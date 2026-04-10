ગુરૂવારે ભાજપમાં જોડાયા, શુક્રવારે મળી ટિકિટ, આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડશે રાજુ કરપડા
Raju Karpada News: ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયત માટે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી છે. જેમાં રાજુ કરપડાને ટિકિટ આપી છે.
ગુજરાતમાં સ્થાનીક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા વિવિધ ઉમેદવારોની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં મહાનગર પાલિકા, નગરપાલિકા, જિલ્લા પંચાયત અને તુલાકા પંચાયતની ચૂંટણીઓ યોજાઈ રહી છે. આ વચ્ચે એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. ગઈકાલે ભાજપમાં સામેલ થનાર ખેડૂત નેતા રાજુ કરપડાને ભાજપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની ટિકિટ આપી છે.
રાજુ કરપડાને ભાજપે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતની મુળી-2 બેઠક પરથી ટિકિટ આપી છે. ગુરૂવારે ભાજપમાં જોડાયેલા રાજુ કરપડાને શુક્રવારે ભાજપે ટિકિટ આપી દીધી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા પંચાયતમાં કુલ 30 બેઠકો છે. જેમાં મુળી-2 બેઠકથી રાજુ કરપડા ચૂંટણીમાં ઝંડલાવશે.
નસીબ ગાંધીનગરના હતા પણ હવે જિલ્લામાં જ રહેશે રાજુ કરપડા!
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) April 10, 2026
ગુરૂવારે ભાજપમાં જોડાયા હતા કરપડા
રાજુ કરપડા ખેડૂત નેતા તરીકે પોતાની ઓળખ બનાવી છે. ખેડૂત આંદોલન દરમિયાન તેઓ જેલમાં પણ ગયા હતા. ત્યારે રાજુ કરપડા આમ આદમી પાર્ટીમાં હતા. ત્યારબાદ તેમણે આપમાંથી રાજીનામું આપી દીધું હતું. હવે ગુરૂવારે તેઓ ભાજપમાં જોડાયા હતા.
