રાજુ કરપડાની સંપત્તિમાં રોકેટ ગતિએ ઉછાળો, સાડા ત્રણ વર્ષમાં 61 લાખથી વધીને 3.12 કરોડે પહોંચી; જાણો કેટલી છે જમીન અને સોનું
Raju Karpada: ગુજરાત સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી વચ્ચે ભાજપના ઉમેદવાર રાજૂ કરપડા ચર્ચામાં છે. સોગંદનામા અનુસાર, તેમની સંપત્તિ 61 લાખથી વધીને 3.12 કરોડ થઈ છે. 55 વીઘા જમીન અને 69 લાખના સોના સાથે તેમના પર 6 પોલીસ કેસ પણ નોંધાયેલા છે.
- મુળી બેઠક પરથી ટિકિટ મળતાની સાથે જ સંપત્તિનો થયો ખુલાસો
- 3.12 કરોડની મિલકત, 5 વાહનોનો કાફલો અને માથે 6 પોલીસ કેસ
- સંપત્તિની સાથે રાજ કરપડાના દેવામાં જોવા મળ્યો વધારો
Raju Karpada: ગુજરાતમાં હાલમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો ધમધમાટ ચાલી રહ્યો છે. ભાજપ, કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી ચૂંટણી જીતવા માટે તનતોડ મહેનત અને પ્રચાર કરી રહી છે. આ બધા વચ્ચે સૌથી વધુ ચર્ચા આમ આદમી પાર્ટીમાથી રાજીનામું આપીને ભાજપ સાથે જોડાયેલા રાજૂ કરપડાની થઈ રહી છે. ભાજપમાં જોડાયાની સાથે બીજા જ દિવસે ભાજપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની મુળી બેઠક પરથી રાજૂ કરપડાને ટિકિટ આપીને ચૂંટણીના મેદાનમાં ઉતાર્યા છે. ત્યારે હવે ખેડૂત નેતા તરીકે ઓળખાતા રાજૂ કરપડા પાસે કેટલી મિલકત છે અને તેમની સંપત્તિમાં કેટલો વધારો થયો છે તેનો ખુલાસો થયો છે. તો ચાલો જાણીએ કેટલી સંપત્તિ છે રાજૂ કરપડા પાસે.
આમ આદમી પાર્ટી સાથે છેડો ફાડીને ભાજપનો ખેસ ધારણ કરનાર રાજૂ કરપડા હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની મુળી બેઠકના ઉમેદવાર છે. ત્યારે હવે ભાજપમાંથી ઉમેદવારી ફોર્મ સાથે રજૂ કરાયેલા સોગંદનામામાં રાજૂ કરપડાએ તેમની સંપતિ અને પોલીસ કેસ અંગેનો ખુલાસો કર્યો હતો.
રાજુ કરપડાની સંપત્તિમાં ધરખમ વધારો
માત્ર સાડા ત્રણ વર્ષમાં જ રાજુ કરપડાની સંપત્તિમાં ધરખમ વધારો થયો છે. જ્યારે વર્ષ 2022ની વિધાનસભા ચૂંટણી વખતે રાજૂ કરપડા દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા સોગંદનામા અનુસાર તેમની કુલ સંપત્તિ લગભગ 61 લાખ હતી, જે હવે વર્ષ 2026માં વધીને 3.12 કરોડની આસપાસ પહોંચી ગઈ છે. આમ તેમની સંપત્તિમાં 2022થી 2026ના સાડા ત્રણ વર્ષના ગાળામાં 5 ગણો વધારો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
રાજૂ કરપડાના સોગંદનામામાં રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, રાજૂ કરપડા પાસે અંદાજિત કુલ સંપત્તિ 3,12,62,000 રૂપિયા જેટલી થાય છે. સ્થાવર મિલકતમાં 55 વીઘા જમીન છે. આ ઉપરાંત તેમની પાસે 48,170 રૂપિયા, પત્ની પાસે 10,000 રૂપિયા અને બે આશ્રિતો પાસે 2,000- 2,000 રૂપિયા મળીને કુલ 62,170 રૂપિયા રોકડ છે. કિંમતી ધાતુઓમાં પરિવાર પાસે કુલ 460 ગ્રામ સોનું છે જેની અંદાજિત કિંમત 69,00,000 રૂપિયા થાય છે. તેમજ વાહનોમાં 28,50,000 રૂપિયાની કિંમતના કુલ 5 વાહનો છે.
સોનું-ચાંદી અને વાહનોનો કાફલો
તેમની પાસે રહેલી 55 વીઘા જમીનમાંથી અંદાજે 40 વીઘાનો વધારો થયો છે. આ જમીન તેમણે વર્ષ 2023ના પ્રથમ પાંચ મહિનામાં જ ખરીદવામાં આવી હોવાનો ખુલાસો થયો છે. આ ઉપરાંત દંપતી પાસેના સોના-ચાંદીના દાગીનાની કિંમત 12.50 લાખ રૂપિયાથી વધીને 69 લાખ રૂપિયા સુધી પહોંચી છે, જેમાં તેમની પત્ની પાસે 60 લાખની કિંમતનું 400 ગ્રામ સોનું હોવાનો ઉલ્લેખ છે. વાહનોના કાફલામાં પણ વધારો થયો છે, જેમાં હવે ઇનોવા, ક્રિસ્ટા અને મારુતિ અર્ટિગા સહિત કુલ 5 વાહનોનો સમાવેશ થાય છે, જેની અંદાજિત કિંમત 28.50 લાખ રૂપિયા છે.
બીજીતરફ રાજુ કરપડાની સંપત્તિ જ નહીં, પરતું તેમના દેવામાં પણ વધારો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. સોગંદનામા અનુસાર, રાજુ કરપડાએ 2022માં અલગ-અલગ બેન્ક લોન પેટે 24.97 લાખ રૂપિયાનું દેવું હતું, જે 2026માં વધીને 48.59 લાખ રૂપિયા પર પહોંચ્યું છે.
રાજુ કરપડા વિરુદ્ધ 6 પોલીસ કેસનો હોવાનો થયો ખુલાસો
ભાજપનો ખેસ ધારણ કર્યાના ગણતરીના કલાકોમાં જ તેમની ઉમેદવારી નક્કી થઈ ગઈ હતી. ઉમેદવારી ફોર્મ સાથે રજૂ કરાયેલા સોગંદનામામાં રાજુ કરપડાએ પોતાના વિરુદ્ધ અડધો ડઝન પોલીસ કેસ હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે. નોંધનીય છે કે, કડદા પ્રથાના આંદોલન દરમિયાન થયેલા તોફાનોના કેસમાં રાજુ કરપડા અને પ્રવીણ રામ જેલવાસ ભોગવી ચૂક્યાં છે.
સોગંદનામા અનુસાર રાજુ કરપડા પર 6 પોલીસ કેસ નોંધાયા છે. જેમાં મુળી, થાનગઢ, ભાવનગર અને પાળીયાદ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસોમાં IPCની કલમ 323 (ઈજા પહોંચાડવી), 325 (ગંભીર ઈજા), 326 (હથિયાર વડે ગંભીર ઈજા), 114 (સહયોગી તરીકે હાજરી) તેમજ ગુજરાત પંચાયત અધિનિયમની કલમ 135 હેઠળના ગુનાઓનો સમાવેશ થાય છે. આ કેસોમાં કેટલીક સેશન્સ કોર્ટ સુધી ચાલી ચૂકી છે અને કેટલાકમાં સજા તથા અપીલની પ્રક્રિયા પણ ચાલી રહી છે.
