામલે આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા અને બોટાદના ધારાસભ્ય ઉમેશ મકવાણાએ શું કહ્યું તે પણ જાણવા જેવું છે. તેમણે કહ્યું કે કરસનદાસ બાપુ બાદ રાજુ કરપડાના રાજીનામાથી આપને ફટકો પડશે. બોટાદનું કડદા આંદોલન સુનિયોજિત હતું. બોટાદની જનતાને બદનામ કરવામાં આવી. આપ નેતાઓએ આયોજન કર્યું હતું તેવો ઉમેશ મકવાણાએ આક્ષેપ પણ કર્યો. તેમણે કહ્યું કે આપના કહેવાતા મોટા નેતાઓ અને વકીલો ઘટનામાં સાથે ઊભા રહ્યા નહતા. આમ આદમી પાર્ટીના અમુક નેતાઓ પાર્ટીમાં ઓબીસી નેતા આગળ ન આવે તેવું ઈચ્છે છે. એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે આમ આદમી પાર્ટીના મોટા નેતાઓને ભાજપના મોટા નેતાઓ સાથે ખાસ સંબંધ છે.
ખેડૂતોની ચિંતા કરે તે આપમાં ન ટકી શકે- કરસનદાસ બાપુ
આમ આદમી પાર્ટીના પૂર્વ નેતા અને હાલ કોંગ્રેસના નેતા કરસનદાસ બાપુએ આ મામલે પ્રતિક્રિયા આપતા કહ્યું કે આ રાજીનામું કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. હું જાણું છું કે જે લોકો ખેડૂતોની ચિંતા કરે છે તે આપમાં ટકી ન શકે. આપ પાર્ટી એ કોંગ્રેસ પક્ષને ડેમેજ કરવા માટે ઊભી કરેલી પાર્ટી છે.
જુઓ Video
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે