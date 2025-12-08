Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝGujarat

ચકડોળવાળો ઓપરેટર કળા કરી ગયો! રાઈડ બંધ કરીને જતો રહ્યો, 100 ફૂટ ઊંચાઈ પર ફસાયો પરિવાર

Rajkot News : રાજકોટના અટલ સરોવર ખાતે ચકડોળમાં પરિવાર બેઠો હતો ને રાઈડ ઓપરેટર ચકડોળ બંધ કરી રવાના થયો, પરિવારના પાંચ લોકો 100 ફૂટ ઊંચાઈએ ફસાયા

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Dec 08, 2025, 02:00 PM IST

Trending Photos

ચકડોળવાળો ઓપરેટર કળા કરી ગયો! રાઈડ બંધ કરીને જતો રહ્યો, 100 ફૂટ ઊંચાઈ પર ફસાયો પરિવાર

Rajkot News : રાજકોટના અટલ સરોવરમાં એક રાઈડ ઓપરેટરની હરકતને કારણે એક પરિવારનો જીવ તાળવે ચોંટ્યો હતો. એક જ પરિવારના પાંચ સભ્યો ચકડોળમાં બેઠા હતા, ત્યારે રાઇડ ઓપરેટર ચકડોળ બંધ કરીને ઘરે જવા રવાના થયો હતો. આમ, એક જ પરિવારના પાંચ લોકો 100 ફૂટ ઊંચાઈ ઉપર ફસાયા હતા.

અટલ સરોવરમાં ચકડોળ ઓપરેટરની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. ચકડોળમાં ૧૦૦ફૂટ ઊંચાઈ ઉપર હતું અને ઓપરેટર બંધ કરીને જતો રહ્યો. રાત્રિના ૧૦:૩૦ વાગ્યા આસપાસ આ ઘટના બની હતી. ચકડોળમાં પાંચથી છ લોકોનો પરિવાર હવામાં 20મિનિટ સુધી રહ્યાં હતા. તેઓ ડરી ગયા હતા. જેથી તેઓએ ફાયર બ્રિગેડની ફોન કરીને મદદ માંગી હતી. ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

આમ, ઓપરેટરની લાપરવાહીથી ચકડોળમાં સવાર લોકોના જીવ ટાળવે ચોંટયા હતા. જોકે ફાયર વિભાગની જાણ કરવામાં આવતા ફાયર વિભાગ પણ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યું હતું. બીજી તરફ અટલ સરોવરના સિક્યુરિટી ગાડે ચકડોળ ઓપરેટરને ફોન કરીને બોલાવ્યો હતો. પરિવારના પાંચ સભ્યોની હેમખેમ નીચે ઉતારવામાં આવ્યા. જોકે કોઈ જાનહાની સર્જાઈ ન હતી. પરંતુ અટલ સરોવરના રાઇટ્સ ઓપરેટરની ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. 

આ ઘટના બાદ રાઈડ ઓપરેટરને તાત્કાલિક નોકરીમાંથી કાઢી મૂકાયો હતો. ત્યારે હવે કોન્ટ્રાક્ટર સામે પગલાં લેવાય છે કે નહીં તે જોવાનું રહ્યું. 
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

...और पढ़ें
RajkotAtal Sarovarરાજકોટઅટલ સરોવર

Trending news